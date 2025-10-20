Κυρ. Μητσοτάκης στη Σύνοδο MED9: Oι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από την Ανατολή αλλά και από το Νότο (vid)

«Θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν τα ενεργειακά, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με άλλους ηγετών, μετά τη Σύνοδο της ΜΕD9, που πραγματοποιήθηκε στο Πορτορόζ της Σλοβενίας.

Δείτε το βίντεο από την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Έλληνα πρωθυπουργού:

«Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω κι εγώ τον Robert για την εξαιρετική φιλοξενία. Επιτρέψτε μου να απαντήσω πρώτα απ’ όλα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία σε ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια, ζήτημα που μας απασχολεί όλους, διότι συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πιστεύω ότι υπάρχει μια γενική αναγνώριση ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα όσον αφορά στην οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε, ιδίως οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τιμές που είναι σημαντικά υψηλότερες από αυτές που πληρώνουν άλλα κράτη μέλη, και ότι η μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών ενέργειας μέσω σημαντικών επενδύσεων σε διασυνδέσεις και δίκτυα πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής μας.

Είχαμε επίσης ενδιαφέρουσες συζητήσεις όσον αφορά στην απανθρακοποίηση, ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση μεταξύ των εννέα μας ότι πρέπει να βρούμε μία ισορροπία ως προς τους φιλόδοξους στόχους απανθρακοποίησης που έχουμε θέσει, με ισότιμη έμφαση στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα, και ότι θα χρειαστούμε μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της άμυνας, πρόκειται για θέμα που μας απασχόλησε και στην πρόσφατη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ασφαλώς, αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ορθώς στραμμένες προς τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά πιστεύω ότι όλοι στηρίζουμε μία προσέγγιση 360 μοιρών όταν μιλάμε για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Όταν εξετάζουμε νέα έργα κοινού ενδιαφέροντος που σκεφτόμαστε να προωθήσουμε ως ΕΕ, είτε πρόκειται για ένα «τείχος» κατά των drones, είτε πρόκειται για μια αντιπυραυλική ασπίδα, πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι μελλοντικές απειλές ενδέχεται να μην προέλθουν κατ’ ανάγκη από τα ανατολικά, αλλά και από τον νότο.

Πιστεύω ότι είμαστε πλήρως ενωμένοι στο να διασφαλίζουμε ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα στο σύνολό τους είναι εξίσου προστατευμένα και ότι κάθε καινούργια ευρωπαϊκή δυνατότητα θα προστατεύει όλα τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η ατζέντα της Συνόδου

Σημειώνεται ότι στην ατζέντα της Συνόδου βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Γάζα και η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ήταν η πρώτη συνάντηση ηγετών της ΕΕ λίγες μέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και διεξήχθη τρεις ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες. Οι εννέα ηγέτες συζήτησαν ζητήματα ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς και το επόμενο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι ηγέτες της Ιταλίας (υπουργός Εξωτερικών Ταγιάνι), Ισπανίας, Κύπρου, Μάλτας, Πορτογαλίας, Κροατίας και της Σλοβενίας, αλλά και ο βασιλιάς της Ιορδανίας ως ειδικός προσκεκλημένος.

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής MED9 στη Σλοβενία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β'.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τον ρόλο της Ιορδανίας στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Τόνισε ακόμη τη σημασία τήρησης της εκεχειρίας, καθώς και της επίτευξης προόδου στα σημεία του σχεδίου ειρήνευσης του προέδρου Τραμπ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τόσο οι ευρωπαϊκές χώρες διμερώς, όσο και η ΕΕ, θα πρέπει να συνεισφέρουν στην εφαρμογή του σχεδίου και κυρίως στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας με αποτελεσματικό τρόπο.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει με ανθρωπιστική βοήθεια και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.