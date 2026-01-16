Η ρωσική «αρκούδα» ξεδοντιάστηκε

Σε ευαίσθητο χρονικό σημείο διοχετεύτηκε βίντεο που προκάλεσε πολιτικό σεισμό στην Κύπρο, καθώς συνεργάτες του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη φέρονται να συζητούν τη δυνατότητα αθέμιτης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου.

Ήδη παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του ενώ η σύζυγός του αποσύρθηκε από τη διαχείριση φορέα που ιδρυτικός του σκοπός ήταν η βοήθεια σε άπορους φοιτητές.

Κατά την κυβέρνηση το βίντεο είναι προϊόν κακόβουλου μοντάζ και εμπεριέχει ψευδείς ή παραπλανητικούς ισχυρισμούς. Θεωρεί εαυτόν θύμα υβριδικού πολέμου, καθώς δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα από λογαριασμό ο οποίος παραπέμπει σε σύνδεση με τις ρωσικές υπηρεσίες.

«Από τα ψηφιακά αποτυπώματά του συμπεραίνεται ότι είναι ρομπότ (bot) το οποίο αναπαράγει συγκαλυμμένη ρωσική προπαγάνδα στο Χ» (Μακάριος Δρουσιώτης).

Η κυβέρνηση αμφισβητεί την αυθεντικότητα του βίντεο, και πέραν της Αστυνομίας, ζήτησε την τεχνική συνδρομή τεσσάρων χωρών που έχουν εμπειρία από υβριδικές επιθέσεις (ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία, Ισραήλ) να συμβάλουν ώστε να εντοπισθούν στοιχεία σχετικά με το βίντεο, την προέλευση και την κατασκευή του.

Ανεξαρτήτως του ψεύδους ή όχι, ο χρόνος δημοσίευσης παραπέμπει όντως σε υβριδική επίθεση. Δημοσιεύτηκε σε ευαίσθητη χρονική στιγμή, την ώρα που η Κύπρος ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρεία της ΕΕ για ένα εξάμηνο, ώστε να προεδρεύει με τρωθέν ηθικό κύρος.

Έχουμε ξαναγράψει ότι το επάγγελμα των ηγετών μπορεί να μην καθορίζει αποκλειστικά, αλλά συμβάλει στον προσανατολισμό του είδους διοίκησης που ασκούν οι ηγέτες. Έτσι οι νομικοί δίνουν έμφαση στους κανόνες δικαίου, οι στρατιωτικοί στην ασφάλεια και την πειθαρχία, ενώ οι επιχειρηματίες στην απόδοση κόστους – οφέλους (δες Τραμπ).

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ως πρώην κατάσκοπος, έχει επιλέξει σκοτεινές μεθόδους διοίκησης - και αντιμετώπισης των αντιπάλων του. Στην πιο «αθώα» μορφή τους χαρακτηρίζει προδότες, πράκτορες της Δύσης, επικίνδυνους και εχθρούς του έθνους, ενώ εφευρίσκει νομικούς τρόπους προκειμένου να τους αποκλείσει από τις εκλογές. Κάποιες φορές αυτοί «αυτοκτονούν» εκπαραθυρωμένοι ή δηλητηριασμένοι.

Η θαυμάσια ως πρόσφατα, γεωστρατηγική επέκταση που επιχείρησε η Ρωσία επί της προεδρίας του προκειμένου να αποκτήσει ζώνες επιρροής, ήταν πρόσκαιρη. Δεν είχε βάθος αφού δεν υποστηριζόταν από την soft power μιας εύρωστης οικονομίας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που θα τον ξεμπέρδευε εντός 48ωρου με κατάληψη του Κιέβου, κρατά 3 χρόνια, αναλώνοντας ζωές Ρώσων και άλλων εθνικοτήτων στρατιωτών (1,1 εκατομμύριο απώλειες σύμφωνα με το Politico). Και εξαντλώντας την ασθενική οικονομία που βασίζεται στην πώληση πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας, χωρίς παραγωγική καινοτομία, πέραν της πολεμικής.

Η εξαντλημένη οικονομία και η κουρασμένη πολεμική μηχανή, έφεραν τη Ρωσία στα πραγματικά της μεγέθη (μια χώρα που έχει ΑΕΠ περίπου ίσιο με της Ισπανίας), που αδυνατεί να παρέμβει στην καυτή διεθνή επικαιρότητα. Η ιδιότητα της υπερδύναμης ανάγεται μόνο στα πυρηνικά και την τεχνογνωσία τους που κληρονόμησε από την Σοβιετική Ένωση.

Το Bloomberg καταγράφει την απογοήτευση των φιλικών της χωρών για την απουσία της απέναντι στην πρόσφατη επιθετική πολιτική Τραμπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η έλλειψη αντίδρασης στην πειρατική σύλληψη και απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο, που βρίσκεται υπόδικος στη Νέα Υόρκη.

Κατά την επιχείρηση οι ρωσικές συστοιχίες των S- 300 Buk- M2 δεν λειτούργησαν αποτελεσματικά αφού δεν είχαν πληροφορίες από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, ενώ και η τεχνική υποστήριξη ήταν ανεπαρκής με αποτέλεσμα να βυθιστεί τμήμα του Καράκας στο σκοτάδι και να διευκολύνει την απαγωγή.

Το Ιράν κατά το Bloomberg, παραμένει σημαντικό γεωστρατηγικά για τη Ρωσία λόγω της ισχυρής στρατιωτικής συνεργασίας τους. Πέρυσι οι δύο χώρες υπέγραψαν στρατιωτική συνεργασία διάρκειας 20 ετών. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει αρθρώσει λέξη στις απειλές του Τραμπ για επέμβαση (χτύπημα ή ό,τι άλλο) με αφορμή τις αιματοβαμμένες διαδηλώσεις του ιρανικού λαού.

Σύμφωνα με το Politico έχει αποδομηθεί το διεθνές δίκτυο συμμάχων που έστησε ο Ρώσος πρόεδρος από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, και τώρα ελάχιστα μπορεί να κάνει για να το αποτρέψει.

Πέραν του Μαδούρο, ασθενής είναι η παρουσία στην Συρία μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ. Διατηρεί μεν δύο βάσεις, μια αεροπορική και μια ναυτική, αλλά η παρουσία της είναι μειωμένη και καθόλου παρεμβατική. Σύμφωνα με κάποιους αναλυτές στη χώρα παίζει τον ρόλο δεύτερης δύναμης, πίσω από την Τουρκία!

Της απομένει πλέον η Αφρική με την όχι και τόσο οργανωμένη και ισχυρή παρουσία της Africa Corps (πρώην Wagner) στη ζώνη του Σαχέλ. Ώσπου να ενδιαφερθούν - αν ενδιαφερθούν - οι ΗΠΑ για την περιοχή!