Κυρ. Μητσοτάκης:

Θα συνεδριάσει σήμερα Τετάρτη και ώρα 17.00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής, με θέμα την παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας.

Όπως είχε αναφέρει τον Ιούλιο ο Κ. Χατζηδάκης, η ενίσχυση των εξαγωγών και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι προτεραιότητα.

«Με μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις εξαγωγές, που θα παρουσιαστεί σύντομα. Με υλοποίηση στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για εξαγωγικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις. Με δράσεις απλοποίησης και ψηφιοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών, καθώς και διερεύνηση της δυνατότητας για φορολογικά κίνητρα στοχευμένα σε τομείς και προϊόντα με υψηλή ζήτηση στις διεθνείς αγορές», είχε πει χαρακτηριστικά.