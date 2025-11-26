Ο Ανάλγητος

Ξεκίνησε πρόωρα το εορταστικό κλίμα των ημερών. Ο Αλέξης Τσίπρας, προσέφερε μέγιστη υπηρεσία στο Έθνος και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνοντας στον λαό πιπεράτες ιστορίες από την εποχή της ηγεμονίας του. Απέδειξε ότι σε αυτήν τη χώρα δεν πρέπει να παίρνει κανείς τα πράγματα στα σοβαρά. Επειδή δεν είναι σοβαρά. Από τα στελέχη της 17 Νοέμβρη που αλλιώς τα φανταζόμασταν, στην πρώτη φορά αριστερά που αλλιώς τους περιμέναμε ή στο ανάγνωσμα Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού. Προβλέπω τους Ρωσόφιλους επιχειρηματίες να προσπαθούν να ξαναπιάσουν άκρες με τον Κυριάκο. Η παράσταση έλαβε τέλος...

Στο μοχθηρό Μαξίμου πιστεύουν πως το βιβλίο Τσίπρα και το επιχειρούμενο rebranding γυρίζει μπούμερανγκ στον Τσίπρα. Μια χαρά του κάθισε ΠΑΛΙ του Προέδρου Κυριάκου. Εκεί που το κοινό του Κολωνακίου απεργάζονταν σενάρια για τη διαδοχή του, βγήκαν όλοι οι υποψήφιοι σωτήρες της χώρας και αυτοκτόνησαν πολιτικά. Καλά το είπε ο Άδωνις! Όλοι για τον Κυριάκο δουλεύουν.

Στο στρατηγείο του Αλέξη ανοίγουν σαμπάνιες. «Ο πρόεδρος δεν περίμενε να πουλήσει 30 χιλιάδες βιβλία από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας», λένε. Σωστό! Αν είσαι ο εκδότης του βιβλίου. Ο κ. Δαρδανός θα είναι τελικά ο μόνος πραγματικά κερδισμένος από αυτή την ... περιπέτεια. Α! Και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Μεϊμάρογλου που αναρρώνει μετά από μία δύσκολη εγχείρηση και ευχαριστεί τον Μεγαλοδύναμο που του έστειλε 700 τόσες σελίδες για να περάσει ευχάριστα το βάσανο της μετεγχειρητικής περιόδου. Σίγουρα καλύτερο ανάγνωσμα από τον Χάρι Πότερ. Με διαφορά! Περαστικά Γιάννη και κουράγιο. Κι αν επιμείνουν τα ιατρικά, μην πτοείσαι. Ετοιμάζει απομνημονεύματα και ο Ευάγγελος Αντώναρος!

Αλέξη, επιμένω σε μια χτεσινή μου ερώτηση: Εντάξει, ο Σταύρος ο Θεοδωράκης δεν μπήκε στην πρώτη κυβέρνηση, επειδή ανέβηκε στο γραφείο σου από τις σκάλες και τον πρόλαβε ο Πάνος ο Καμμένος που ανέβηκε από το ασανσέρ. Με τον Σταύρο συζητήσατε άλλη φορά για να μπει στην κυβέρνηση; Και μιλάω για το τέλος της κυβερνητικής σου θητείας. Λίγο μετά το Μακεδονικό και λίγο πριν το Μάτι. Δεν κρίνω! Ερωτώ!

Το κλίμα της συνάντησης του Άδωνι με την πρέσβη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μαθαίνω πως ήταν πολύ θετικό. Μετά από όσα έγιναν σε κοινή θέα ο Άδωνις με την Κίμπερλι, έχοντας από έναν σύμβουλο ο καθένας στο πλάι του, τα είπαν κατ’ ιδίαν στο γραφείο του υπουργού. Ο Άδωνις έχει «δουλέψει» αρκετά τις σχέσεις του με τους ανθρώπους του Τραμπ, πολύ πριν τις αμερικανικές εκλογές.

Πληθαίνουν οι εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο Κυριάκο για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Προς το παρόν ο Πρόεδρος δεν τις «ακούει». Υπερισχύουν οι απόψεις που λένε ότι αυτό θα είναι ομολογία αδυναμίας. Είπα προς το παρόν, διότι πιστεύω ότι στο τέλος ο Πρόεδρος θα «υποκύψει».

Ο Νίκος Δένδιας επέστρεψε από τις Βρυξέλλες όπου εξέθεσε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους η Τουρκία δεν πρέπει να μπει στο πρόγραμμα SAFE. Οι επαφές μαθαίνω πως πήγαν καλά.

Συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των 38 αεροσκαφών F-16 Block 50 της Πολεμικής Αεροπορίας. Το 2026, ίσως, έχουμε νεότερα.

Ο Ανάλγητος