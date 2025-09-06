Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Ολοκληρώθηκε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Έξω από το συνεδριακό κέντρο τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους αρκετοί νέοι και νέες.

Παράλληλα, βασικό σύνθημα της φετινής ΔΕΘ είναι το εξής: «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά! Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες!».

Σημειώνεται ότι, την Κυριακή στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ:

Βασικά σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι σήμερα μιλά από το βήμα της ΔΕΘ για 10η φορά με αναφορές στη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι «είμαι εδώ με στόχο να μιλήσω για την ανάταξη της ελληνικής κοινωνίας για την ευημερία των Ελλήνων, αυτά έλεγα το 2016 στη ΔΕΘ στην πρώτη μου εμφάνιση ως πρόεδρος της ΝΔ».

«Το κόστος ζωής όπως παντού έχει αυξηθεί. Κεντρική προτεραιότητα μας η στήριξη του εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια», τόνισε.

«Κρατήστε ένα στοιχείο. Την 1η Σεπτεμβρίου του 2015 η πανίσχυρη Γαλλία δανειζόταν με 1,16%. Η Ελλάδα με 9,18%. Χθες το γαλλικό ομόλογο έκλεισε στο 3,44%, το ελληνικ;o στο 3,33. Αναλογιστείτε τι προσπάθειες κρύβει αυτή η αλλαγή», ανέφερε μεταξύ άλλων ενώ σημείωσε πως η Γαλλία και άλλες χώρες είναι σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος ενώ εμείς είμαστε στην αντιπέρα όχθη.

«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει σήμερα ότι η Ελλάδα έχει περάσει από την πτώχευση στην ανάπτυξη, από την ανεργία στην απασχόληση», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη του εισοδήματος κάθε Έλληνα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ προθέτει ότι «με τη συνετή μας οικονομική πολιτική μειώσαμε τους φόρους και περιορίσαμε τις δαπάνες».

«Η ισχυρή ανάπτυξη φέρνει παραπάνω έσοδα όπως και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες», είπε ο πρωθυπουργός.

Για την ασφάλεια της πατρίδας τονίζει ότι «εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας εγώ δεν κάνω, oύτε στη θέση της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρώπης».

«Αν εξισώσουμε το θύτη με τον θύμα, τότε τι θα πούμε όταν κάποιοι μας ζητήσουν να αναγνωρίσουμε τετελεσμένα στην Κύπρο», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι αυξήσεις των ένστολων ξεκινούν από τον Οκτώβριο ενώ σημαντική αναβάθμιση θα δουν και οι απολαβές των πρεσβευτών μας», είπε αναφερόμενος στις αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες.

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

«Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το οικοδόμημα που στηρίζεται η πολιτική μας και θα εδράζεται και στη δυνατότητα των μεταρρυθμίσεων να δίνουν περιθώρια στα μέτρα στήριξης».

Ο πρωθυπουργός σημειώνει: Ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Οι μεταρρυθμίσεις μας ανοίγουν περιθώρια για μέτρα στήριξης του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια.

«Ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων», προσθέτει.

«Η μεγαλύτερη και πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση από την εποχή της Μεταπολίτευσης».

Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους - Επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί

«Από 1/1/26 μειώνουμε όλους τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες». Για κάθε παιδί θα υποχωρεί άλλο ένα 2%, ενώ μηδενίζεται ο συντελεστής σε οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

«Η πιο σημαντική παρέμβαση μας αφορά τους νέους, ειδικά αυτούς που θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας από νωρίς», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

Η ώρα της νέας γενιάς: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για νέους έως 25 ετών

Μία γενναία τομή υπέρ των νέων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

«Κανείς εργαζόμενος έως 25 ετών με έσοδα έως 20.000 δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος».

«Από 25 έως 30 ετών οι νέοι θα φορολογούνται με μειωμένο συντελεστή 9% αντί για 22%»

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

«Καθιερώνουμε έναν ενδιάμεσο φορολογικό συντελεστή του 39% αντί για 44% για τις οικογένειες των Ελλήνων του εξωτερικού», σημείωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τις αγορές ακινήτων

«Θεσπίζουμε χαμηλότερο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000-24.000 ευρώ», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα εξετάσει περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων, ενώ σημείωσε ότι έχουν δοθεί κίνητρα για να δηλώνονται τα αληθινά ενοίκια.

«Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων - Το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς α’ κατοικία».

Στα αξιοσημείωτα των ελαφρύνσεων περιλαμβάνεται η μείωση του φόρου των εισοδημάτων από ενοίκια, με την εισαγωγή νέου κλιμακίου 12.000 έως 24.000 ευρώ, όπως και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα.

Η ώρα της Περιφέρειας και της ακριτικής Ελλάδας

Κερδισμένοι είναι και οι κάτοικοι της ελληνικής περιφέρειας, σε χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, καθώς θα δουν τον ΕΝΦΙΑ πρώτης κατοικίας να μειώνεται κατά 50% το 2026 και να καταργείται το 2027. Την ίδια στιγμή, οι νησιώτες στα ακριτικά νησιά μας με έως 20.000 κατοίκους θα δουν τον ΦΠΑ να μειώνεται κατά 30%.

«Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας».

Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους, ενώ καταργείται εντελώς το 2027.

Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Για τους συνταξιούχους - Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης

Για τους συνταξιούχους τα οφέλη διευρύνονται μέσα από τη μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το 2026 και κατάργησής της το 2027, πέραν των κερδών από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και την ετήσια αύξηση που λάβουν με βάση την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

«Πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.

Επίσης ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι:

Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027.

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους.

Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυρ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «το κράτος συνεχίζουν να το πολιορκούν παθογένειες δεκαετιών, όπως έδειξε και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Παθογένειες, οι οποίες δεν ξεριζώθηκαν ούτε από τη δική μας κυβέρνηση. Όμως εμείς απαντάμε με πράξεις. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα εξυγιανθεί».

«Ως εδώ με τα βαρίδια του χθες και όσους θέλουν να τα συντηρούν στο σήμερα» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, επεκτείνεται η περίμετρος των δικαιούχων για τη μείωση 50% του ελάχιστου εισοδήματος, που ισχύει σήμερα για όσους μένουν σε μικρές κοινότητες.

Οι 4 μεταρρυθμίσεις έως το 2030

«Το 2026 και 2027 είναι μεγάλοι σταθμοί. Προορισμός μας, όμως, το 2030. Με μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις», αναφέρει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ.

1. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια - Εθνικό Απολυτήριο

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ίδρυση των τεσσάρων πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων που θα ανοίξουν τις πόρτες τους αυτόν τον Σεπτέμβριο, τα δύο εκ των οποίων στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος μας να θεσπιστεί το Εθνικό Απολυτήριο για να αποκατασταθεί ο ρόλος του Λυκείου.

«Μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας».

2. Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

«Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες - θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες - δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών».

«Το ΕΣΥ θα βελτιωθεί όταν όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε κάποιες λύσεις που είναι αυτονόητες».

3. Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Μία μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει πού θα χτίσει τι και με ποιους όρους. Οι Πολεοδομίες θα φύγουν από τους δήμους για να ενταχθούν οργανικά στο Κτηματολόγιο ΑΕ.



«Οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. - από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

4. Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Εθνικό στοίχημα η ενεργειακή αυτονομία σε συνδυασμό με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι που ταυτίζεται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου η Ελλάδα ήδη πρωταγωνιστεί, εξάγοντας ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα της.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης καλεί την αντιπολίτευση για συγκλίσεις

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε κάλεσμα σε «κάποιου είδους συγκλίσεις όπως «μία συνεργασία για το «αύριο» της Παιδείας και το εθνικό απολυτήριο».

«Γύρω μας διαμορφώνεται ένα κλίμα ανατροπών που δύσκολα θα βρει ισορροπία. Με πολέμους που εκπέμπουν απειλητική αβεβαιότητα στη γειτονιά μας. Την αναμέτρηση των δασμών να κλονίζει όλες τις οικονομίες. Η κλιματική κρίση προκαλεί ολοένα και πιο συχνές καταστροφές. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα εγείροντας πρωτόγνωρες ευκαιρίες αλλά και τεράστιες προκλήσεις», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Η πολιτική σταθερότητα είναι προϋπόθεση ευημερίας. Η πατρίδα μας ευτυχώς τη διαθέτει. Ζητώ ο τόνος των κομματικών διαφωνιών να είναι πιο χαμηλός. Δεν είμαστε τόσοι πολλοί για να είμαστε διαιρεμένοι».

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην αντιπολίτευση τόνισε ότι είναι «υποκριτικό το επιχείρημα περί δήθεν ανυπαρξίας ενός αξιόπιστου πόλου στην άλλη όχθη. Κανείς δεν εμπόδισε τη διαμόρφωσή του, αν διέθετε προτάσεις πιο πειστικές, πρακτικές πιο αποτελεσματικές από αυτές της Νέας Δημοκρατίας».

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός στέλνει πολιτικό μήνυμα: «Ο πήχης των φιλοδοξιών μας παραμένει ψηλά […].Εγώ θα διεκδικώ κάθε μέρα η χώρα μας να αλλάζει.[…].Είναι πάντα προτιμότερη μια κυβέρνηση που κάνει λάθη, παρά μία λάθος κυβέρνηση».

Προσθέτει ότι η επιθυμία των πολιτών είναι να βλέπουν την κυβέρνηση «να ιδρώνει τη φανέλα» και να μην «καβαλά το καλάμι της εξουσίας», ενώ τόνισε ότι «ο κόσμος μπορεί να συγχωρεί ατυχίες, αλλά όχι αλαζονείες».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του επανέλαβε μια κρητική παροιμία με αφορμή τα όσα είπε παραπάνω: «Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά κι αυτός όταν θα ξεπεζέψεις».

«Το εθνικό σκάφος θα συνεχίσει τη ρότα της προόδου, όσο κύματα και να συναντήσει».

Ο πρωθυπουργός κατέληξε την ομιλία του, τονίζοντας ότι «κρατάμε την Ελλάδα ψηλά, νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες».

Φωτογραφίες από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ: