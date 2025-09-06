Αναλυτικά οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών που ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης
ΔΕΘ

Αναλυτικά οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών που ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης

06/09/2025 • 21:49
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στη Μεταπολίτευση έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη ΔΕΘ.

Όπως είπε αναμένεται να ανακουφίσει 4 εκατ. φορολογούμενους.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ανέφερε ότι μειώνει τον φορολογικό συντελεστή κατά 2 μονάδες και η μείωση των συντελεστών θα μεγαλώνει ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Η μείωση φορολογικών συντελεστών

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τα εισοδήματα 10.000-20.000 ευρώ:

  • από το 22% ο συντελεστής μειώνεται στο 18% με ένα παιδί,
  • στο 16% με δύο παιδιά,
  • στο 9% για τρίτεκνους
  • και μηδενίζεται για τους πολύτεκνους.


Ετσι, το ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ:

  • με 2 παιδιά 600 ευρώ,
  • με 3 παιδιά 1.300 ευρώ,
  • με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ, το ετήσιο όφελος είναι:

  • Χωρίς παιδιά 400 ευρώ,
  • με 1 παιδί 800 ευρώ,
  • με 2 παιδιά 1.200 ευρώ,
  • με 3 παιδιά 2.100 ευρώ,
  • με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για τα εισοδήματα 40.000 - 60.000 ευρώ καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Μηδενίζονται οι φορολογικοί συντελεστές για τους νέους ως 25 ετών

Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

  • Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
  • Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
  • Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ
