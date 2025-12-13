Η Ομάδα Αλήθειας αντιπαραβάλλει τις δηλώσεις της Μ. Αποστολάκη για τους αγρότες - Τι έλεγε ως υφυπουργός, τι λέει σήμερα (vid)

Τη διαφοροποίηση στη στάση της Μιλένας Αποστολάκη απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις, συγκρίνοντας τη σημερινή της τοποθέτηση με όσα έλεγε την περίοδο που το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν στην κυβέρνηση και η ίδια κατείχε τη θέση της υφυπουργού Γεωργίας, ανέδειξε μέσω βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ομάδα Αλήθειας.

Στο βίντεο παρατίθενται δηλώσεις της κ. Αποστολάκη από εκείνη την περίοδο, στις οποίες χαρακτήριζε τις κινητοποιήσεις ως κατάσταση που «η χώρα δεν μπορεί να αντέξει», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «υπάρχουν κάποια όρια».

Στον αντίποδα, σε πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις της, η ίδια υιοθετεί διαφορετική ρητορική, κάνοντας λόγο για «δίκαια αιτήματα των αγροτών» και τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι δίπλα στα δίκαια αιτήματα των αγροτών».

