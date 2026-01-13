Η πρώτη δημοσκόπηση του έτους διενεργήθηκε την ώρα, που βρίσκονται σε πλήξη εξέλιξη οι αγροτικές κινητοποιήσεις, χωρίς προς ώρας να διαφαίνεται άρση του αδιεξόδου. Διενεργήθηκε, ταυτόχρονα, την ώρα, που η αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, με την προσθήκη νέων σχημάτων, φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει, μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία προανήγγειλε την επόμενη κίνησή της.

Κοινός παρανομαστής, σε κάθε περίπτωση, των αναλυτών, είναι ότι η “φωτογραφία της στιγμής”, που αποτυπώνουν σήμερα όλες οι δημοσκοπήσεις, τελεί αυτή την ώρα υπό την αίρεση της εμφάνισης των κομμάτων Καρυστιανού και Τσίπρα. Η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political, δίνει τη δική της βάση “εκκίνησης” των κομμάτων, πριν αρχίσει η “επαναχάραξη” του πολιτικού χάρτη.

Παρά τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, στη συγκεκριμένη μέτρηση φαίνεται όχι μόνο να διατηρεί, αλλά και να αυξάνει τις δυνάμεις της, κατά ένα ισχυρό ποσοστό της τάξεως του 2,8%. Αυξημένα κατά 0,5% καταγράφονται και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Από τα στοιχεία και της συγκεκριμένης δημοσκόπησης, η γενική εικόνα, που δείχνει την κυβέρνηση να πλήττεται πολύ λιγότερο από την εμφάνιση αυτών των κομμάτων, σε σχέση με την αντιπολίτευση, επιβεβαιώνεται.

Παρόλ’ αυτά, στο κυβερνητικό επιτελείο, επιμένουν στην κριτική που διατυπώνουν το τελευταίο διάστημα, περί “μονοπρόσωπων” κομμάτων, απέναντι στα οποία οι πολίτες επιφυλάσσουν διαφορετική αντιμετώπιση στην κάλπη, σε σχέση με αυτή που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν πριν την επίσημη εμφάνισή τους, υπογραμμίζοντας σε κάθε τόνο ότι η κυβέρνηση αυτή την ώρα αναμετράται με τα προβλήματα των πολιτών, ώστε στο τέλος της τετραετίας να κριθεί για την αποτελεσματικότητά της και την τήρηση των δεσμεύσεών της.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οι αιχμές για λαϊκισμό, που επαναφέρει τη χώρα στο προ δεκαετίας κλίμα και σε επικίνδυνες ατραπούς, θα διατηρηθεί, όσο κόμματα, όπως το επικείμενο της κ. Καρυστιανού, επικαλούνται την “κάθαρση”.

Αντίθετα, με το κυβερνητικό στρατόπεδο, η εμφάνιση τόσο της Μαρίας Καρυστιανού, όσο και του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται να προκαλεί “τσουνάμι” στην αντιπολίτευση. Και με τους δύο να αποκομίζουν ένα ποσοστό της τάξεως του 25-29% από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων και ανάλογα από την κατηγορία “άλλο κόμμα”, από τα σημερινά κοινοβουλευτικά κόμματα, η Μαρία Καρυστιανού αντλεί δυνάμεις κυρίως από την Πλεύση Ελευθερίας και ο Αλέξης Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αποτέλεσμα, αν τα κόμματα αυτά καταγράφονταν στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ θα έχανε τη δεύτερη θέση από την Μαρία Καρυστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας θα ήταν τέταρτος, αφήνοντας πιθανότατα εκτός Βουλής τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης της Interview, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, το ΠΑΣΟΚ 12,1% και ακολουθούν ΚΚΕ 6%, Πλεύση Ελευθερίας 5,9%, Ελληνική Λύση 5,7%, ΜέΡΑ25 3,6%, Φωνή Λογικής 3,4%, ΣΥΡΙΖΑ 3,4%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, Νίκη 1,5%, Νέα Αριστερά 1,1%, ενώ άλλο κόμμα δηλώνει το 9,7%, με τους αναποφάσιστους να φθάνουν το 18,5%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η εταιρεία “δείχνει” τη ΝΔ να ξεπερνά τον πήχη του 32% και να εξασφαλίζει 32,4%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,3%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΜέΡΑ25 με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,3%, η Νίκη με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και άλλο με 11,9%.

Η εταιρεία διερεύνησε και τις προθέσεις των ερωτηθέντων για το πόσο πιθανό είναι να αλλάξουν την επιλογή τους. Σε αυτό το ερώτημα υπέρ ενός κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 14,5% απαντά πολύ πιθανό να αλλάξει τη σημερινή του επιλογή κόμματος, το 9,6% αρκετά πιθανό, το 12,5% λίγο πιθανό, το 61,9% καθόλου πιθανό και 1,5 ΔΞ/ΔΑ.

Από όσους δήλωσαν “πολύ πιθανό” το 28,5% προέρχεται από τους αναποφάσιστους, το 26,7% από το “άλλο κόμμα”, 11,3% από την Πλεύση Ελευθερίας, 10,2% από το ΜέΡΑ25, 6,1% από την Ελληνική Λύση, 4,4% από το ΠΑΣΟΚ, 3,9% από τη ΝΔ, 3,9% από το ΚΚΕ, 1,9% από το Κίνημα Δημοκρατίας, 1,7% από τη Φωνή Λογικής, 1,1% από τη Νίκη, 0,3% από τη Νέα Αριστερά και 0% από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 10,1% απαντά πολύ πιθανό, το 3,9% αρκετά πιθανό, το 11,0% λίγο πιθανό, το 74,6% καθόλου πιθανό και 0,4 ΔΞ/ΔΑ. Την απάντηση «πολύ πιθανό» δίνουν το 27,0% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 26,1% των αναποφάσιστων, το 21,4% από το “άλλο κόμμα”, το 8,7% της Πλεύσης Ελευθερίας το 4,4% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 4,4% της Νέας Αριστεράς, το 3,2% του ΜέΡΑ25, το 2,4% του Κινήματος Δημοκρατίας, το 0,8% της ΝΔ, όπως και του ΚΚΕ, το 0,4% της Ελληνικής Λύσης και αντίστοιχα της Φωνής Λογικής.

Αν η κατάταξη στην πρόθεση ψήφου, αναφέρει η δημοσκόπηση, γινόταν με βάση αυτές τις απαντήσεις, τότε θα διαμορφώνονταν ένα διαφορετικό τοπίο, με τη ΝΔ να λαμβάνει ποσοστό 23,9%, στη δεύτερη θέση θα βρισκόταν η Μαρία Καρυστιανού με 14,5% και θα ακολουθούσαν το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, ο Αλέξης Τσίπρας με 10%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελληνική Λύση με 5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, το ΜέΡΑ25 με 2,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,3%, η Νίκη με 1,4%, η Νέα Αριστερά με 1,0%, ενώ το «άλλο» θα διαμορφώνονταν στο 4,8% και οι αναποφάσιστοι στο 8%.

Ιδιαίτερη σημασία για το κυβερνητικό επιτελείο έχουν τα ποιοτικά ευρήματα της δημοσκόπησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πολιτών σε ποσοστό 31,4%, με το 10,1% να επιλέγει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αν και η πλειονότητα των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 69%, δηλώνει απαισιόδοξη για τις προοπτικές της χώρας το 2026, το αντίστοιχο ποσοστό για την προσωπική του πορεία μειώνεται στο 49%. Ταυτόχρονα, η οικονομία αναδεικνύεται ως ο καθοριστικότερος παράγοντας για την ψήφο των πολιτών, όπως οι ερωτηθέντες δηλώνουν και ακολουθούν η Δικαιοσύνη, τα Εθνικά θέματα, η Υγεία, η Ασφάλεια, η Παιδεία και η Εξωτερική Πολιτική.