Η μητέρα της Κλαούντια για Καρυστιανού: Τώρα πρέπει να δώσουμε μάχη στα δικαστήρια για να δικαιωθούν τα παιδιά μας, όχι για ένα κόμμα

Τη διαφωνία της σε σχέση με την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, εξέφρασε η Άλμα Λάτα, μητέρα της 20χρονης, Κλαούντια, που σκοτώθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, τονίζοντας πως τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, προτεραιότητα παραμένει η δικαίωση των θυμάτων μέσα από τα δικαστήρια.

Όπως τόνισε, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης έχει μετατοπιστεί, ενώ θεωρεί το επίκεντρο θα έπρεπε να είναι η δικαίωση για τα παιδιά που χάθηκαν. «Είναι λυπηρό ότι πλησιάζουν τρία χρόνια και κανείς δεν είναι στη φυλακή», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως ακόμη και πρόσωπα που φέρουν ευθύνες παραμένουν ελεύθερα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι ως μάνα αισθάνεται το ίδιο με την Καρυστιανού, ωστόσο εκτίμησε πως η παρούσα στιγμή δεν είναι κατάλληλη για πολιτικές πρωτοβουλίες. «Πρέπει να δώσουμε σκληρό αγώνα στα δικαστήρια. Η ανάκριση, όπως λέει και η Μαρία, δεν έγινε σωστά και αυτό πρέπει να το παλέψουμε νομικά», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε τον φόβο ότι μια πολιτική κίνηση μπορεί να αξιοποιηθεί από τρίτους. «Με αυτή την επιλογή, μόνο αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της και αυτοί που θέλουν να μας διαλύσουν θα ωφεληθούν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Μαρία θα δεχθεί πιέσεις και επιθέσεις και πως πρέπει να δώσει σκληρό αγώνα μαζί με τους υπόλοιπους γονείς στα δικαστήρια.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν θα στήριζε ένα κόμμα που θα βασιζόταν αποκλειστικά στον πόνο των συγγενών. «Ο κόσμος ψηφίζει για την καθημερινότητά του, για την παιδεία, τον αγροτικό τομέα, τα προβλήματά του. Για να μπεις στην πολιτική πρέπει να έχεις άποψη για όλα, όχι μόνο για τα Τέμπη», ανέφερε, καταλήγοντας πως «αυτή τη στιγμή, όλος ο χρόνος και η ενέργεια της πρέπει να δοθούν στη δικαστική μάχη για να δικαιωθούν τα παιδιά μας και όχι να ασχοληθεί με τον ποίους θα έχει δίπλα της και που θα βάλει στο κόμμα».