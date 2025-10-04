Η κόρη του πρωθυπουργού Σ. Mητσοτάκη απαντά στα fake news του Ν. Καραχάλιου για τα ποπ κορν και την κόκα κόλα

Ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος του Κώστα Καραμανλή, εξαπέλυσε χυδαία επίθεση κατά του πρωθυπουργού βασισμένη σε παραποιημένο έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών, κάνοντας μάλιστα ειρωνική αναφορά σε... ποπ κορν και κόκα κόλα.

Στην τοποθέτησή του απάντησε δημόσια μέσω Instagram η κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη. Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε την ενέργεια με ανακοίνωσή της, σημειώνοντας πως «η χυδαιότητα έχει γίνει το μοναδικό όπλο της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ».

Παράλληλα, κατήγγειλε στοχευμένη παραπληροφόρηση από troll συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, που έφτασαν στο σημείο να παραποιήσουν επίσημο έγγραφο του ΥΠΕΞ.

Η απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Νίκο Καραχάλιο

Η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη έδωσε σαφή απάντηση στα fake news του Νίκου Καραχάλιου με ανάρτησή της στο Instagram:

«Οι θέσεις ήταν ευγενική πρόσκληση από τον πρόεδρο των Celtics στο πλαίσιο επίσκεψης στην Βοστόνη για το commencement του Boston College το 2022.

Στα 28 μου χρόνια, δεν έχω δει ΠΟΤΕ τον μπαμπά μου να τρώει ποπ κορν ή να πίνει κόκα κόλα. Ούτε μία φορά. Κάπου έλεος με όλα τα fake news που κυκλοφορούν και με αυτούς που κάνουν like σε αυτά τα posts».

Ο Καραχάλιος αναφερόταν σε παραχαραγμένο έγγραφο - ΝΔ: Βαριά περίπτωση πλαστογραφίας, τον λόγο θα έχει η δικαιοσύνη

Στην πραγματικότητα ο Ν. Καραχάλιος έκανε αήθη επίθεση στον πρωθυπουργό στηριζόμενος σε παραχαραγμένο έγγραφο που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο εμφάνιζε την έγκριση κονδυλίου για μετακίνηση της πρέσβειρας της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, στη Βοστώνη για την ομιλία του πρωθυπουργού στο Boston College ως κονδύλι για εκδήλωση πολιτιστικού συλλόγου «Οι Κέλτες της Βοστώνης» και για αγορά «καρπών αραβοσίτου».

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση αναμένεται να κινηθεί νομικά για το θέμα.

Το παραχαραγμένο έγγραφο διακινήθηκε χθες στα social media και σε πύρινη ανακοίνωσή της χθες η ΝΔ μιλούσε για χυδαιότητα τρολ συγκεκριμένης πολιτικής προέλευσης, με στόχο να πληγεί προσωπικά ο πρωθυπουργός. Κυβερνητικές πηγές έκαναν σήμερα λόγο για σοβαρή παραχάραξη εγγράφου του υπουργείου Εξωτερικών, διαμηνύοντας ότι δεν θα μείνει αναπάντητη κι ότι θα δρομολογηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε νομικό επίπεδο.

Στο πρώτο μέρος της φωτογραφίας φαίνεται με υπογράμμιση η αλλοίωση και στο δεύτερο το πραγματικό έγγραφο:

Το επίμαχο σχόλιο του Ν. Καραχάλιου, στηριγμένο πάνω στο παραχαραγμένο έγγραφο, έγινε στο militaire.gr και ήταν το εξής:

«Ο κ Μητσοτάκης όταν πήγε σε ιδιωτική επίσκεψη στη Βοστώνη, προσέξτε τώρα να δείτε άτομο, χρέωσε τον Έλληνα πολίτη με 1000 ευρώ για διακεκριμένη θέση σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου Κέλτες της Βοστώνης, σε αγώνα NBA του Boston Celtics.

Εκεί που πήγε φορώντας κασκέτο να μην τον αναγνωρίζουν να δει τους πολιτιστικούς συλλόγους των Κελτών της Βοστώνης λες και είναι ο σύλλογος για την προστασία του τσάμικου και χρέωσε ξέρετε τι ξέρετε; το ποπ κορν και την κόκα κόλα και γράφει από κάτω 86 ευρώ για προϊόντα κόλα και αραβοσίτου. Η απόφαση του ΥΠΕΞ. Ρε αθεόφοβε με τα 56 σπίτια και τα εκατομμύρια των καταθέσεων δεν μπορούσες να βγάλεις από την τσεπούλα σου 100 ευρώ να πάρεις κόκα κόλα και ποπ κορν και να κεράσεις κανένα παιδάκι καμιά καραμέλα;».

