Η κοινωνία δεν πείθεται με ξυλόλια και τυμβωρυχίες

Η πολύμηνη έκθεση των πολιτών, σε υψηλές συγκεντρώσεις θεωριών συνωμοσίας, ωμής τυμβωρυχίας νεκρών και ακραίας προπαγάνδας μέσω fake news με στόχο κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, σε μεγάλο βαθμό έχει οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα.

Σημαντικό τμήμα της κοινωνίας έχει αναπτύξει ισχυρά αντισώματα στο «δηλητήριο» που διαχέεται συλλήβδην κατά των Θεσμών και αντιλαμβάνεται ότι η σύμπραξη και η ετερόκλητη συμμαχία, υποκρύπτει κάτι πιο σκοτεινό και πιο επικίνδυνο από ενδιαφέρον για τον δυστυχή πατέρα Ρούτσι, ο οποίος έχει μετατραπεί στο τραγικό ντεκόρ του νέου κύκλου πολιτικής και μη τυμβωρυχίας.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μετά και τη σχετική ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, αποσαφήνισε ότι κανείς δεν απέρριψε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του, διότι δεν έχει υποβληθεί τέτοιο αίτημα. Εξάλλου με την έναρξη της δίκης, οι οικογένειες και οι δικηγόροι μπορούν να θέσουν όποιο αίτημα κρίνουν αναγκαίο.

Ακόμη και αν κάποιος θα ήθελε να αμφισβητήσει την ακρίβεια των λεγομένων του κ. Φλωρίδη υπάρχει η αφωνία της Ζωής Κωνσταντοπούλου – υπό τη διπλή ιδιότητα της συνηγόρου της οικογένειας και της πολιτικού αρχηγού που επί διετία σήκωσε στις πλάτες της την … «ξυλολιάδα» - που σφραγίζει ως αληθή όσα είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αλλά και όσα αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση του Αρείου Πάγου.

Αρκούσε μια από τις… τσεκουράτες δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου για να διαλυθεί η σκόπιμα δημιουργημένη ομίχλη σχετικά με το τι ζητείται από την πολιτεία, τη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση. Σιωπά, αν και δεν λείπουν οι ευκαιρίες να ξεκαθαρίσει η ίδια τη σύγχυση που προκαλείται από τις δηλώσεις Ρούτσι και Καρυστιανού και όσων σπεύδουν να ανοίξουν ξανά τη συζήτηση για τα ξυλόλια, τα μπαζώματα κ.α.

Η συνήγορος και αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας μιλάει για «έμφοβη εξουσία», ωστόσο η ίδια αποπνέει πλέον μια εμφανέστατη αμηχανία και δυσχέρεια στη διαχείριση του νέου κύκλου πολιτικής εργαλειοποίησης του δυστυχήματος. Αιτία, είναι η διάρρηξη των σχέσεων της με τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία βγήκε μπροστά και εμμέσως πλην σαφώς διαμήνυσε ότι ελέγχει το κόμμα των Τεμπών και εκείνη θα αποφασίσει σε ποιον και πως θα διαθέσει την… προίκα του 25%.

Ο απροκάλυπτος διαμοιρασμός των παλιών πολιτικών κερδών και η εκβίαση για την παραγωγή νέων, γίνεται όχι μόνο αντιληπτός αλλά και λιγότερο αποδεκτός απ΄ ότι στο πρόσφατο παρελθόν. Αν και το ταμείο θα γίνει στην κάλπη, οι δημοσκοπήσεις – με τελευταία της Interview για το Politic.gr και εμφατικά στη δημοσκόπηση της ΜetronAnalysis – δείχνουν ότι η απαίτηση για πολιτική σταθερότητα και κοινωνική ηρεμία, συνεγείρει όσους μπορούν τελικά να τη διασφαλίσουν με τη θετική τους ψήφο.