Η Καρυστιανού από την πάνδημη συμπάθεια στην έντονη αμφισβήτηση

Δεν έχει αστρολόγο, διαβεβαίωσε η κα Καρυστιανού. Έχει ωστόσο, όπως δήλωσε, έναν πνευματικό και μια ηγουμένη (προφανώς την Σύρια της αραμαϊκής). Θα προσθέταμε και τον Αρχάγγελο που βρίσκεται δίπλα της και δίπλα στην κόρη της στον ουρανό, όπως έχει δηλώσει.

Ουδεμία αιχμή. Ο καθένας αντιμετωπίζει με τον δικό του προσωπικό τρόπο τις τραγωδίες της ζωής του. Και όταν αυτές συμβούν, οξύνονται οι μεταφυσικές αγωνίες αυτών που έχουν προδιάθεση στην μεταφυσική έκκληση υπεράνω και εξωκοσμικής βοηθείας.

Οπότε αυτά παραμένουν εκτός κριτικής εκ μέρους, αν και τώρα που η Μαρία Καρυστιανού διέβη τον Ρουβίκωνα, ώστε η πολιτική της πτυχή να δικαιολογεί την όποια επιθετικότητα της κριτικής.

Άρχισε να μπαίνει υπό τον διερευνητικό φακό της σκληρής δημοσιότητας. Αρχικά διέψευδε ότι θα δημιουργήσει κόμμα, αλλά στη συνέχεια άρχισε να μιλάει για σχηματισμό πολιτικού κινήματος ενάντια στη διαφθορά και το πελατειακό πολιτικό κατεστημένο.

Έρχεται ως Aρχάγγελος με την ρομφαία της κάθαρσης, τονίζοντας ότι «σημαία του νέου κόμματος θα είναι η δήμευση της περιουσίας των διεφθαρμένων πολιτικών».

Πρόσφατα πέντε από τα επτά μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της έστειλαν επιστολή ζητώντας την παραίτησή της. Επεσήμαιναν ότι η πολιτική της δραστηριότητα και η δημιουργία κόμματος δεν αντιπροσωπεύουν τον σύλλογο και καταλόγιζαν ότι πραγματοποιούνται δαπάνες ερήμην του Δ.Σ.

Της ζητούσαν επίσης παράδοση των τραπεζικών καρτών που είναι συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου. Πάντως ο κ. Ασλανίδης μέλος του Δ.Σ. διευκρίνισε ότι δεν μιλούσαν για κατάχρηση αλλά για σπατάλη.

Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτήριζαν και το γεγονός της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με «συνεργάτες» και «επιτελεία» για τη δημιουργία του κόμματος.

Ύστερα από δισταγμό κάποιων ημερών η Καρυστιανού ανακοίνωσε την παραίτησή της από τη θέση της προέδρου του Συλλόγου. Απαντώντας στην κριτική κατηγόρησε το Δ.Σ. για άρνηση δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων «την οποία επανειλημμένα ζητούσα» και για τον λόγο αυτό «αναγκάστηκα να αποστείλω εγγράφως μεταξύ άλλων και το από 26.08.2025 mail μου προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου».

Οι συνεργάτες στους οποίους αναφέρεται ο Σύλλογος και οι οποίοι έχουν βγει στη δημοσιότητα, είναι προς το παρόν: Η δικηγόρος Μαρία Γρατσία, με φυσικό της χώρο τους εκκλησιαστικούς κύκλους και πρώην υποψήφια βουλευτή της Νίκης. Ο Μιχαήλ Πατσίκας, επικεφαλής μιας κίνησης με τον τίτλο «Έπος», πρώην μέλος της «Σπίθας» του Μίκη Θεοδωράκη, πρωτοστάτης στο αντιεμβολιαστικό κίνημα ομού με τον γνωστό αντιεμβολιαστή καθηγητή Δημήτρη Κούβελα. Και ένας προπονητής πυγμαχίας, κ.α.

Και στο φόντο ο Καραχάλιος, που πρώτος αποκάλυψε τις πολιτικές διαθέσεις Καρυστιανού, να επιμένει: «Τη γυναίκα αυτή την έχει μαγέψει η Γρατσία, η γερόντισσα, την έχουν παγιδέψει με αστρολογικούς χάρτες και λέει ψέματα για να καλύψει τα λάθη της, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση φρενοκομείου, έχει τρελάνει τους συγγενείς, μας έχει τρελάνει όλους. Έχει χάσει το μέτρο και θέλει να γίνει πρωθυπουργός ενώ δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα και δεν σκέφτεται λογικά».

Τα... κοπλιμέντα ανταπέδωσε η Καρυστιανού λέγοντας ότι ο Καραχάλιος «πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο κανονικά». Σενάριο για θέατρο του παραλόγου κανονικά, θα λέγαμε!

Πάντως η σημειολογία των συνεργατών της καθώς και οι προσωπικοί της σύμβουλοι (πνευματικός, Σύρια ηγουμένη, Αρχάγγελος), αποτελούν σημάνσεις για τις ιδεολογικές συνισταμένες του νέου κόμματος. Θα έλξει τάξεις θρησκόληπτων, «ψεκασμένων», αυθόρμητα αντισυστημικών, και ανθρώπους που έχουν απορρίψει τα παρόντα κόμματα και βρίσκονται στη γκρίζα δημοσκοπική ζώνη.

Θα έλξει επίσης και μια σημαντική μερίδα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν την πολιτική με συναισθηματική φόρτιση. Και παρόλη την «αναστάτωση» που επέφερε η διαμάχη με το Δ.Σ. του Συλλόγου, η γνώμη τους δεν άλλαξε. Αντιθέτως στα σόσιαλ μίντια έχουν γίνει πιο υποστηρικτικοί!

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας δίδυμων κοριτσιών και ανιψιάς που έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ότι δεν αναμένει κάποιον από τους συγγενείς να την ψηφίσει. Ωστόσο έτερος πατέρας νεκρού νέου, ο κ. Παπαγγελής δήλωσε ότι ο κ. Καραμανλής «κρύφτηκε» στη Βουλή. Και θα ψηφίσει Καρυστιανού να πάει να τον «ξετρυπώσει».

Με τούτα και μ’ εκείνα στην έρευνά της Interview η Μαρία Καρυστιανού ανεβαίνει στη δεύτερη θέση, αυτή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ.

Αλλά είναι νωρίς για συμπεράσματα. Το σίγουρο είναι πως το κόμμα Καρυστιανού θα μας προσφέρει «πικάντικες» ειδήσεις.