Ο Ανάλγητος

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει πιθανότητες να διεκδικήσει τη θέση του προέδρου του Eurogroup και αναμφισβήτητα αυτή θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα, αλλά και τον ίδιο προσωπικά. Το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, αφού θα πρέπει να πειστούν και οι Γερμανοί. Οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν καλοβλέπουν τις συμφωνίες της χώρας μας με τους Αμερικανούς. Αν ήταν αντικειμενικοί θα ψήφιζαν Κυριάκο και με τα δύο χέρια. Προεκλογική εκστρατεία δεν κάνει μόνο ο Κυριάκος. Αλλά και μητροπολίτες!

Κάνουν οι μητροπολίτες… προεκλογικές εκστρατείες; Κάνουν, κάνουν! Και ταξίδια κάνουν, και ψήφους «εξασφαλίζουν» και γενναίες … χρηματοδοτήσεις υπόσχονται. Φυσικά δεν μιλάνε για δικά τους χρήματα, αλλά για προσβάσεις που θα εξασφαλίσουν κονδύλια και πάσης φύσεως έργα. Ότι τρέχουν από πίσω τους πολιτικοί, δεν μας κάνει εντύπωση. Δουλειές του διαβόλου…

Έντονο το παρασκήνιο για την προεδρία του Eurogroup που αποφασίζεται την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, όπως μαθαίνω κινείται μεθοδικά και έχει συνεχείς τηλεφωνικές επαφές με τους ομολόγους του. Η αλήθεια είναι πως έχει αναπτύξει μεγαλύτερη κινητικότητα από τον Βέλγο ομόλογό του, ωστόσο η προεδρία του Eurogroup είναι ένα μικρό Βυζάντιο. Και εξηγούμαι: Αρκετοί υπουργοί οικονομικών και πρωθυπουργοί προέρχονται από άλλο κόμμα, επομένως υπάρχει ένα αλισβερίσι εκεί σχετικά με τις ισορροπίες που θα τηρηθούν. Άρα κανείς δεν παίρνει σαφή θέση έως τις εκλογές και ένας λόγος για αυτό είναι πως την επόμενη μέρα όλοι οι υπουργοί Οικονομικών πρέπει να συναποφασίζουν.

Υπάρχει και κάτι άλλο. Οι Γερμανοί δεν μας ευνοούν ιδιαίτερα. Μας κρατάνε μούτρα για τις συμφωνίες που κάναμε με τους Αμερικανούς και ας μην το λένε δημόσια.

Ο Πιερρ ποντάρει στις καλές σχέσεις που έχει με το Νότο, στις θετικές γνώμες που απέσπασε στα ταξίδια του και στη στήριξη της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς. Και στην κεντροαριστερά, πάντως, μαθαίνουμε πως επικρατούν θετικές γνώμες για τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση η αντίστροφη μέτρηση για τον επόμενο πρόεδρο του Eurogroup έχει ήδη ξεκινήσει και υπάρχουν πιθανότητες.

Μαξίμου και υπουργείο Οικονομικών κινούνται ήδη στον αστερισμό των παροχών για το εκλογικό 2027, δηλαδή για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Όπως λένε πηγές με γνώση των διεργασιών υπάρχει ήδη ένας δημοσιονομικός χώρος που φτάνει το 1 δισ. ευρώ για το 2027 που αναμένεται να διοχετευθεί στη στήριξη των μικρομεσαίων, των επιχειρήσεων και των συνταξιούχων. Το ποσό δεν αποκλείεται να αυξηθεί... Πολλά θα κριθούν στις διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν όπου θα κατατεθεί το επικαιροποποιημένο σχέδιο για έσοδα και δαπάνες, οπότε θα φανεί και ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει.

Αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για Νέα Υόρκη ο Κωστής Χατζηδάκης. Την Δευτέρα είναι κεντρικός ομιλητής στο Capital Link, το συνέδριο που γίνεται κάθε χρόνο για τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Θα έχει επίσης επαφές με επενδυτές και μέλη της Ελληνικής Ομογένειας

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Δένδια, στην Ιαπωνία. Κρατήστε δύο πράγματα από την επίσκεψη: Πρώτον, η Ιαπωνία έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Λωζάννης και τη συνθήκη του Μοντρέ. Επομένως, οι θέσεις της για το Διεθνές Δίκαιο στη θάλασσα έχουν σημασία. Δεύτερον, έρχεται συνεργασία μεταξύ του ιαπωνικού οργανισμού για την έρευνα και την καινοτομία και του ΕΛΚΑΚ…

Άλλαξε χέρια η Espresso περνώντας ξανά στην ιδιοκτησία του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Ο οποίος μάλλον «χρεώνεται» τη χρηματοδότηση και άλλων Μέσων Ενημέρωσης…

Το remake του «φέρτε πίσω τα κλεμμένα» και « να βάλουμε τους πολιτικούς στη φυλακή» ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού η οποία βγήκε πάλι στο ξέφωτο βλέποντας ότι η «παράσταση» Τσίπρα μαζεύει - λογικό εν μέρει - περισσότερο κόσμο από όσους καταφέρνει πλέον να κινητοποιήσει εκείνη. Ο Νικόλας ο Καραχάλιος που ξεμπρόστιασε το σχέδιο και τους συμμάχους της έκανε μεγαλύτερη ζημιά από το «διαζύγιο» με την Κωνσταντοπούλου. Τώρα τρέχει να κερδίσει το χαμένο έδαφος.

Σε χθεσινή ανάρτησή της ξεκινάει από τις κινητοποιήσεις των αγροτών και φτάνει στο άρθρο «86», ζητώντας εκτός από την επιστροφή των κλεμμένων και άμεση διανομή τους στην κοινωνία, δήμευση της περιουσίας των ενόχων, πληρωμή των ευρωπαϊκών προστίμων από το «πολιτικό σύστημα». Βάζει σε έναν κουβά, σκάνδαλα και εγκλήματα «εις βάρος της χώρας και των Ελλήνων» και διακηρύσσει ότι όλο αυτό «ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΔΩ»!

Το πολιτικό μανιφέστο, η ρητορεία και οι σκοποί του, προσομοιάζουν όλο και περισσότερο στα χρυσαυγόπουλα δεξιάς και αριστερής βοσκής. Πάντως, αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από την ανάρτηση Καρυστιανού, ήταν οι ευθείες μομφές και βολές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι δεν ασκεί τα καθήκοντά της για την τιμωρία των πολιτικών. Άλλα της υποσχέθηκαν. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε.

Ο Νίκος Παπανδρέου απάντησε πολιτικά στον Αλέξη Τσίπρα στα λεγόμενά του περί ριζικής ανακατάταξης του πολιτικού συστήματος: «Ποια ανακατάταξη; Τι θα κάνεις με την Αλεξανδρούπολη και το LNG των Αμερικανών; Τι θα κάνεις με τη φορολογία; Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις; Δεν ακούμε προτάσεις... ο άλλος λέει θέλω καινούριο όραμα. Ποιο είναι το όραμα; Ποια είναι η πυξίδα;» διερωτήθηκε ο Νίκος. Κανονικά θα έπρεπε να ρωτήσει σχετικά και τον αδελφό του Γεώργιο. Ξέρει αυτός!

Ο Ανάλγητος