Η.. Ιώβειος καρτερία των οπαδών του ΠΑΣΟΚ

Ενα δίκιο το έχει η Αννα Διαμαντοπούλου. Ψηφίζοντας χθες στις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων του επικείμενου συνεδρίου στις 27 του μηνός, δήλωσε: «Αυτό δεν είναι εικόνα ενός μικρού κόμματος. Είναι μια απόδειξη πως το ΠΑΣΟΚ ενώνεται ξανά με την κοινωνία».

Το δίκιο της συνίσταται στην διαπίστωση της μαζικής συμμετοχής του κόσμου στην εκλογική διαδικασία. Αλλά τα περί ένωσης του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, μάλλον εντάσσεται στα συνήθη κατά συνθήκην ψεύδη, που αποσκοπούν στην τόνωση ηθικού του στρατεύματος.

Το ΠΑΣΟΚ διέπεται από έλλειψη συγχρονισμού με την κοινωνία. Την ώρα π.χ. που η Μέση Ανατολή φλέγεται, την ώρα που επωάζεται αναδιάταξη του ενεργειακού μέλλοντος μεγάλων χωρών, και που η Ευρώπη αγωνιά για τα διαδοχικά κύματα ενεργειακής αδυναμίας, ακρίβειας και παράνομης μετανάστευσης που θα ενσκήψουν, ο Ανδρουλάκης απασχολούσε το ευρωκοινοβούλιο με τις υποκλοπές.

Δεν παραγνωρίζουμε το θέμα, παρόλο που η γνωστή επισύνδεση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν νόμιμη. Την… μη επισύνδεσή του την συγκυρία και την κοινωνία εντοπίζουμε. Ο Ανδρουλάκης έχει ασχοληθεί καταγγελτικά σε όλους τους τόνους και σε κάθε ευκαιρία, με το θέμα. Παρόλα αυτά ο λαός δεν ενδιαφέρεται, είτε γιατί την θεωρεί δικαιολογημένη, είτε γατί θεωρεί ότι αυτά πάντα γίνονται, είτε τέλος γιατί η κλίμακα αξιολόγησης των προβλημάτων του είναι διαφορετική.

Η αδιαφορία καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι η πρωθυπουργική καταλληλότητα Μητσοτάκη παραμένει αδιατάρακτη ενώ το δημοσκοπικό ποσοστό της ΝΔ τονώνεται ελαφρώς, σε καιρούς που το ΠΑΣΟΚ και οι εκφάνσεις της Αριστεράς εκφράζουν οιμωγές και εξακοντίζουν ιερεμιάδες για κίνδυνο δημοκρατικής εκτροπής.

Στις δικαιολογίες για την καρατόμηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, προβαλλόταν από κύκλους της ηγεσίας και το γεγονός ότι ο πρώην βουλευτής «δεν βρήκε λέξη να πει για τη συζήτηση που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων σοσιαλιστών για το Κράτος Δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη».

Βέβαια καμία δικαίωση δεν τεκμαίρεται αφού η δίκη δεν τον αφορούσε. Αφορούσε τις παράνομες επισυνδέσεις και όχι την δική του από την ΕΥΠ που ήταν νόμιμη έπειτα από την σχετική απόφαση του αρμόδιου επιτετραμμένου εισαγγελέα. Παρόλα αυτά δεν αναφερόμαστε επί της ουσίας στο θέμα. Στην διακεκομμένη σύνδεση του Ανδρουλάκη με την κοινωνία, αναφερόμαστε.

Πάντως είναι άξια διερεύνησης η στωικότητα του κόσμου του ΠΑΣΟΚ, η Ιώβεια υπομονή του. Για ένα κόμμα που η δημοσκοπική του βελόνα παραμένει ασάλευτη, που σχεδόν όλοι έχουν επίγνωση ότι είναι έπεα πτερόεντα οι υψιπετείς διακηρύξεις του αρχηγού περί νίκης επί της ΝΔ ακόμη και με μια ψήφο διαφορά, που ελπίζουν το κόμμα τους να διατηρήσει έστω τη δεύτερη θέση ενόψει της επαναφοράς Τσίπρα, η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή.

Δεν γνωρίζουμε αν τους κινεί το παλιό συναισθηματικό δέσιμο των ένδοξων εποχών ή η στείρα αντιδεξιά νοοτροπία. Αλλά αν αυτό ισχύει για τους ηλικιωμένους, παραμένει η απορία για το κίνητρο της νεολαίας. Γιατί στα εκλογικά κέντρα εμφανίστηκε και νεολαία. Μόνο με…. Το ΚΚΕ θα μπορούσε να συγκριθεί η ταύτιση.

Χθες η εκλογική διαδικασία πήρε παράταση λόγω της μαζικής συμμετοχής. Από νωρίς το απόγευμα οι εκτιμήσεις ανέφεραν ότι θα συμμετάσχουν πάνω από 150 φίλοι και μέλη. Ποσό σημαντικό όταν στην αντίστοιχη διαδικασία της ΝΔ, παρόλο το υπερδιπλάσιο δημοκοπικό της ποσοστό, οι συμμετέχοντες ανήλθαν στις 122 χιλιάδες.

Ναι οι οπαδοί της ΝΔ ιστορικά δεν είναι συνηθισμένοι σε μαζικές διαδικασίες. Εξ αυτού δεν τίθεται θέμα σύγκρισης όσον αφορά τη λαϊκή αποδοχή. Απλώς η προσήλωση των οπαδών του ΠΑΣΟΚ δείχνει την ύπαρξη μιας συμπαγούς βάσης, η οποία φυσικά δεν αρκεί για να επισφραγίσει την εκλογική νίκη «έστω και με μία ψήφο».

Υπάρχει η μεγάλη μάζα της κοινωνίας που στέκει απόμακρη, αφού το ΠΑΣΟΚ επ’ ουδενί την έχει πείσει ότι θα κυβερνούσε καλύτερα από τη ΝΔ. Και κατά τα φαινόμενα δεν θα την πείσει για λόγους ηγεσίας, ηγετικής ομάδας και εσωκομματικών μαχαιρωμάτων, που δεν δείχνουν εικόνα σοβαρότητας. Γιατί τα κυβερνητικά προγράμματα χρειάζονται, αλλά οι κυβερνήσεις δεν εκλέγονται μόνο από τα προγράμματα.