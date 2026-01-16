Η «χρυσή» δεκαετία Μητσοτάκη και οι σκοτεινές δυνάμεις της ακυβερνησίας

Συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε τα ηνία της Νέας Δημοκρατίας. Μια «χρυσή» δεκαετία, που δεν άλλαξε απλώς τη φυσιογνωμία της κεντροδεξιάς παράταξης, αλλά μεταμόρφωσε την ίδια την Ελλάδα, οδηγώντας την από το περιθώριο και την απαξίωση, στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων και στην ανάκτηση της εθνικής της αυτοπεποίθησης.

Ωστόσο, καθώς η χώρα βαδίζει με σταθερότητα, στο παρασκήνιο εξυφαίνεται ένα σχέδιο ανατροπής. Οικονομικά συμφέροντα, εγχώρια συστήματα διαπλοκής, αλλά και ξένοι παράγοντες, ενοχλημένοι από την ισχυρή και αυτόνομη παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, εργάζονται πυρετωδώς για να ανακόψουν την πορεία της Νέας Δημοκρατίας προς μια νέα επιτυχία στις εκλογές του 2027.

Μια δεκαετία εθνικών επιτυχιών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε τη Νέα Δημοκρατία σε μια κρίσιμη καμπή και την μετέτρεψε ξανά σε κυρίαρχη δύναμη, κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά. Η αναδρομή στα πεπραγμένα αυτής της δεκαετίας είναι αποκαλυπτική. Η Ελλάδα θωρακίστηκε και μεγάλωσε:

Γεωπολιτική Ισχύς: Η διαχείριση της κρίσης στον Έβρο απέδειξε ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι αδιαπέραστα. Οι αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, η απόκτηση των Rafale και των φρεγατών Belharra, καθώς και η ιστορική ομιλία στο Αμερικανικό Κογκρέσο, κατέστησαν την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας.

Οικονομική Αναγέννηση: Η χώρα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, η ανεργία έπεσε σε χαμηλό 17 ετών και δημιουργήθηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας, καθώς η χώρα αναπτύσσεται σταθερά με ταχύτερο ρυθμό από την Ευρώπη. Η συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιούλιο του 2020 έφερε πολύτιμους πόρους για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου για τις επόμενες δεκαετίες.

Κράτος και Καθημερινότητα: Η ψηφιακή επανάσταση του gov.gr, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η διαχείριση της πανδημίας, έδειξαν ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.

Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία μεγάλωσε μέσω της διεύρυνσης, μένοντας όμως πιστή στις αρχές του ιδρυτή της, Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι η διεύρυνση είναι δύναμη και όχι αδυναμία, μπολιάζοντας την παράταξη με νέες ιδέες και στελέχη, χωρίς να αλλοιώνει τον φιλελεύθερο και πατριωτικό της χαρακτήρα.

Το σχέδιο της «ανωμαλίας» και η διαπλοκή

Ακριβώς αυτή η επιτυχία και η πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι που ενοχλούν. Στον δρόμο προς τις εκλογές του 2027, είναι πλέον σαφές ότι συγκεκριμένα κέντρα ισχύος επιδιώκουν την αποδυνάμωσή του.

Ποιοι είναι αυτοί; Πρόκειται για ένα ετερόκλητο, αλλά επικίνδυνο μείγμα:

Εγχώρια Επιχειρηματικά Συμφέροντα (Διαπλοκή): Ισχυροί οικονομικοί παράγοντες που δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ενός Πρωθυπουργού που δεν υποκύπτει στις ορέξεις τους. Στόχος τους είναι η μείωση του ποσοστού της ΝΔ, ώστε να μην προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά μια αδύναμη κυβέρνηση συνεργασίας, την οποία θα μπορούν να ελέγχουν και να εκβιάζουν ευκολότερα.

Ξένοι Παράγοντες: Κυβερνήσεις που βλέπουν την Ελλάδα ως εμπόδιο στα γεωπολιτικά τους σχέδια, λόγω της ισχυρής προάσπισης των εθνικών θέσεων, αλλά και της ξεκάθαρης δυτικής στάσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της ενεργειακής της αυτονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι προσπάθειες «rebranding» αποτυχημένων πολιτικών προσώπων της αντιπολίτευσης, με τη στήριξη «χρυσών χορηγών», καθώς και η εργαλειοποίηση κάθε δυσκολίας (όπως η τραγωδία των Τεμπών) για να δημιουργηθεί κλίμα αστάθειας, αλλά και να δημιουργηθεί νέο πολιτικό κόμμα τυφλής και αντισυστημικής διαμαρτυρίας.

Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και πρώην πολιτικοί της ΝΔ, που περιέργως σιωπούσαν όταν ο Αλέξης Τσίπρας οδηγούσε τη χώρα στον γκρεμό, αλλά τώρα ανακαλύπτουν ότι για όλα τα δεινά του τόπου ευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η «ασπίδα» των πολιτών

Παρά τον πόλεμο φθοράς, τα σχέδια αυτά θα πέσουν στο κενό. Ο ελληνικός λαός έχει μνήμη και κρίση. Κατανοεί ότι σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, η πρόοδος και η ασφάλεια της χώρας είναι ταυτισμένες με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι ήδη ξεκάθαρο: Σταθερότητα, ανάπτυξη και εθνική υπερηφάνεια με τον Μητσοτάκη ή οπισθοδρόμηση σε πειράματα παρασκηνίου και αδύναμες κυβερνήσεις ελεγχόμενες από τη διαπλοκή;

Η απάντηση δόθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στην επετειακή του ανάρτηση: «Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα». Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη παραμένει η ισχυρότερη ασπίδα απέναντι σε όσους οραματίζονται μια Ελλάδα εξαρτημένη και αδύναμη.

* Ο Γρηγόρης Σαμπάνης είναι Οικονομολόγος, πρώην στέλεχος τραπεζών.