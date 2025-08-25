Η «γκρίζα ζώνη» των δημοσκοπήσεων και το στοίχημα του Σεπτεμβρίου

Τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η καθιερωμένη ομιλία του πρωθυπουργού με το “πακέτο” των εξαγγελιών στις 6 Σεπτεμβρίου και η εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου, που ακολουθεί την επομένη, αποτελούν ατύπως και την έναρξη της νέας πολιτικής χρονιάς, δημιουργώντας το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και το «δια ταύτα» της κυβερνητικής πολιτικής στον σκληρό πυρήνα της οικονομίας και των παροχών, άρα και του πιο μετρήσιμου έργου για τους πολίτες.

Αντίστοιχα και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η ΔΕΘ αποτελεί, όχι μόνο βήμα κριτικής απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και παρουσίασης ενός συγκροτημένου σχεδίου οικονομικής πολιτικής, που επί της ουσίας συνιστά και εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, από τη στιγμή, μάλιστα, που εισερχόμαστε πλέον στο δεύτερο μισό της τετραετίας με κατάληξη της εθνικές κάλπες.

Από την επόμενη ημέρα της ΔΕΘ αρχίζει και ο νέος γύρος δημοσκοπήσεων, που θα αποτυπώσουν τον αντίκτυπο των ανακοινώσεων, με την κυβέρνηση να θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής για το υπόλοιπο της θητείας της. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις -τέλη Ιουνίου και Ιουλίου- η Νέα Δημοκρατία είδε και πάλι «αναταράξεις» στα ποσοστά της, την ώρα που στην επικαιρότητα κυριαρχούσε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση, για μια ακόμη φορά, να μην κατορθώνει να «καρπωθεί» τις όποιες απώλειες, αλλά αντιθέτως να καταγράφει ανάλογη πορεία.

Η μόνη κατηγορία, που παραμένει σταθερά σε υψηλά ποσοστά και ενισχύεται, αντί να αποκλιμακώνεται -όπως θα θεωρούσε κανείς όσο η χώρα προσεγγίζει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση- είναι οι ψηφοφόροι, που δηλώνουν αναποφάσιστοι για την τοποθέτησή τους. Η «γκρίζα ζώνη» βρίσκεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις στη...δεύτερη θέση, μετά τη Νέα Δημοκρατία και πριν το ΠΑΣΟΚ, καθώς ένας στους πέντε, ακόμη και ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες, απαντούν ότι δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψήφιζαν αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή.

Στις δημοσκοπήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Ιουνίου και μέσα στον Ιούλιο, τα ποσοστά της αδιευκρίνιστης ψήφου ήταν από την GPO 17,7%, την Prorata 15%, την Real Polls 23%, την Opinion Poll 23,6%, την Pulse 15%, την Metron Analysis 22%, την MRB 21,6%, την Interview 16,7%, την Alco 17,7%. Αυτή η «δεξαμενή» μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο του κυβερνητικού επιτελείου, που θεωρεί κρίσιμο να την προσεγγίσει και να επιχειρήσει να δώσει πειστικές απαντήσεις. Ένα σημαντικό ποσοστό των ψηφοφόρων που σήμερα εντάσσονται στη «γκρίζα ζώνη» έχουν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, γεγονός που για το Μέγαρο Μαξίμου κάνει σαφές ότι υπάρχει περιθώριο προσέγγισής τους, κυρίως από τη στιγμή, που δεν έχουν βρει έως σήμερα «εναλλακτική» στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι οι πολίτες αυτοί αναζητούν ένα αξιόπιστο σχέδιο διακυβέρνησης και θεωρούν κρίσιμο να απαντήσουν σε αυτό, δίνοντας ορίζοντα που ξεπερνά την τρέχουσα τετραετία. Η διαμόρφωση των συνθηκών για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών, η συνέχιση των θετικών ρυθμών της ελληνικής οικονομίας, η αντιμετώπιση μειζόνων προβλημάτων, όπως πχ η στεγαστική κρίση, η βελτίωση της καθημερινότητας σε κομβικούς τομείς, όπως η υγεία, αλλά και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, που θα αλλάξουν το πρόσωπο του κράτους και θα ευθυγραμμίσουν τη χώρα με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, κρίνεται ότι είναι το «κλειδί». Αναγκαία συνθήκη, να πειστούν οι πολίτες αυτοί ότι υπάρχει προοπτική, αλλά και ότι η διασφάλιση της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας αποτελεί βασικό όρο για τη συνέχεια.

Οι προτάσεις, που η αντιπολίτευση θα παρουσιάσει ως «ανταπάντηση» στην κυβερνητική επιχειρηματολογία, αποτελούν το δεύτερο μέτρο, που θα κρίνει την κατεύθυνση, που θα ακολουθήσουν οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι. Και εκεί είναι το κομβικό σημείο για το ΠΑΣΟΚ, που έως σήμερα δεν έχει κατορθώσει να πείσει, όπως καταδεικνύουν τα ποσοστά του, για την κυβερνησιμότητά του, δίνοντας ένα σαφές επιχείρημα στο Μέγαρο Μαξίμου περί έλλειψης εναλλακτικής δΙακυβέρνησης, αλλά και απειλής για τη σταθερότητα στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας.

Ο Σεπτέμβριος είναι πάντα κρίσιμος για τη διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών. Φέτος, ακόμη περισσότερο, με τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, που έχουν προεξοφληθεί ως ιδιαίτερα σημαντικές, αλλά και την κοινοβουλευτική «μάχη» με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα ακολουθήσει, να δημιουργούν το περιβάλλον της πολιτικής αντιπαράθεσης για το επόμενο διάστημα.