Ο Ανάλγητος

Από την Παρασκευή που ο πρόεδρος Νίκος ανακοίνωσε ότι ο Πέτρος Λάμπρου αναλαμβάνει τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, εμείς οι παλαιότεροι ανασύρουμε από τα μπαούλα τις παλιές φωτογραφίες. Όποιος δεν γνωρίζει τα Λαμπρόχαρτα, δεν ξέρει τι ήταν το 1999. Από την άλλη δεν τον καταλαβαίνουμε τον κ. Ανδρουλάκη. Απέλυσε μέσα σε μια μέρα τον κ. Παπαβασιλείου επειδή έκανε κάποιες αναρτήσεις υπέρ του κ. Μητσοτάκη. Εδώ ο Κασσελάκης πήρε έτσι ένα κόμμα! Ήμαρτον Νίκο, ήμαρτον...

Ο Πέτρος Λάμπρου επικεφαλής των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Έτσι μπράβο! Να θυμηθούμε κι εμείς οι γέροντες τα παλιά, την εποχή των ... Λαμπρόχαρτων στο Χρηματιστήριο της αμαρτίας του 2000. Την εποχή εκείνη, λοιπόν, η κυβέρνηση Σημίτη είχε ταυτίσει την άνοδο του χρηματιστηρίου με την πιθανότητα νίκης της στις εκλογές. Κι επειδή ο κ. Λάμπρου ήταν ο πιο σχετικός με τα χρηματιστηριακά, ανέλαβε να κτίσει την γραμμή άμυνας για να μην καταρρεύσουν οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Εξ ου και τα «Λαμπρόχαρτα», μετοχές, δηλαδή, εταιρειών του δημοσίου τομέα που πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια ανάσχεσης των ... επιθέσεων των «εχθρών». Φυσικά, εχθροί δεν υπήρχαν, μόνο πανάκριβες μετοχές. Και επειδή ο νόμος της βαρύτητας είναι πανίσχυρος, η πτώση δεν απετράπη. Μόνο καθυστέρησε. Κοστίζοντας, βεβαίως - βεβαίως κάποια χρήματα. Αλλά τι είναι τα χρήματα μπροστά στην ευημερία του κόμματος την ημέρα της κάλπης;

Αυτό με την παραίτηση Παπαβασιλείου από διευθυντή του γραφείου του κ. Ανδρουλάκη δεν το κατάλαβα. Πολύ demode (ντεμοντέ) τον βρίσκουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Επειδή έγραψε ο άνθρωπος δύο καλές κουβέντες στο Facebook για τον κ. Μητσοτάκη και τον ανιψιό του Γρηγόρη Δημητριάδη έπρεπε να τον διώξουν; Σιγά! Εδώ ο άλλος έγραφε έπη στις εφημερίδες για τον κ. Μητσοτάκη και του έδωσαν ολόκληρο κόμμα!

Άμεση απάντηση του Δένδια στο «σόου» Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Στη σύσκεψη που προηγήθηκε με τον Δήμαρχο μαθαίνω πως το κλίμα ήταν ηλεκτρισμένο με τον υπουργό πάντως να ήταν προετοιμασμένος για την απάντηση του δημάρχου. Για αυτό και η γρήγορη κίνηση περί ανάθεσης σε ιδιώτη…

Μου λένε ότι ο κ. Χρυσοχοϊδης είναι προετοιμασμένος για τυχόν επεισόδια στις παρελάσεις. Για να δούμε! Αυτά έλεγαν και για τους Ισραηλινούς και φτάσαμε στο σημείο να μην τολμάει Ισραηλινός τουρίστας να μιλάει στη γλώσσα του στους δρόμους της Αθήνας.

Και επίσημα τα θαλάσσια οικόπεδα για έρευνες υδρογονανθράκων στην Chevron. To Μαξίμου έχει δώσει σαφείς κατευθύνσεις για επίσπευση των διαδικασιών, ώστε έως το τέλος του έτους να ολοκληρωθεί η κύρωση από τη Βουλή, να προχωρήσει η αρμόδια αρχή και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου να ξεκινήσουν οι πρώτες γεωφυσικές έρευνες.

Η fast track πορεία συμπίπτει με το ενεργειακό συνέδριο και την παρουσία των υπουργών Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ στη χώρα μας, στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται σε δίλημμα. Κάποιοι συνεργάτες του περιμένουν πώς και πώς να ανακοινώσει το κόμμα. Ο ίδιος έχει τους ενδοιασμούς του. «Ήθελε ένα κόμμα δεξιό. Αν το κάνει τώρα θα φανεί ότι ευνοεί τον Τσίπρα και το νέο -παλιό- δίπολο μεταξύ του νυν και του πρώην πρωθυπουργού θα συσπειρώσει τους Νεοδημοκράτες γύρω από τον Μητσοτάκη» μου έλεγε τακτικός συνομιλητής του Αντώνη. Να σας πω τι πιστεύω; Ο Αντώνης έχει γινάτι και μπορεί να έχει και τα δίκια του. Αλλά δύσκολα θα προχωρήσει με προβλέψεις που τον θέλουν στις εκλογές στο όριο του στατιστικού λάθους. Οι πραγματικοί του φίλοι θα ήθελαν να παραμείνει παρεξηγημένος από το να φύγει ηττημένος από την κάλπη. Για την υστεροφημία του...

