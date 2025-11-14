Η Ελλάδα με τον μόνιμο εκπρόσωπο της χώρας, Γ. Κουμουτσάκο, στην προεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO

Στην προεδρία της Επιτροπής Πολιτισμού της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO, εξελέγη η Ελλάδα με τον μόνιμο εκπρόσωπο της χώρας, Γιώργο Κουμουτσάκο.

Επιπλέον, η 43η Γενική Διάσκεψη της UNESCO στη Σαμαρκάνδη που ολοκλήρωσε την Πέμπτη τις εργασίες της, είχε για την Ελλάδα τρία σημαντικά, θετικά αποτελέσματα «που ενίσχυσαν το αποτύπωμα και τον ρόλο της σε αυτόν τον παγκόσμιο Οργανισμό της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πρώτον, επικυρώθηκε οριστικά από την Ολομέλεια της Γενικής Διάσκεψης η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και «επιβραβεύθηκαν έτσι επίμονες διπλωματικές προσπάθειες ενός χρόνου».

«Η διεθνής αυτή αναγνώριση της μοναδικής και διαχρονικής συμβολής της ελληνικής γλώσσας στο Παγκόσμιο Πολιτισμό, αποτελεί αναμφισβήτητα ιστορική στιγμή» και με αφορμή την απόφαση αυτή διοργανώθηκε από την ελληνική πλευρά, με συνεργασία της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην UNESCO και της πρεσβείας της Ελλάδας στην Τασκένδη, εκδήλωση αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα.

Στην εκδήλωση μίλησαν για την ελληνική γλώσσα και την προσφορά της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, και ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου. Μαγνητοσκοπημένα μηνύματα απέστειλαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν υπουργοί, υφυπουργοί και πάνω από ογδόντα πρέσβεις κρατών-μελών +της UNESCO, καθώς και πάνω από 150 εκπρόσωποι αντιπροσωπειών και της Διεθνούς Γραμματείας της UNESCO.

Δεύτερον, η UNESCO τίμησε την Ελλάδα με τη διοργάνωση ειδικής λαμπρής εκδήλωσης για την απονομή από την UNESCO του Βραβείου «Μελίνα Μερκούρη». Το βραβείο αυτό, το μόνο αμιγώς πολιτιστικό βραβείο της UNESCO, χρηματοδοτείται από την Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια, από το 1995, και απονέμεται ανά διετία σε ειδική τελετή που γίνεται παράλληλα με τις εργασίες της κάθε Γενικής Διάσκεψης του Οργανισμού.

Φέτος το Βραβείο απονεμήθηκε στο «Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων για τη διαφύλαξη και διαχείριση της βιόσφαιρας του Όρους Kulal» της Κένυας.

Τρίτον, η Ελλάδα με τον Μόνιμο Εκπρόσωπο στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο, εξελέγη στην Προεδρία της ιδιαίτερα σημαντικής Επιτροπής Πολιτισμού της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO.