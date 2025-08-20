Η Δόμνα Μιχαηλίδου εντάχθηκε στους Young Global Leaders

Κάθε χρόνο, το Young Global Leaders (YGL) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) επιλέγει 100 διακεκριμένα άτομα κάτω των 40 ετών από όλο τον κόσμο, τα οποία έχουν ήδη επιδείξει εξαιρετικές ηγετικές ικανότητες και έντονη δέσμευση για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου, βιώσιμου και καινοτόμου μέλλοντος.

Μέλος αυτής της διεθνούς κοινότητας αποτελεί πλέον και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Η ένταξη της Δόμνας Μιχαηλίδου στο παγκόσμιο αυτό δίκτυο την κατατάσσει δίπλα σε εξέχουσες προσωπικότητες όπως η πρώην Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Jacinda Ardern και ο ιδρυτής της Wikipedia Jimmy Wales, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση του έργου και της συνεισφοράς της στον δημόσιο βίο.

Σε δήλωσή της μετά την ανακοίνωση της ένταξής της στην κοινότητα, η Μιχαηλίδου είπε:

«Αυτή η αναγνώριση δεν είναι μόνο προσωπική. Είναι αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας μιας ομάδας που εργάζεται καθημερινά για την κοινωνική συνοχή, την ισότητα και την ενδυνάμωση της οικογένειας. Είναι τιμή μου να συμμετέχω σε έναν παγκόσμιο διάλογο για το πώς μπορούμε να χτίσουμε πιο ανθρώπινες, ανθεκτικές κοινωνίες».

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί τιμή όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας στον τομέα της δημόσιας πολιτικής, που βλέπει νέες ηγετικές φυσιογνωμίες να διακρίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανάμεσα στους Έλληνες YGL, είναι η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Απασχόλησης, η Δανάη Κυριακοπούλου, διακεκριμένη οικονομολόγος και συν-επικεφαλής του ClimateHub στην Τράπεζα της Αγγλίας και ο Βύρων Βασιλειάδης, επιχειρηματίας στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Το έργο της Δόμνας Μιχαηλίδου ενσαρκώνει πλήρως τη φιλοσοφία του YGL: ηγεσία που υπερβαίνει σύνορα και κλάδους. Από την ανάληψη των καθηκόντων της, έχει ηγηθεί πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την επέκταση της προσβασιμότητας στη φροντίδα παιδιών, τη στήριξη των εργαζομένων και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Οι πολιτικές της δεν στοχεύουν μόνο στην προστασία των πιο ευάλωτων, αλλά και στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του κράτους πρόνοιας σε μια εποχή κρίσεων.

Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο του York και στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, η Δόμνα Μιχαηλίδου συνδυάζει επιστημονική κατάρτιση με πρακτική εμπειρία. Πριν την πολιτική, εργάστηκε ως λέκτορας στα πανεπιστήμια του Cambridge και του UCL, και ως σύμβουλος σε φορείς κρατών όπως η Βραζιλία, το Ιράν, η Ουγκάντα, η Γαλλία, καθώς και σε οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ (OECD) και το Βρετανικό Συμβούλιο.

Η κοινότητα Young Global Leaders, που ιδρύθηκε το 2004 από τον Klaus Schwab, αριθμεί σήμερα περισσότερα από 14.000 μέλη και αποφοίτους από 120 χώρες.