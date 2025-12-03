Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται σαν ακέφαλο κοτόπουλο

Διατυπώνεται πολύ συχνά – στοχεύοντας κυρίως στην υποτίμηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού – το επιχείρημα ότι η χώρα δεν έχει αντιπολίτευση και εξ’ αυτού προκύπτει η πολιτική κυριαρχία. Η χθεσινή μέρα καταρρίπτει τον πυρήνα του επιχειρήματος εις διπλούν. Υπάρχει υπερπροσφορά αντιπολιτευόμενων κομμάτων και προσώπων, που συνολικά περιφέρονται σαν ακέφαλο κοτόπουλο, ενώ η κυβέρνηση κάνει μια επιτυχή εισπήδηση και αναλαμβάνει «καθ’ ύλην και κατά τόπον» αντιπολιτευτικές αρμοδιότητες.

Η κυβερνητική πλειοψηφία ανέλαβε χθες, στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την πρωτοβουλία να σταλούν στον εισαγγελέα και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι έχουν καταγγελθεί και «κατοχυρωθεί» στη συνείδηση της κοινής γνώμης ως «γαλάζιοι». Ο εισηγητής της ΝΔ πρότεινε να ερευνηθούν από όλες τις αρμόδιες αρχές οι μεγαλοκτηνοτρόφοι Καλλιόπη Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας και Ανδρέας Στρατάκης - επονομαζόμενος και «χασάπης» - ώστε να διαπιστωθεί αν τα κέρδη τους από διάφορα λαχεία και τυχερά παιχνίδια είναι πραγματικά ή πέτσινα.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης το εισηγήθηκε, η πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ το υπερψήφισε, και ολόκληρη η αντιπολίτευση έγινε… Λούης. Ακόμη και ο Βασίλης Κόκκαλης, που είχε προτείνει - και έγινε δεκτό - συμπληρωματικά να ζητηθούν οι εκθέσεις ελέγχου των φορολογικών αρχών για τα τρία αυτά πρόσωπα, τελικά δεν συναίνεσε, καταγγέλλοντας κοροϊδία.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ, όπως εκφράστηκε από τη Μιλένα Αποστολάκη, είναι ο ορισμός του ακέφαλου κοτόπουλου που τρέχει πανικόβλητο δεξιά και αριστερά. Η κυρία Αποστολάκη, η οποία είχε «σφάξει» με απολαυστική λεπτή ειρωνεία τη Σεμερτζίδου για τη δηλωμένη ως άγνοια σχετικά με τα κέρδη από τα λαχεία του συντρόφου της, ενοχλήθηκε από την πρωτοβουλία της πλειοψηφίας. Ήγειρε ζήτημα ευπρέπειας της διαδικασίας και κατήγγειλε συγκάλυψη. Το παράλογο το αντιλαμβάνεται προφανώς ο καθένας.

Ο λόγος για τον οποίο οδηγήθηκε το ΠΑΣΟΚ στον απόλυτο παραλογισμό δεν είναι προφανής, προς ώρας. Κυβερνητικές πηγές διατύπωσαν εύλογους προβληματισμούς και υποψίες σχετικά με το γιατί ξαφνικά η αντιπολίτευση, και ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ, δεν θεωρεί μείζον να ελέγξει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος τα κέρδη του «χασάπη» ή του ζεύγους με τη Ferrari.

Η εμβάθυνση στη σκανδαλώδη ιστορία και προϊστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και, δευτερευόντως, οι κινητοποιήσεις των αγροτών προκαλούν υπέρμετρο εκνευρισμό στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει αρνηθεί επίμονα να πάρει θέση σχετικά με το αν έπρεπε να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι πριν από την καταβολή των αποζημιώσεων. Λαμβάνοντας εμμέσως πλην σαφώς θέση υπέρ του να πληρωθούν και μικρά ή μεγάλα λαμόγια.

Η Μιλένα Αποστολάκη, κομψά - για να μην κατηγορηθεί ότι υιοθετεί συμπεριφορά Ζωής - έψεξε δημοσιογράφο της ΕΡΤ όταν διανοήθηκε να της θέσει μη αποδεκτό ερώτημα, το οποίο χαρακτήρισε και… χωροφυλακίστικο. Δεν τον ρώταγε κι αυτός ο χριστιανός πότε είναι τα γενέθλιά της;

Τι να πει το ΠΑΣΟΚ για τα μπλόκα; Πώς είναι και με τον «χωροφύλαξ» και με τον «αστυφύλαξ»; Δίκιο και ο αγρότης που έχει γαλουχηθεί να εκβιάζει κάθε χρόνο χύνοντας το γάλα, δίκιο και ο μισθοσυντήρητος και ο ελεύθερος επαγγελματίας που δεν τον ρωτάει κανείς πως θα καλύψει τα δικά του αυξημένα κόστη;

Μπορεί να είναι ευσεβής πόθος της συμπολίτευσης ή υπέρμετρος φόβος όσων παρακολουθούν τις δολιχοδρομίες του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είναι απίθανο στο τέλος της εξεταστικής διαδικασίας και στο τέλος των μπλόκων, να υποστεί μεγαλύτερη πολιτική ζημιά απ’ αυτήν που θεωρούν ότι θα προκληθεί στην κυβέρνηση. Υπάρχει, άλλωστε, το προηγούμενο με τα Τέμπη.