Η αντιπολίτευση πατάει συνεχώς τα κορδόνια της

Η αμηχανία και έλλειψη σοβαρών πολιτικών αντανακλαστικών αποτυπώθηκε εμφατικά στην αντίδραση της αντιπολίτευσης και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ, στις κυβερνητικές εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ. Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου, συναντήθηκαν στην πλειοδοσία καταγγελίας της γαλάζιας «κόλασης» αλλά και σε συνταγές αυτόματης εξαφάνισης των προβλημάτων και της δημιουργίας ενός ελληνικού παραδείσου ανάπτυξης, ευημερίας, ισότητας, σταθερότητας και αλληλεγγύης. Συνέπεσαν σχεδόν και στην εκτίμηση ότι ο Μητσοτάκης σχεδόν πακετάρει για να εγκαταλείψει την πρωθυπουργία ως ευρισκόμενος σε άμυνα και απονομιμοποιημένος!

Στο ΠΑΣΟΚ, η αξιοπιστία την οποία προκρίνουν ως κεντρικό αφήγημα ενόψει της εμφάνισης Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει μια πολιτικά νηφάλια και σοβαρή κριτική στα κυβερνητικά μέτρα.

Αντί αυτών η Χαριλάου Τρικούπη - δια του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά - κανονιοβόλησε «το αμετανόητο σύστημα εξουσίας» και διαβεβαίωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους».

Επιχειρήματα που αρκούν σε ένα στενό κομματικό κύκλο, - σαν αυτόν που χειροκροτούσε στο Ζάππειο στην επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, την έξαψη ενός πασοκικού ζεϊμπέκικου και στο συμβολικό ποδοπάτημα του σακακιού- αλλά δεν ακούγονται καθόλου στον κόσμο που πραγματικά έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚ για να ορθοποδήσει.

Αντίστοιχα χθες ο κ. Λευτέρης Καρχιμάκης συντονιστής της ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Σκάι, σχεδόν υιοθέτησε το επιχείρημα Τσίπρα ότι το 2019 ο κόσμος ζούσε καλύτερα. Ο έγκριτος δημοσιογράφος θέλησε να επιβεβαιώσει ότι κατάλαβε σωστά με τον κ. Καρχιμάκη να διορθώνει αναγκαστικά τη διατύπωση.

Ας δεχθούμε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν δίνουν δεκάρα για τους αδύναμους όπως τους καταλόγισε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, πως το πιστοποιούν, πολιτικά και οικονομικά; Αντιστοίχως με ποια Σολωμόντεια μέθοδο το ΠΑΣΟΚ αν και όταν έρθει στην εξουσία θα κόψει σε ίσα ακριβοδίκαια μερίδια την ευημερία; Μισό - μισό σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες. Μισό- μισό σε επιχειρηματίες και καταναλωτές.

Ο όμορφος λαϊκισμός, όμορφα καίει τις πολιτικές δυνάμεις που τον χρησιμοποιούν με ευκολία.

«Δεν είπε τίποτα (ο πρωθυπουργός) για τους αγρότες…Ο πρωτογενής τομέας που έχει συνθλιβεί με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κινδυνεύει λόγω καθυστερήσεων των επιδοτήσεων με πτώχευση έμεινε εκτός των ανακοινώσεων» κατήγγειλε ο Τσουκαλάς.

Ο αρχηγός του, πιθανόν να ερωτηθεί στο τέλος της εβδομάδας και να κληθεί να απαντήσει σχετικά με το τι πρέπει να γίνει με τις επιδοτήσεις που αναμένουν οι αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σταματήσουν οι έλεγχοι που διενεργούνται και να δοθούν εδώ και τώρα από τον Οργανισμό τα χρωστούμενα σε όλους όσοι, περιμένουν χρήματα από επιδοτήσεις; Χωρίς να μάθουμε πχ πόσοι από αυτούς τους βιολογικούς μελισσοκόμους έκαναν ολίγον πέτσινες αιτήσεις;

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο συγκεκριμένο τομέα έδειξαν ότι το 30% δεν θα έπρεπε όχι επιδότηση να λάβει αλλά ούτε το χαρτί του εντύπου να συμπληρώσει.

Από την άλλη ο φαιδρός σχολιασμός του ΠΑΣΟΚ της απόφασης για μείωσης του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, στο Νίκο Ανδρουλάκη δημιουργεί πρόβλημα όχι στον Μητσοτάκη. Μετά βεβαιότητας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιλαμβάνεται καλύτερα από αρκετούς στο επιτελείο του, τη λογική στήριξης των ακριτικών νησιών. Εκτιμώ ότι θα αποφύγει να επαναλάβει το επιχείρημα επιπέδου Δελφιναρίου περί αλμυρού νερού και θαλασσινού αλατιού.

Υπάρχει κόσμος που δεν αντέχει να βλέπει το ΠΑΣΟΚ να σκοντάφτει στα λυμένα κορδόνια του τη στιγμή που ένα ολόκληρο σύστημα, δένει σφιχτά τα κορδόνια του Αλέξη Τσίπρα για να τον κατεβάσει στο γήπεδο. Σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Σωκράτη Φάμελλο αυτή η εξακολουθητική επιστροφή του κυρίου Τσίπρα καθιστά απλώς αδιάφορο αν αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση με fake news και επιστροφή στο πεζοδρόμιο.