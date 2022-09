Η ανάρτηση της Γιούροβα για την επίσκεψή της στην Ελλάδα

«Η συνάντηση στην Αθήνα με δημοσιογραφικές ενώσεις είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσω την επίσκεψή μου στην Ελλάδα», έγραψε στο twitter η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αξιών και Διαφάνειας Βιέρα Γιούροβα.

«Άκουσα», συνεχίζει η αντιπρόεδρος, «θετικές και αρνητικές εξελίξεις στον χώρο των media. Περιέγραψα τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη των δημοσιογράφων: #StopSLAPPs #MediaFreedomAct.»

In Athens, meeting with journalists’ associations is the best way to start my visit 🇬🇷🇪🇺



I listened about positive and negative developments in the media scene. I outlined EU initiatives to support journalists: safety, #StopSLAPPs and #MediaFreedomAct. pic.twitter.com/12O06m008z