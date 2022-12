L' Echo & Le Soir

Τέσσερα άτομα κρατούνται από τις βελγικές αρχές για την υπόθεση διαφθοράς που συνταράσσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου.

Την Παρασκευή προσήχθησαν συνολικά έξι άτομα. Τέσσερις προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα. Οι συλλήψεις έγιναν για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά».

Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα «Le Soir», ανάμεσα στους τέσσερις που εξακολουθούν να κρατούνται είναι και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή. Ενώ και η «L' Echo» γράφει ότι «συνελήφθη η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διαφθορά, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα».

Στο δημοσίευμα της «L' Echo» επισημαίνεται ότι ο ένας από τους δύο που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι ο πατέρας της ευρωβουλευτού.

