Η αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού Ευζώνων στο επίκεντρο Θ. Λιβάνιου με Σέρβο ομόλογό του

Τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, υποδέχθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο υπουργείο Εσωτερικών, επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Σερβίας και η κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς, όπως οι συνοριακοί έλεγχοι.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση των χερσαίων συνοριακών σταθμών, με κεντρικό σημείο αναφοράς την επένδυση ύψους 23,6 εκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του συνοριακού σταθμού Ευζώνων Κιλκίς.

Το έργο, για το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο βελτίωσης των υποδομών, με στόχο τη διευκόλυνση των διασυνοριακών μετακινήσεων, την ενίσχυση του τουρισμού και τη στήριξη των εμπορευματικών και μεταφορικών ροών στην περιοχή των Βαλκανίων.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Λιβάνιος, η Ελλάδα και η Σερβία συνδέονται με ισχυρούς ιστορικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς δεσμούς. Σήμερα δε, επιβεβαιώθηκε - για ακόμη μία φορά - η βούληση των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε περαιτέρω στενότερη συνεργασία, επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές και σε αποτελεσματικές διοικητικές πρακτικές, που θα διευκολύνουν τους πολίτες και θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναμική των δύο κρατών.

Από την πλευρά του, ο κ. Ντάτσιτς στάθηκε ιδιαίτερα στις διαχρονικά άριστες σχέσεις και τη στενή συνεργασία των δύο χωρών, τόσο στον τομέα του τουρισμού, όσο και σε ζητήματα διασυνοριακής και πολιτικής συνεργασίας, επισημαίνοντας τη σημασία των σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του αυξημένου τουριστικού ρεύματος από τη Σερβία προς την Ελλάδα.

Οι δύο υπουργοί Εσωτερικών συμφώνησαν στη συνέχιση της τακτικής επικοινωνίας και στην προώθηση κοινών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική και πολυεπίπεδη σχέση των δύο κρατών.