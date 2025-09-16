Η αμφίπλευρη διεύρυνση και η μάχη του Κέντρου

Αναλυτές και δημοσκόποι εκτιμούν ότι αυτή την ώρα, ένα ποσοστό της τάξεως του 20-22% των κεντρώων ψηφοφόρων, βρίσκονται στο «φάσμα» των αναποφάσιστων. Το ποσοστό αυτό, ξεπερνά μόνο ο αριθμός των αναποφάσιστων κεντροαριστερών ψηφοφόρων, εκ των οποίων ένας στους πέντε, αναμένει, όπως φαίνεται, τις εξελίξεις στον πολιτικό του χώρο για να καταλήξει στην προσωπική του τοποθέτηση.

Αντιθέτως, στα «δεξιά», οι ψηφοφόροι φαίνεται να έχουν καταλήξει στην επιλογή τους σε ποσοστό άνω του 90%. Σχεδόν ενάμιση χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές, έτσι όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός τις έχει τοποθετήσει την άνοιξη του 2027, ο κεντρώος χώρος επιβεβαιώνεται ως ο παράγοντας Χ, που κρίνει τις πολιτικές εξελίξεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προσανατολίσει την πολιτική του στον χώρο αυτό, πολύ πριν αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας το 2019. Η «επιχείρηση» ισορροπίας, άλλωστε, μεταξύ του κέντρου και του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας, ήταν όλα αυτά τα χρόνια η πιο δύσκολη για τον ίδιο και τα στελέχη του. Και εξακολουθεί να είναι, με τον κ. Μητσοτάκη να επικαλείται συχνά ρήσεις του ιδρυτή της παράταξής του, δίνοντας διαφορετικό πρόσημο πέρα από το σύνηθες «δεξιά-αριστερά», στις πολιτικές του επιλογές.

Η αμφίπλευρη διεύρυνση, εκ νέου, της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί πάγιο «στοίχημα» για το Μέγαρο Μαξίμου. Στελέχη διερωτώνται, ρητορικά, λόγου χάρη, αν είναι δεξιά ή αριστερή πολιτική η ψηφιοποίηση του κράτους ή η προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή η προσέγγιση, που ρίχνει το βάρος σε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, που εκσυγχρονίζουν το κράτος -ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε πριν τις εκλογές του 2023 για «πολυδιάστατο εκσυγχρονισμό»- που ευθυγραμμίζουν τη χώρα με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, βελτιώνουν την καθημερινότητα σε κομβικούς τομείς, όπως η υγεία, η παιδεία, οι μεταφορές, οδηγούν την οικονομία σε θετικό πρόσημο και διαχέουν την ανάπτυξη στην κοινωνία, με ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω μείωσης της φορολογίας και πτώση της ανεργίας, αποτελούν τον καμβά για το πολιτικό αφήγημα, που θα αναπτυχθεί και στο τέλος της δεύτερης τετραετίας.

Με τον πρωθυπουργό να έχει εμφανιστεί στην τελευταία του συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, λειαίνοντας τις «γωνίες» με τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, την κυβέρνηση να υιοθετεί ένα αυστηρό πλαίσιο στο μεταναστευτικό και να προτάσσει το δόγμα «νομιμότητα παντού», η «αμφίπλευρη διεύρυνση» και σε επίπεδο προσώπων, επανέρχεται στο προσκήνιο, με την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

Πριν από δύο χρόνια, τον Ιούλιο του 2023, λίγες ημέρες μετά τις δεύτερες εθνικές εκλογές, ο Ανδρέας Λοβέρδος, σηματοδοτώντας την οριστική ρήξη στις σχέσεις του με την Χαριλάου Τρικούπη, αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ, στέλνοντας επιστολή στον Νίκο Ανδρουλάκη και επικαλούμενος πολιτικούς λόγους. «Παραιτούμαι από όλα ανεξαιρέτως τα όργανα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στα οποία συμμετέχω. Παραιτούμαι επίσης από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος.

Οι λόγοι της παραίτησής μου είναι αμιγώς πολιτικοί και τους εξέθεσα με μία άκρως εμπιστευτική επιστολή σήμερα προς τον Πρόεδρο του Κινήματος» ανέφερε τότε σε ανάρτησή του. Επρόκειτο για μια ηχηρή αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ, ενός προσώπου, που διεκδίκησε το 2021 την ηγεσία του, στήριξε στη συνέχεια του δεύτερου γύρου τον κ. Ανδρουλάκη, εξέφραζε το λεγόμενο «πατριωτικό ΠΑΣΟΚ», έχοντας υπάρξει εκφραστής του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου και αποκλείοντας παγίως κάθε προοπτική συνεργασίας της Χαριλάου Τρικούπη με την Κουμουνδούρου. Ο ίδιος, τον Φεβρουάριο του 2024, ίδρυσε του «Δημοκράτες», μιλώντας για ένα «πατριωτικό, λαϊκό, πολιτικά φιλελεύθερο, εκσυγχρονιστικό, μεταρρυθμιστικό, ψηφιακό και πολυσυλλεκτικό κόμμα».

Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία, με τον πρωθυπουργό να δηλώνει «η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα» και να στέλνει το μήνυμα ότι «μακριά από ταμπέλες και δόγματα ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα» Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ανδρέας Λοβέρδος έδωσε το ανάλογο στίγμα, «με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

Την ώρα, που οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβαίνουν, με την έννοια της «κυβερνησιμότητας» να μπαίνει σε πρώτο πλάνο -την ΝΔ να δηλώνει για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη ότι βρίσκονται εκεί που συναντώνται το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης (του ΣΥΡΙΖΑ) με το «λεφτά υπάρχουν» (του Γιώργου Παπανδρέου) και το ΠΑΣΟΚ να ζητά «εδώ και τώρα εκλογές» και νίκη έστω με μία ψήφο- είναι σαφές ότι η προσέγγιση δυνάμεων, που θα διευρύνουν το εκλογικό ακροατήριο, θα βρίσκεται επί τάπητος, ιδιαίτερα όσο το πολιτικό σύστημα τελεί εν αναμονή των κινήσεων προσώπων, που μπορεί να ανατρέψουν τα δεδομένα του πολιτικού σκηνικού.