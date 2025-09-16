Προσχώρησε στη ΝΔ ο Α. Λοβέρδος - «Μακριά από ταμπέλες και δόγματα» δήλωσε ο πρωθυπουργός

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών» και στελέχη του κόμματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία και ακολούθησαν οι παρακάτω δηλώσεις:

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πιθανότατα θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 2000 κάτι που έκανε εκ νέου στις εκλογές του 2004, του 2007, του 2009, του 2012, του 2015 και του 2019.

Το πρώτο του χαρτοφυλάκιο ήταν ως υφυπουργός Εξωτερικών ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τις θέσεις του υπουργού Εργασίας, του υπουργού Υγείας, του υπουργού Παιδείας.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1956. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο οποίο την περίοδο 1984-86 υπήρξε Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος, την περίοδο 1987-92 Λέκτορας και την περίοδο 1992-95 Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου.

Είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω (με εξειδίκευση σε θέματα Δημοσίου Δικαίου) και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Γεωργιάδης για Λοβέρδο: Ανδρέα καλωσήρθες στη ΝΔ και στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης καλωσόρισε μέσω ανάρτησής του στο X στη Νέα Δημοκρατία τον Ανδρέα Λοβέρδο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «μία μέρα μεγάλης χαράς για μένα να καλωσορίζω τον αδελφικό μου φίλο Ανδρέα Λοβέρδο στη Νέα Δημοκρατία και στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα. Ανδρέα καλωσήρθες».

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας: