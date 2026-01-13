Χρ. Κωνσταντινίδης για Καρυστιανού: Η μεγαλύτερη μερίδα των συγγενών δεν θα βρεθεί πολιτικά δίπλα της

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι ένα εκ των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη ανέφερε ότι οι περισσότεροι εκ των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας, δεν θα σταθούν πολιτικά δίπλα στη Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio, ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι, παρότι δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό, υπήρχε άτυπη συμφωνία μεταξύ των ιδρυτικών μελών ότι όποιος εμπλέκεται με πολιτικά κόμματα δεν θα έχει σχέση με τον Σύλλογο.

Ο κ. Κωνσταντινίδης είπε χαρακτηριστικά: «Για εμάς δεν ήταν όρος του καταστατικού αυτός, αλλά ήταν άτυπος όρος ότι όποιος έμπλεκε με κάποιο κόμμα ή με κάτι που έχει σχέση με το πολιτικό κομμάτι δεν θα έχει σχέση με τον σύλλογο (…). Ήταν άτυπος όρος. Δεν μπορεί να αποδειχθεί αυτό, αλλά ήταν άτυπος όρος μέσα στα μέλη του τα ιδρυτικά που είχαμε, 21 μέλη ήταν. Αυτό είχε ειπωθεί (…). Τα ιδρυτικά μέλη πάντως τότε είχαμε αποφασίσει ότι όποιος θα εμπλακεί με αυτή την ιστορία δεν θα πρέπει να είναι σαν μέλος στο σύλλογο.

Μπορεί να κάνει πολιτικά ότι θέλει, είτε κάπου να πάει και να στηθεί ή να δημιουργήσει κάτι μόνος του. Όταν όμως, υπηρετείς έναν σύλλογο πρέπει οι αποφάσεις να είναι συλλογικές. Και επειδή δεν τηρούνταν τα πρακτικά και δεν τηρούνταν οι σκοποί του Συλλόγου για αυτό και ζήτησα την αποχώρησή μου εγώ και έγινε δεκτή χωρίς να γίνει πάλι Διοικητικό Συμβούλιο (…)».

Στην συνέχεια σημείωσε πως: «κανένας δεν θέλει να μπει εμπόδιο στην πολιτική καριέρα αυτή τη στιγμή που έχει αποφασιστεί από τη Μαρία Καρυστιανού. Το θέμα δεν είναι το αν θέλει κάποιος, σίγουρα δεν το θέλει, η μεγαλύτερη μερίδα των συγγενών και εννοείτε ο λαός. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε κιόλας να κάνουμε κάτι…Καταλάβατε; (…). Και είναι άλλο να λειτουργήσει σαν πρόσωπο, οπότε φεύγεις και άλλο να λειτουργήσει από κάποιου είδους φορέα. Με αυτή την έννοια βγήκε και ο σύλλογος και διαμαρτυρήθηκε».

«Εγώ δεν νομίζω ότι η μεγαλύτερη μερίδα των συγγενών και των τραυματιών θα θελήσει να βρεθεί, τουλάχιστον πολιτικά δίπλα στη Μαρία. Εγώ, ούτως ή άλλως είμαι εδώ για να υπηρετήσω τα Τέμπη. Όχι κάποιο πρόσωπο. Το έχω πει, το έχω δηλώσει πολλές φορές αυτό και επίσης, η διαφωνία μου γενικά με τον τρόπο αυτόν που η Μαρία το θέτει το θέμα για τη δικαίωση είναι ουσιαστική, διότι κανένα κόμμα δεν έχει τιμωρήσει κάποιο πολιτικό εγκληματία. Δηλαδή, ούτε κανένα Κοινοβούλιο, ούτε καμιά κυβέρνηση έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Αυτός που ασκεί διώξεις είναι ο εισαγγελέας και μετά από μια ακροαματική διαδικασία πέφτουν οι ποινές. Άρα, ούτε η νομοθετική εξουσία (που αυτό προσπαθεί με το κόμμα, η Μαρία να μπει στο Κοινοβούλιο και κυβέρνηση να γίνει), ούτε η εκτελεστική εξουσία μέχρι τώρα μπορεί να αποδώσει ευθύνες» ανέφερε επίσης ο κ. Κωνσταντινίδης.

Παράλληλα, ως προς το αν η κα Καρυστιανού έχει κάνει πρόταση στον ίδιο ή και σε άλλα μέλη να ακολουθήσουν τον πολιτικό σχηματισμό που σκέφτεται να κάνει, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης τόνισε «εγώ έχω αφήσει ανοιχτή πρόταση στη Μαρία να με καλέσει, αλλά όχι για το πολιτικό κομμάτι. Να με καλέσει για να βρούμε τον τρόπο, αυτόν που σας κατέδειξα προηγουμένως, στα πλαίσια των δράσεων των συγγενών, αυτού του πράγματος που θέλουμε να δικαιώσουμε ο καθένας, τον άνθρωπό μας».

Τέλος ο Χρήστος Κωνσταντινίδης ανέφερε «δεν νομίζω ότι η Μαρία θα κάνει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι, διότι, δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους υπόλοιπους γι’ αυτό το πράγμα που θέλει να κάνει και δεν ξέρω αν θα την κάνει πραγματικά ανοιχτά. Θα μπορούσε να το είχε κάνει κιόλας ήδη για να δει και ποιες είναι οι δυνάμεις που μπορούν να την ακολουθήσουν όσον αφορά στο ίδιο μετερίζι».

Άγρια κόντρα Καρυστιανού - Καραχάλιου: «Να εξεταστεί από ψυχίατρο» - «Είναι μυθομανής και κατά συρροή ψεύτης»

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστανιού και ο Νίκος Καραχάλιος αντάλλαξαν σκληρές εκφράσεις, στο ίδιο τηλεοπτικό μέσο αλλά σε διαφορετικό χρόνο, στο πλαίσιο της κακής σχέσης που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, μετά την ανακοίνωση της πρώτης ότι σκοπεύει να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε τη Δευτέρα επίθεση κατά του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου, αναφορικά με τα όσα είχε πει στο παρελθόν ο τελευταίος για τις σχέσεις της κ. Καρυστιανού με μια ερημίτισσα γερόντισσα από τη Συρία.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κ. Καρυστιανού είπε ότι «η μόνη αλήθεια στο παραλήρημα του είναι ότι συνάντησα τον κ. Καραχάλιο 2-3 φορές, όποιος λέει το αντίθετο να φέρει στοιχεία. Το ότι συναντώ κάποιον στον δρόμο ή πάω για καφέ με κάποιον δεν σημαίνει τη συνεργασία που φαντάζεται ο κύριος αυτός».

Για το θέμα της γερόντισσας, υποστήριξε πως «η αλήθεια είναι ότι έχω έναν πνευματικό. Η σχέση μου με την εκκλησία δεν ήταν πολύ στενή αλλά μετά τον χαμό της κόρης μου στράφηκα προς το Θεό για να σταθώ στα πόδια μου και να μην τρελαθώ. Έχω και μια ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Αυτά όλα τι σχέση έχουν με αυτά που λέει και τα έχει μπλέξει με παραθρησκευτικά και μαγείες και το χάος στο μυαλό του, δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Σε ερώτηση για το εάν ζήτησε από τον κ. Καραχάλιο να αναλάβει ρόλο στο υπό διαμόρφωση κόμμα, η κ. Καρυστιανού απάντησε «για όνομα του Θεού. Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός φαίνεται από το πρώτο ραντεβού και ο κ. Καραχάλιος δεν μου έδωσε τέτοια στοιχεία. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας δέχθηκα να τον δω άλλες δύο φορές για γενικά θέματα. Ο κ. Καραχάλιος στις συναντήσεις αυτές μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία».

Ερωτηθείσα, τέλος, αν έχει κάνει δήλωση, όπως έχει πει ο Νίκος Καραχάλιος, ότι «έπρεπε να θυσιαστούν τα παιδιά από τα Τέμπη για κάτι μεγαλύτερο» η Μαρία Καρυστιανού εμφανώς ενοχλημένη απάντησε για τον κ. Καραχάλιο «θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο κανονικά».

«Είναι μυθομανή και κατά συρροή ψεύτης»

Σκληρή απάντηση στην επίθεση που δέχτηκε από την Μαρία Καρυστιανού, έδωσε ο Νίκος Καραχάλιος, αποκαλώντας την «μυθομανή» και «κατά συρροή ψεύτη».

Αρχικά, σε συνέντευξή του το πρωί της Τρίτης στον Ant1, είπε ότι «αν της πήρε τρεις μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με τη δική της κρίση - την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή: τον πόνο από τον θάνατο του παιδιού της, την απομόνωση από τους συγγενείς, γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της, και τη δημοσκοπική πτώση».

Ακολούθως εξαπέλυσε δριμεία επίθεση λέγοντας ότι «η μυθομανία δεν είναι ψυχασθένεια, είναι διαταραχή. Κάποιος που λέει συνεχώς ψέματα είναι μυθομανής. Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα και μέχρι σήμερα τη δικαιολογούσαμε».

Πρόσθεσε ακόμη ότι αναζήτησε τον ορισμό του όρου «ψυχασθένεια» και ότι κατέληξε σε τρία χαρακτηριστικά: «Δεν σκέφτεσαι λογικά, δεν ακούς κανέναν και έχεις χάσει το μέτρο. Η Μαρία τα έχει και τα τρία: δεν ακούει τους συγγενείς που της λένε να παραιτηθεί, έχει χάσει το μέτρο και θέλει να γίνει πρωθυπουργός ενώ δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα από την πολιτική ούτε και το Σύνταγμα και δεν σκέφτεται λογικά».

Απαντώντας στον ισχυρισμό της κ. Καρυστιανού ότι συναντήθηκαν μόνο δύο ή τρεις φορές, δήλωσε: «Ήταν έξι ή επτά οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχαμε. Είναι serial liar. Έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα και το έκανε» και την κάλεσε να ανακαλέσει τις επιθέσεις που εξαπέλυσε προς το πρόσωπό του.

Συνέχισε λέγοντας ότι, εφόσον δεν συνιστά παραβίαση προσωπικών δεδομένων, προτίθεται να δημοσιοποιήσει μηνύματα από το WhatsApp: «Θα τα βγάλω στον αέρα για να δούμε αν ήταν για σινεμά ή για να κάνουμε συγκεντρώσεις. Έχω 600 μηνύματα όχι μόνο από την κυρία Καρυστιανού, αλλά και από την κυρία Γρατσία και την “αστρολόγο από το Χάρβαρντ”. Στην ομάδα ήταν η Γρατσία, ο Νικολόπουλος, ο Κυριάκος Τόμπρας, ο επικεφαλής του κινήματος “Υπέρβαση”, και κατά καιρούς ο κ. Μιχάλης Πατσίκας. Το γκρουπ το έφτιαξε ο κ. Καρυστιανού και, όταν αποχώρησε έπειτα από έντονη διαφωνία με τον Νικολόπουλο και τον Τόμπρα για την αγωγή και τη μήνυση που έκανε στις κυρίες Παπανδρέου και Κοβέσι, με όρισε διαχειριστή».

Κλείνοντας, επανέλαβε σε υψηλούς τόνους: «Τη γυναίκα αυτή την έχει μαγέψει η Γρατσία, η γερόντισσα. Την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες και λέει ψέματα για να καλύψει τα λάθη της. Έχει δημιουργήσει μια κατάσταση φρενοκομείου, έχει τρελάνει τους συγγενείς, μας έχει τρελάνει όλους».