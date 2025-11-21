Χρ. Κέλλας: Ο Ευρωπαίος Επίτροπος είναι σαφής για τους περιορισμούς στην αγορά γαλακτοκομικών, μετά από εμβολιασμό

Με σαφείς αναφορές στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και πλήρη τεκμηρίωση των συνεπειών του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, απάντησε στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο κ. Κέλλας τόνισε από την αρχή ότι η αντιπολίτευση οφείλει να μιλά με ειλικρίνεια στα ζητήματα που αφορούν την υγεία των ζώων και την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, επισημαίνοντας ότι οι επίσημες απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαψεύδουν πλήρως τον ισχυρισμό ότι ο εμβολιασμός δεν έχει συνέπειες στο εμπόριο.

Όπως είπε, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ρητούς περιορισμούς.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι, πέραν της δήλωσης του κ. Gordejo, Προϊσταμένου της Υγείας των Ζώων της ΕΕ, η χθεσινή επίσημη απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Υγεία των Ζώων, Olivér Várhelyi, στον Έλληνα Ευρωβουλευτή κ. Αρναούτογλου, ξεκαθαρίζει ότι ο εμβολιασμός συνεπάγεται προσωρινούς περιορισμούς στο εμπόριο προϊόντων ζωικής προέλευσης, οι περιορισμοί αυτοί προβλέπονται από τον Κανονισμό 361/2023 και παραμένουν έως ότου η χώρα ανακτήσει το καθεστώς «ελεύθερης από τη νόσο».

«Όλα τα μέτρα και οι περιορισμοί θα αρθούν, μόλις η χώρα αποδείξει ότι ο ιός έχει σταματήσει να κυκλοφορεί », τόνισε ο κ. Várhelyi.

«Αυτά δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει ο Ευρωπαίος Επίτροπος, το ισχύον δίκαιο και μας το επιβεβαιώνει και η εμπειρία προηγούμενων επιζωοτιών, όπως η οζώδης δερματίτιδα», διευκρίνισε ο κ. Κέλλας.

«Στην οζώδη δερματίτιδα ξεκίνησε ο εμβολιασμός το 2015. Τελείωσε το 2023. Είμαστε ακόμη σε επιτήρηση και δεν έχουμε ανακτήσει το ελεύθερο καθεστώς», αποσαφήνισε ο υφυπουργός.

Επίσης, ο κ. Κέλλας απάντησε και στο ζήτημα των 500.000 δόσεων που επικαλέστηκε η κα Λιακούλη, τονίζοντας ότι πρόκειται για μη εγκεκριμένα εμβόλια, δεν είναι ιχνηθετικά (DIVA), έχουν αμφίβολη αποτελεσματικότητα και ενέχουν τον κίνδυνο μετάδοσης εμβολιακού ιού.

«Θέλετε η Θεσσαλία και η Ελλάδα να γίνουν πειραματόζωο της Ευρώπης; Εμείς απορρίπτουμε αυτό το ρίσκο», είπε ο κ. Κέλλας και προσέθεσε ότι η αντίθεση στον εμβολιασμό δεν είναι πολιτική επιλογή, «αλλά ομόφωνη θέση των κτηνιάτρων, των κτηνιατρικών σχολών της χώρας, της επιστημονικής επιτροπής, της Διεπαγγελματικής Κρέατος και Γάλακτος και συνολικά των θεσμικών φορέων του κλάδου».

Ο υφυπουργός σημείωσε ότι ο Κανονισμός 687/2020 προβλέπει θανάτωση όλων των ζώων στην πληγείσα εκμετάλλευση, ενώ η παρέκκλιση για τις σπάνιες φυλές ισχύει μόνο με εξαιρετικά αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο έλεγχος της νόσου.

«Η κυβέρνηση στηρίζει τους κτηνοτρόφους. Η ευλογιά δεν είναι θέμα μικροπολιτικής», σχολίασε ο κ. Κέλλας, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει στο ακέραιο το ευρωπαϊκό δίκαιο και στηρίζει έμπρακτα τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος, η οποία θα εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες.

«Η κτηνοτροφία είναι εθνικό ζήτημα. Απαιτεί σοβαρότητα, ενότητα και υπευθυνότητα, όχι εύκολες καταγγελίες. Η αλήθεια είναι ξεκάθαρη και οφείλουμε να την υπηρετούμε όλοι», κατέληξε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας.