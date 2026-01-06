Χρ. Κέλλας: Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο

«H Κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και η κοινωνία αναμένει από τους αγρότες να πράξουν το ίδιο» υπογράμμισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας από τη Νέα Μηχανιώνα, όπου βρέθηκε για τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Παράλληλα, εξήρε την σημασία στήριξης του αλιευτικού κλάδου, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής στη Νέα Μηχανιώνα.

Σε ευές τους ο κ. Κέλλας τόνισε ότι “η νέα χρονιά να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας, δημιουργικής περιόδου για την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα, που θα ανταμείβει δίκαια τους κόπους των Ελλήνων παραγωγών, θα προσελκύει νέους στην παραγωγή και θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας”.

Ο κ. Κέλλας επισήμανε ότι «τα Θεοφάνια αποτελούν μια από τις λαμπρότερες εορτές της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού” τονίζοντας ότι “ ο Τριαδικός Θεός να δίνει σε όλες και όλους φώτιση και δύναμη, για να εργαζόμαστε με ενότητα και πίστη για το κοινό καλό και την πρόοδο της πατρίδας μας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, στο περιθώριο της εκδήλωσης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο του Αλιευτικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας «Η Αγία Παρασκευή» Κωνσταντίνο Νταουλτζή, τον αντιπρόεδρο, Μιχαήλ Τσουρούς και εκπροσώπους του Συνεταιρισμού για ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, με έμφαση στη βιωσιμότητα της αλιείας, την ανάγκη εκσυγχρονισμού του στόλου και την ενίσχυση των εισοδημάτων των αλιέων.