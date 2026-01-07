Χρ. Δήμας για το FIR Αθηνών: Δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας, αλλά χωρητικότητας - Αναμένεται διπλό πόρισμα για το μπλακ άουτ

Για το ζήτημα με το FIR Αθηνών που ανέκυψε την Κυριακή, μίλησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Ερωτηθείς για το black out στα αεροδρόμια, ανέφερε πως σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν υπήρξε ζήτημα ασφάλειας, δηλώνοντας πως «ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα».

Βέβαια, όπως τόνισε, πρόκειται για πολύ σοβαρό περιστατικό, «για αυτό έδωσα εντολή για την ΕΔΕ και φτιάξαμε μια Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν αρμόδιοι, αλλά και ξένοι εμπειρογνώμονες, που έχουν ήδη ξεκινήσει τις συναντήσεις, προκειμένου να συντάξουν πόρισμα που δεν θα μπορεί να αμφισβητηθεί».

Υπενθυμίζεται πως υπεύθυνος της Επιτροπής θα είναι ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστος Τσίτουρας, ενώ θα την στελεχώσουν οι διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλης Μπλέτσας, ο συνταγματάρχης Δημήτριος Ζαμπακόλας, ο μηχανικός Επικοινωνιών επιτελής ΓΕΕΘΑ, υποδιευθυντής εποπτείας φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Νίκος Ηγουμενίδης, καθώς και εκπρόσωπος του Eurocontrol.

Όπως είπε ο κ. Δήμας «πραγματοποιούνταν πτήσεις, δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα και δεν υπήρξε ζήτημα ασφαλείας. Αυτό που είναι σημαντικό να ακουστεί είναι για τα συστήματα αεροναυτιλίας, αφορά το ότι είναι αρκετών χρόνων. Δεν υπάρχει θέμα ασφαλείας, αλλά χωρητικότητας, δηλαδή πόσες πτήσεις μπορούν να εξυπηρετήσουν. Το αεροδρόμιο του Μονάχου μπορεί να εξυπηρετεί πολλές περισσότερες πτήσεις από το Ελ. Βενιζέλος, λόγω της χωρητικότητας», είπε, αναφερόμενος στο εν λόγω αεροδρόμιο, που θεωρείται «δίδυμο» με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Στην επισήμανση για το θέμα πως οι ελεγκτές αναφέρονται σε υποστελέχωση μέχρι και 40%, αλλά και το ότι στην Αθήνα δεν λειτουργεί το σύστημα προειδοποίησης για το ότι μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις δύο αεροπλάνων στον αέρα, ο κ. Δήμας δήλωσε πως «το Νοέμβριο ανακοινώσαμε 80 προσλήψεις ελεγκτών, το Δεκέμβριο άλλες 17 και μέσα στο έτος άλλες 70.

Σε μεγάλο βαθμό, το ζήτημα της υποστελέχωσης έχει αντιμετωπιστεί. Μας λείπουν κάποιες ειδικότητες κυρίως σε περιφερειακά αεροδρόμια, κυρίως σε μικρά νησιά, όπου δεν υπήρχε ανταπόκριση σε διαγωνισμούς. Με το νόμο που ψηφίσαμε το Νοέμβριο του 2025 για τη μετατροπή της ΥΠΑ σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με οικονομική αυτοτέλεια και διοικητική αυτονομία, δίνουμε τη δυνατότητα και της μετακίνησης υπεράριθμου προσωπικού, όπου υπάρχει, κυρίως στη Fraport, στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Άρα, υπάρχει καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού».

Το σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση των υποδομών στα αεροδρόμια με ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2028

Σημείωσε επίσης, πως όταν ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο, βλέποντας ότι έχουμε τρεις παραβάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου για τα συστήματα αεροναυτιλίας, απευθύνθηκε στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας την υποστήριξή τους, «ώστε να έχουμε τις πιο σύγχρονες αερομεταφορές στην Ευρώπη».

«Τον Ιούνιο, οριστικοποιήσαμε το σχέδιο δράσης, με 7 πυλώνες και 364 σημεία, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2028. Εντός του ολιστικού σχεδίου δράσης, υπάρχουν και οι διαγωνισμοί για τα συστήματα αεροναυτιλίας που απαιτούνται για να έχουμε τις πιο σύγχρονες δομές. Στο Ελ. Βενιζέλος, όπως και στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, υπάρχουν όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος σε επιμέρους συστήματα αεροναυτιλίας, είπε: «Για το VCRS (Συστήματα Καταγραφής Φωνής και Επικοινωνιών), υπάρχει μια σύμβαση από το 2019, που είχε τεχνικά προβλήματα. Ζήτησα την επικαιροποίηση και την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος, το Ελεγκτικό Συνέδριο έβγαλε αρνητική απόφαση, αναφέροντας ότι υπάρχει πρόβλημα. Για το VPN, άλλο σημαντικό σύστημα για την προσέγγιση στα αεροδρόμια, είπε ότι υπάρχει προσφυγή στο διοικητικό Εφετείο από μία από τις εταιρείες που μετείχαν στο διαγωνισμό, με το Εφετείο να ανατρέπει την απόφαση για τις Δημόσιες Συμβάσεις».

«Υπάρχει και το ζήτημα των ραντάρ MODE-S που έχουμε κάνει προκήρυξη διαγωνισμού (σ.σ. το ραντάρ Mode S (Mode Select) είναι ένα εξελιγμένο σύστημα δευτερεύουσας επιτήρησης (SSR) για την Πολιτική Αεροπορία που αντικαθιστά τα παλαιότερα συστήματα, προσφέροντας μοναδική διεύθυνση (address) σε κάθε αεροσκάφος). Προχωράμε στην υλοποίηση όλων των διαγωνισμών μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης», είπε ακόμα ο κ. Δήμας.

Σε ερώτηση για το αν υπήρξε καθυστέρηση από την κυβέρνηση της ΝΔ, είπε ότι από το 2019 έχουν γίνει πολλά σημαντικά βήματα. «Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση είναι και η δημιουργία της Αρχής της Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν είμαι αυτός που θα σας πω ότι η ζωή ξεκινά από το 2019, και πριν είχαν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά πρέπει να εξελισσόμαστε», σημείωσε.

FIR Αθηνών: Αναμένεται πόρισμα και από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Για τη διατύπωσή του «θα πέσουν κεφάλια», είπε ότι «περιμένουμε το πόρισμα της Επιτροπής, που είναι ζήτημα ημερών, προκειμένου να αναδειχθεί η γενεσιουργός αιτία. Και ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ έχει δημιουργήσει Επιτροπή για τη διερεύνηση του συμβάντος».