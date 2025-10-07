Χρ. Δήμας: Αλλάζει το επόμενο διάστημα ο χάρτης των μεταφορών - Τα έργα που παραδίδονται

Στον πολυδιάστατο ρόλο των υποδομών και των μεταφορών και την πολιτική που ασκείται σε αυτό το πεδίο, αλλά και για την εικόνα της χώρας σε διεθνές επίπεδο, αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, συνομιλώντας στο Olympia Forum VI.

Ο υπουργός τόνισε ότι στον πυρήνα της στρατηγικής του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται η υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων με το μέγιστο δυνατό όφελος για την κοινωνία και την οικονομία, εξασφαλίζοντας τα κεφάλαια που απαιτούνται, ώστε να γίνονται τα έργα εμπρόθεσμα και με όρους υψηλής ανθεκτικότητας.

Ο κ. Δήμας ανέδειξε τρεις βασικούς πυλώνες προκλήσεων στους τομείς των υποδομών και των μεταφορών:

Πρώτον, η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων με σαφή προτεραιοποίηση έργων και παρεμβάσεων.

Δεύτερον, η κάλυψη των αναγκών συντήρησης των υποδομών, αναβάθμισης των μέσων και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ως απόρροια της πολυετούς κρίσης.

Τρίτον, η υψηλότερη ανθεκτικότητα στον σχεδιασμό των υποδομών απέναντι στην κλιματική κρίση.

Εμβληματικά έργα υποδομών

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε τα μεγάλα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών:

Πάτρα – Πύργος: Στα τέλη Ιουλίου παραδόθηκαν τα πρώτα 65 χλμ., ενώ το τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός, μήκους 10 χλμ., προγραμματίζεται να παραδοθεί τέλη Νοεμβρίου.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Η επέκταση προς Καλαμαριά, με πέντε επιπλέον σταθμούς θα δοθεί στην κυκλοφορία το α’ τρίμηνο του 2026.

«Το Μετρό έχει βοηθήσει στον ένα χρόνο που λειτουργεί να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ κατά 15%. Υπολογίζουμε με την επέκταση προς την Καλαμαριά θα μπορέσει να συμβάλλει ακόμη περισσότερο, καθώς οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες της πόλης έχουν πράγματι αγκαλιάσει το Μετρό», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Ε65: Τα τελευταία 45,5 χλμ. από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία το β’ τρίμηνο του 2026.

Επιπρόσθετα, ο υπουργός αναφέρθηκε σε μια σειρά από έργα που υλοποιούνται ανά την επικράτεια, όπως τα οδικά και τα σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης «Daniel», ο ΒΟΑΚ, η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη, που θα δοθεί τον Μάιο του 2027 στην κυκλοφορία, η παράκαμψη της Χαλκίδας, οι οδικοί άξονες Μπράλος – Άμφισσα και Γιάννενα – Κακαβιά.

Υποδομές εθνικής σημασίας

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στις εθνικής σημασίας υποδομές που ενισχύουν τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας, μέσα από τη συμμετοχή στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών. Έδωσε έμφαση στους σιδηροδρομικούς και οδικούς άξονες που συνδέουν τα μεγάλα λιμάνια με το ευρωπαϊκό δίκτυο, αναβαθμίζοντας τη θέση της χώρας ως κόμβου logistics και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της Ευρώπης απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις, καθώς λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες της αμυντικής κινητικότητας.

«Ο σχεδιασμός πλέον δεν γίνεται απλώς σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, αλλά γίνεται σε υπερεθνικό επίπεδο, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε και το στρατηγικό πλεονέκτημα της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας», σημείωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.