Χρ. Δήμας: Επίσκεψη στα έργα ανακαίνισης 11 σχολείων της Κορινθίας (pics)

Τις εργασίες ανακαίνισης έντεκα σχολείων στην Κορινθία, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», επιθεώρησε την Τρίτη ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Ειδικότερα, ο υπουργός πραγματοποίησε αυτοψίες στις εργασίες ανακαίνισης, συνολικού προϋπολογισμού 2.631.726,30 ευρώ, που γίνονται στα παρακάτω σχολικά κτίρια:

● 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων

● Ημερήσιο Γυμνάσιο Κυράς – Βρύση – Γυμνάσιο Ισθμίας

● 4ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κορίνθου

● 2ο Λύκειο και 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου

● 1ο Γυμνάσιο Νεμέας

● Δημοτικό Σχολείο Βέλου

● 1ο Λύκειο Κιάτου

● 2ο Γυμνάσιο Κιάτου

● 1ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου

● 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου

● 1ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

● Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς με αποκατάσταση τοπικών βλαβών σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.

● Υγρομόνωση δώματος και ανακατασκευή στέγης.

● Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ για την πρόσβαση στα κτίρια.

● Ανακαίνιση και ανακατασκευή WC καθηγητών και μαθητών, καθώς και δημιουργία WC ΑμεΑ.

● Ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ στον προαύλιο χώρο των σχολείων.

Μετά το τέλος της αυτοψίας ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Σήμερα επισκεφθήκαμε τα σχολεία στην Κορινθία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μια εμβληματική πρωτοβουλία για την ουσιαστική αναβάθμιση των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, την οποία είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πρόκειται για ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο σε τεχνικές παρεμβάσεις, αλλά στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος μάθησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της ΚΤΥΠ Α.Ε., έχει ήδη αναθέσει τα έργα, ολοκληρώσει τις μελέτες και δρομολογήσει τα εργοτάξια σε όλη την Ελλάδα. Οι εργασίες προχωρούν με εντυπωσιακούς ρυθμούς: από τα 431 σχολεία της πρώτης φάσης, η συντριπτική πλειονότητα θα παραδοθεί εγκαίρως για την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, περνάμε άμεσα στον σχεδιασμό της δεύτερης, με στόχο να καλύψουμε και να ανακαινίσουμε ακόμα περισσότερα σχολεία σε όλη την Επικράτεια. Το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» είναι μια επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας και, κατ’ επέκταση, στο μέλλον της Ελλάδας».

Το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 431 σχολικές μονάδες, σε 245 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας και η χρηματοδότηση, ύψους 100 εκατ. ευρώ προέρχεται από δωρεά των συστημικών τραπεζών.

Στην αυτοψία παρόντες ήταν επίσης οι Δήμαρχοι Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Γκιώνης, Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, Νεμέας Κωνσταντίνος Φρούσιος, Βέλου – Βόχας Θανάσης Μανάβης, Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Βλάσης Τσιώτος, οι Περιφερειακοί σύμβουλοι Αθηνά Κόρκα, Σωτήρης Μουρίκης, Σπύρος Ζαχαριάς, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη της ΚΤΥΠ Α.Ε., η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία των έργων, καθώς και εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων