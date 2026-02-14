Χ. Θεοχάρης: Η γραμμή Θεσσαλονίκη–Σμύρνη μπορεί να επανεκκινήσει, αλλά πρέπει να είναι βιώσιμη

Πολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, πλέον, η επανεκκίνηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Σμύρνης, η οποία απαιτεί ωστόσο μία σειρά τεχνικών και επιχειρησιακών αποφάσεων, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία, Χάρης Θεοχάρης.

Όπως τόνισε ο κ. Θεοχάρης, ο οποίος ήταν μέρος της κυβερνητικής αντιπροσωπείας που συνόδευσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Τουρκία, η πρόσφατη Κοινή Δήλωση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, δημιουργεί το πλαίσιο και τη βούληση για την επαναφορά της γραμμής και ανοίγει τον δρόμο για συνεργασίες, ωστόσο δεν δεσμεύει, ακόμη, σχετικά με την ημερομηνία εκκίνησης.

Το επόμενο διάστημα προβλέπεται να κινηθούν οι σχετικές μελέτες και ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων, εμπλεκόμενων φορέων και ναυτιλιακών εταιρειών, στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας Ελλάδας-Τουρκίας, που λειτουργεί ως μηχανισμός συντονισμού και προώθησης των συμφωνηθέντων.

«Το ”κλειδί” εντοπίζεται σε έναν συνδυασμό πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Πρώτον, η σαφής πολιτική βούληση που εκφράστηκε σε ανώτατο επίπεδο δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο στήριξης. Δεύτερον, το βελτιωμένο κλίμα στις διμερείς σχέσεις διευκολύνει την επίλυση τεχνικών ή διοικητικών ζητημάτων που στο παρελθόν δυσχέραναν την υλοποίηση. Καθοριστικός παράγοντας, ωστόσο, παραμένει η οικονομική βιωσιμότητα: η γραμμή πρέπει να είναι εμπορικά ελκυστική και να ανταποκρίνεται σε πραγματική ζήτηση, τόσο τουριστική όσο και εμπορική. Παράλληλα, απαιτείται προσεκτική προετοιμασία σε επίπεδο κανονιστικού και νομικού πλαισίου», τόνισε ο κ. Θεοχάρης.

«Η Κοινή δήλωση εστιάζει, πρωτίστως, στην απευθείας σύνδεση των δύο λιμανιών. Ωστόσο, το ενδεχόμενο ενδιάμεσων στάσεων δεν αποκλείεται και θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής εξέτασης, στο πλαίσιο σχετικής μελέτης σκοπιμότητας. Μια τέτοια προοπτική θα μπορούσε να ενισχύσει την τουριστική ανάπτυξη νησιωτικών προορισμών και να προσδώσει πρόσθετη δυναμική στη γραμμή. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τεχνικά δεδομένα, τη ζήτηση της αγοράς και τις επιχειρηματικές επιλογές των εταιρειών που θα αναλάβουν το εγχείρημα», ξεκαθάρισε ακόμη, ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα, επιχειρείται να εμβαθύνει η διμερής συνεργασία μέσω οικονομικών μηχανισμών και επιχειρηματικών φόρουμ, τα οποία στοχεύουν στην προσέλκυση επενδύσεων και στη διεύρυνση εμπορικών σχέσεων.

«Στο πλαίσιο της 6ης Συνόδου του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας υπεγράφη Κοινή Δήλωση Συνεργασίας μεταξύ του Enterprise Greece και του Γραφείου Επενδύσεων της Τουρκικής Προεδρίας. Αυτή προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συνδιοργάνωση ετήσιου Επενδυτικού Φόρουμ, εναλλάξ στις δύο χώρες, με στόχο την ενίσχυση των επενδυτικών ροών και τη διεύρυνση των επιχειρηματικών συνεργασιών. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πρώτο φόρουμ θα οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Οι προσδοκίες εστιάζουν στην ενίσχυση του διμερούς εμπορίου και στη δημιουργία σταθερών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Ερωτηθείς σχετικά με το κλίμα που υπήρξε κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχαν ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος, στην Άγκυρα, ο υφυπουργός Εξωτερικών, το χαρακτήρισε θετικό και δημιουργικό, με έμφαση στη σταδιακή οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την προώθηση τομέων κοινού ενδιαφέροντος.

«Η έμφαση δόθηκε στη διατήρηση της σταθερότητας και των ”ήρεμων νερών”, ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας. Χωρίς να παραγνωρίζονται οι γνωστές διαφορές, η προσέγγιση που αναδείχθηκε εστιάζει στην προώθηση τομέων κοινού ενδιαφέροντος -όπως η οικονομία, οι επενδύσεις, οι μεταφορές και η διαχείριση φυσικών κινδύνων- με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη δημιουργία απτών οφελών για τις δύο πλευρές», κατέληξε ο κ. Θεοχάρης.