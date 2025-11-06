Σύνοδος Διατλαντικής Συνεργασίας

«Είναι το επιστέγασμα μιας μεγάλης προσπάθειας που έχει κάνει το περασμένο διάστημα η χώρα μας, να παρέχει ενεργειακή σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή» τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης στο ΕΡΤnews Radio 105,8, αναφερόμενος στη Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC που ξεκίνησε σήμερα στην Αθήνα.

«Είναι μέρος της εξαγωγής ηρεμίας και σταθερότητας, η οποία είναι βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» επισήμανε, εξηγώντας τη σημασία της Συνόδου, πέρα από το προφανές, ότι φέρνει στην Αθήνα τόσους πολλούς υπουργούς, με 25 χώρες να εκπροσωπούνται.

«Στον ενεργειακό τομέα είδαμε, για παράδειγμα, τον πρώτο χειμώνα μετά την επανέναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Βουλγαρία να στηρίζεται στο αέριο της χώρας μας για να μπορέσει να περάσει το χειμώνα. Αυτή η πολιτική λοιπόν, τώρα πια συστηματοποιείται με τη νέα διοίκηση του κ. Τραμπ, ο οποίος έχει θέσει βασικό στόχο για την περιοχή αυτή την παροχή του υγροποιημένου αερίου. Φαίνεται πως οι δύο στρατηγικές αυτές συναντιόνται και παράγουν απτά και σημαντικά αποτελέσματα για την σημασία της χώρας μας στην περιοχή» ανέφερε.

«Φυσικά» απάντησε στο ερώτημα, κατά πόσο αλλάζουν οι ισορροπίες στην περιοχή υπέρ ημών. «Ίσως και να μην μπορούμε ακόμα να εκτιμήσουμε στην πλήρη έκτασή τους όλα αυτά τα οφέλη, σίγουρα πάντως θα είναι πάρα πολλά.

Καταρχήν, το γεγονός ότι μέσα από τις ενέργειες και τις προσπάθειες που γίνονται αρκετό διάστημα πια, η ΔΕΗ θυμίζω για παράδειγμα πως εξαγόρασε μια μεγάλη ρουμανική εταιρεία ενέργειας, δημιουργούνται οι υποδομές και οι συνεργασίες εκείνες, βόρεια κυρίως της χώρας μας και μέσω των υποδομών που έχουν φτιαχτεί στην Αλεξανδρούπολη και αλλού, δίνεται η δυνατότητα να παρέχεται φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά προϊόντα σε όλη αυτή την περιοχή.

Αυτό έχει κέρδη από τη μεταφορά που συνήθως γίνεται με ελληνικά πλοία για να φτάσει μέχρι εδώ και όλες τις χρεώσεις που κάνουν οι διάφοροι φορείς που ενεργοποιούνται και είναι στην περιοχή μας.

Από την άλλη έχουμε την ενεργή συμμετοχή εταιρειών οι οποίες είναι οι ίδιες εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τις έρευνες νότια της Κρήτης και ούτω καθεξής. Δηλαδή το ότι έχουν μια θετική εμπειρία, γνωρίζουν τους φορείς της χώρας μας, συνεργάζονται με ελληνικές εταιρείες, τους επιτρέπει πιο εύκολα να κάνουν το βήμα, να μπουν στους διαγωνισμούς που μπήκαν και ούτω καθεξής.

Το τρίτο είναι ότι η χώρα μας παρέχει έναν ασφαλή βόρειο διάδρομο, εναλλακτικά και των στενών των Δαρδανελίων και ούτω καθεξής, μια οδό ενεργειακή μέχρι και την Ουκρανία, πράγμα το οποίο δίνει και εμπορικά και γεωστρατηγικά μια εναλλακτική και αυξάνει την αξία της χώρας μας στην περιοχή. Και φυσικά, η συνεργασία με όλες αυτές τις χώρες που είναι άμεσα στη γειτονιά, μας επιτρέπει να βελτιώνονται οι σχέσεις, να αμβλύνονται και άλλου είδους προβλήματα ή εν πάση περιπτώσει να αυξάνει η επιρροή της χώρας μας στην ευρύτερη γειτονιά» συμπλήρωσε ο κ. Θεοχάρης.

Ως προς το τι συνεπάγεται σε γεωστρατηγικό επίπεδο αυτή η εξέλιξη για τη χώρα μας, ο υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε τα εξής:

«Η χώρα μας έχει δύο βασικά ατού που έρχονται από την ίδια της την γεωγραφική θέση. Είμαστε από τη μια μεριά στην άκρη της Ευρώπης, αλλά από την άλλη είμαστε στην άκρη, πρώτη χώρα εισόδου από την από την Ασία και από την Ινδία και τη Μέση Ανατολή. Συνεπώς, η σύνδεση αυτών των δύο, δηλαδή η δυνατότητα να σταματήσει κάποιος με τα εμπορεύματά του, με το LNG του από το Κατάρ, με τα προϊόντα τα οποία μπορεί να φέρει εδώ και να έχει τη δυνατότητα αυτά να προχωρήσουν στο βόρειο άξονα μέσα από είτε άξονες που έχουν φτιαχτεί, αγωγοί και ούτω καθεξής, είτε με άλλο, με άλλο τρόπο, μέσω μεταφορών, με σιδηροδρομικές ή οδικές, είναι ακριβώς αυτό το αβαντάζ που δίνει στη χώρα μας τη μεγαλύτερη αξία.

Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Γινόμαστε η πρώτη χώρα, η είσοδος προς την Ευρώπη. Και το δεύτερο είναι φυσικά ότι, όλες αυτές οι μικρότερες χώρες κατά τεκμήριο στην περιοχή βλέπουν οδούς συνεργασίας και βλέπουν την χώρα μας ως το λιμάνι τους, την πρώτη χώρα επαφής για να μπορούν να αναπτυχθούν και οι ίδιες και οι οικονομίες τους. Άρα γινόμαστε ένας θετικός εταίρος τους, μια θετική δύναμη επιρροής προς την ανάπτυξή τους και συνεπώς βελτιώνονται οι σχέσεις μας και η ισχύς μας στις χώρες αυτές».

ΕΛΤΑ

Όσο αφορά το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, την αιφνίδια αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ και τους κραδασμούς τους οποίους δημιούργησε κοινοβουλευτικά αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε πως «είναι λογικό, γιατί αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη απόφαση και μια απόφαση που πάρθηκε χωρίς να εξηγηθεί αρκετά, χωρίς να υπάρξουν οι απαραίτητες προσαρμογές, όπου αυτό θα ήταν εφικτό».

«Κανένας δεν λέει ότι δεν πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ. Δεν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στο σημείο που είχαν φτάσει επί ΣΥΡΙΖΑ να μην έχουν χρήματα να πληρώσουν τα ΕΛΤΑ τη μισθοδοσία τους και έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις και δράσεις και από την κυβέρνηση. Χρήματα του ελληνικού λαού πήγαν για αυξήσεις κεφαλαίου ώστε να μπορούν τα ΕΛΤΑ να είναι βιώσιμα. Έχουν κάνει ένα μετασχηματισμό ψηφιακό, αλλά από εκεί και πέρα όταν υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή και κυρίως της υπαίθρου εγώ θα έλεγα, εγώ είμαι βουλευτής των Αθηνών και παρόλο που και εμείς επηρεαζόμαστε πολύ, εν πάση περιπτώσει, τα αστικά κέντρα έχουν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι ευκολότερα αυτού του είδους τους κραδασμούς. Στην επαρχία τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα» ανέφερε.

«Εγώ ο ίδιος έχω περάσει τέτοιου είδους μετασχηματισμούς. Θυμάστε ότι ήμουν επικεφαλής της ΔΟΥ τότε που κλείσαμε μια σειρά από εφορίες και μάλιστα σε δύο και τρία κύματα, χωρίς να έχουμε ουσιαστικές αντιδράσεις. Γιατί; Γιατί οι δήμαρχοι ήταν στο γραφείο μου, γιατί γινόντουσαν οι συζητήσεις, όταν οι βουλευτές είχαν απορίες για οτιδήποτε τα κριτήρια ήταν διαφανή, τα συζητούσαμε μαζί και φυσικά κάναμε και τις αναγκαίες προσαρμογές όταν υπήρχαν αστοχίες. Κανένας δεν μπορεί στο χαρτί να τα σχεδιάσει όλα τέλεια. Συνεπώς, οι αντιδράσεις αυτές είναι αναμενόμενες και λογικές και νομίζω ότι οδηγούν τελικά σε ένα καλύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα έπρεπε από την αρχή να είχε κυλήσει ως διαδικασία» προσέθεσε ο κ. Θεοχάρης.

Ως προς το κατά πόσο είναι αναγκαίο να κλείσουν ορισμένα καταστήματα σε Αθήνα και περιφέρεια, ο κ. Θεοχάρης απάντησε «οπωσδήποτε. Δεν το συζητάει κανένας. Είναι μονόδρομος».

«Τα νούμερα είναι αμείλικτα. Όταν τα καταστήματα αυτά έχουν 8 εκατομμύρια έσοδα και 32-33 εκατομμύρια έξοδα, είναι προφανές ότι με όρους οικονομικής βιωσιμότητας δεν μπορούν να μείνουν ανοιχτά. Και να σας πω και κάτι άλλο; Δεν είναι το δημόσιο αγαθό τα καταστήματα.

Το δημόσιο αγαθό είναι η Καθολική Υπηρεσία, είναι να δίνουμε σωστά εξυπηρέτηση στους πολίτες και να μην τους ταλαιπωρούμε να πρέπει αυτοί να μετακινούνται. Άρα μπορούν τα ΕΛΤΑ να δίνουν όλες τις υπηρεσίες τους στην πόρτα του σπιτιού, των πελατών και της επαρχίας, όχι μόνο της Αθήνας; Αν δεν μπορούν, θα πρέπει να περιμένουμε να μετασχηματιστούν, να γίνουν αυτού του είδους οι προσαρμογές στις υπηρεσίες τους, εν πάση περιπτώσει δηλαδή, υπάρχουν τρόποι να βρεθούν οι λύσεις, αυτές όμως μόνο με διάλογο, γιατί οι άνθρωποι που αντιδρούν δεν είναι παράλογοι. Άρα κάτι ζητάνε, το οποίο μπορεί όμως να δοθεί με διαφορετικό τρόπο από αυτόν τον οποίο έχουν αυτοί στο μυαλό τους. Αν λοιπόν αυτό εξηγηθεί και αν γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές, νομίζω μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή» ανέφερε ο υφυπουργός.

Ερωτηθείς πόσο ευσταθεί η κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβερνητική πλειοψηφία βρίσκεται σε ένα σημείο ραγδαίας φθοράς, ο κ. Θεοχάρης είπε χαρακτηριστικά «η αντιπολίτευση έχει ένα βασικό πρόβλημα κι αυτό είναι ότι περιγράφει μια πραγματικότητα που είναι μόνο στο μυαλό της, δεν υπάρχει».

«Δηλαδή, η κατάρρευση της χώρας πρώτα απ’ όλα που περιγράφει, όχι της κυβέρνησης, της χώρας και το οποίο ήταν το σύνθημά της με το οποίο πήγε σε εκλογές, νομίζω αποδοκιμάστηκε από τον ίδιο τον ελληνικό λαό.

Λάθη γίνονται. Προβλήματα υπάρχουν. Η ζωή και η καθημερινότητα δεν είναι ιδανική. Όμως ο κόσμος βλέπει μια κυβέρνηση που προσπαθεί ακόμα και όταν κάνει λάθη ότι γίνονται συγκεκριμένες προσπάθειες για να επιλυθούν. Αυτό μας το αναγνωρίζει, κατά την άποψή μου.

Συνεπώς, ούτε η χώρα ραγδαία καταρρέει, ούτε η κυβέρνηση ραγδαία καταρρέει, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, να σας πω εγώ την αλήθεια. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει διπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο ή ότι δεν απειλείται από κανένα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να συνεχίσουμε σε ένα μεταρρυθμιστικό δρόμο, ο οποίος είναι αναγκαίος» προσέθεσε, διαβεβαιώνοντας πως υπάρχουν τα περιθώρια για επιπλέον μεταρρυθμίσεις.

«Η κυβέρνηση δεν έχει σταματήσει και όλα όσα κάνει τα κάνει χάριν του ελληνικού λαού. Τις δύσκολες αποφάσεις που πήραμε στον τομέα της φοροδιαφυγής με τον κύριο Χατζηδάκη, όταν ήμασταν στο υπουργείο Οικονομικών και μετά, αποδίδουν, το βλέπει ο κόσμος και η απόδοση αυτή επιστρέφει ως μέρισμα πάλι στους ίδιους με τα μέτρα που ανακοινώνονται στην ΔΕΘ. Δηλαδή, τα μέτρα δεν είναι μονίμως άσχημα ή μονίμως καλά. Χρειάζονται να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, διότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι στο ανοδικό κομμάτι ενός κύκλου διότι έχουμε 2 και 3 φορές μεγαλύτερη ανάπτυξη από όσο έχει η μέση ευρωπαϊκή χώρα. Αυτός ο κύκλος για να συνεχισθεί, χρειάζεται τώρα η νέα γενιά των μεταρρυθμίσεων, των αλλαγών που θα επιτρέψουν με νέα δύναμη η ελληνική οικονομία να προχωρήσει.

Κάνουμε δράσεις, εγώ στον δικό μου τομέα, με το εθνικό σχέδιο εξωστρέφειας ώστε να μπορέσουμε να στραφούμε και στο εμπορικό μας ισοζύγιο, να μειώσουμε το έλλειμμά μας, να αυξήσουμε το πλεόνασμα στις υπηρεσίες, τα δύο κομμάτια του ισοζυγίου, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε μια χώρα που παράγει πλούτο, παράγει δουλειές, καλά αμειβόμενες, δουλειές χάριν του ελληνικού λαού. Αυτό το βλέπει ο κόσμος, βλέπει την πρόοδο, βλέπει τη μείωση της ανεργίας, βλέπει την αύξηση των μισθών. Λέει όμως ότι δεν μου φτάνει και πρέπει να γίνουν περισσότερα και πιο γρήγορα. Σε αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε» ανέφερε καταλήγοντας ο υφυπουργός.