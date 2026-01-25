«Γύρνα το σε snowboard»: Η απάντηση του Κυρ. Μητσοτάκη μέσω TikTok σε σκιέρ στα Καλάβρυτα
25/01/2026 • 18:47
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Χιουμοριστικά απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση χρήστη του TikTok, ο οποίος ανέβασε φωτογραφίες από το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, στις οποίες διερωτάται «Για ένα σκι ήρθα, τι μπορεί να πάει στραβά;».

Ο χρήστης johnnykoro ανήρτησε φωτογραφία από μήνυμα του πατέρα του, ο οποίος του έγραφε «Πρόσεχε αγόρι μου, σε παρακαλώ, γιατί έχει έρθει για σκι στα Καλάβρυτα ο Μητσοτάκης», για να ακολουθήσει μια τρίτη φωτογραφία όπου φαίνεται να χάνει την ισορροπία του.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει χιουμοριστικά στην ανάρτηση σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Γύρνα το σε snowboard».

