Εξεταστική στη Βουλή

«Υπήρξαν μεμονωμένες όμως περιπτώσεις παραβατικότητας, δεν είχαν την μαζικότητα που εμφανίστηκε αργότερα», ανέφερε ο Γρηγόρης Αποστολάκος, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το διάστημα 13/1/2013 έως 21/4/2015, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Αποστολάκος υποστήριξε ακόμα ότι «η τεχνική λύση ήταν αναγκαία αλλά ενώ ήταν προσωρινή, βόλεψε όλες τις κυβερνήσεις», περιέγραψε ακραίες παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες στάλθηκαν στον εισαγγελέα ενώ δήλωσε ότι «δεν θα αναλάμβανα τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα ούτε με ένα εκατομμύριο να με πλήρωναν».

Παράλληλα, τόνισε ότι «οι διαχρονικές κυβερνήσεις χαντάκωσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ χαρακτήρισε «άριστες τις σχέσεις του» στον ενάμιση χρόνο της συνεργασίας του «με την τότε ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάση Τσαφτάρη και Μάξιμο Χαρακόπουλο, και με όλη τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την προάσπιση της νομιμότητας και την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος», τονίζοντας ότι ο «Οργανισμός ήταν υπό την απόλυτη εποπτεία και τον έλεγχο του υπουργείου».

Μίλησε ακόμα για «εξαιρετικό προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ» αλλά και για «τεράστιο πρόβλημα που υπήρχε με τα βοσκοτόπια, το οποίο μας είχε τρελάνει».

«Παραβατικότητα υπήρχε και τότε αλλά ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις», είπε απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, αναφέροντας μάλιστα συγκεκριμένες ακραίες περιπτώσεις.

«Ένας τύπος είχε δηλώσει όλο τον αρχαιολογικό λόφο στην Κάστα για να πάρει επιδότηση και τον τσίμπησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξαν και άλλες χαρακτηριστικές περιπτώσεις παραβατικότητας, μεμονωμένες όμως, δεν είχαν την μαζικότητα που εμφανίστηκε αργότερα», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Στη Λάρισα, ένας δήλωσε μονάδα ιπποειδών και όταν έγινε ο έλεγχος βρήκαν δύο γαϊδούρια. Ένας δήλωσε έκταση το αεροδρόμιο στην 'Αραξο, τον τσιμπήσανε. Στην Μεσσηνία Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών χρησιμοποιούσε πλαστές επιταγές. Όλοι αυτοί πήγαν στον εισαγγελέα».

Όπως είπε, απαντώντας στον κ. Λαζαρίδη «σχετικά με την επικαιρότητα σήμερα δεν γνωρίζω τα πραγματικά γεγονότα», προσθέτοντας ότι «μόνο για το διάστημα της θητείας μου μπορώ να μιλήσω, που τότε υπήρχαν μεμονωμένα περιστατικά παραβατικότητας».

Στη συνέχεια, σε άλλες ερωτήσεις του κ. Λαχαρίδη ανέφερε ότι «οι διαχρονικές κυβερνήσεις χαντάκωσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ». «Καμία δεν τον βοήθησε. Ο Οργανισμός είχε 1.500 υπαλλήλους και σήμερα έχει 500. Εγκαταλείφθηκε στην τύχη του», είπε ενώ σημείωσε ότι «τέλος του 2014 όταν φύγαμε εμείς δημιουργήθηκαν τα ΚΥΔ, τον τεχνικό σύμβουλο τον βρήκαμε».

Στην ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, ποια κατά τη γνώμη του ήταν τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε ότι «ήταν η πλήρης αποδυνάμωσή του από στελεχιακό προσωπικό».

«Όλες οι κυβερνήσεις, μηδεμίας εξαιρουμένης, δεν έδειξαν τη δέουσα προσοχή για να τον βοηθήσουν για να κάνει τη δουλειά του και προϊόντος του χρόνου κατέρρευσε», επεσήμανε.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, ο κ. Αποστολάκος χαρακτήρισε «μύθο ότι η τεχνική λύση δημιούργησε τα προβλήματα», τονίζοντας ότι «για μένα με την εφαρμογή της πληρώθηκε και σώθηκε κοσμάκης».

«Η τεχνική λύση ήταν αποκλειστικό δημιούργημα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Καρασμάνη και όλης της κυβέρνησης, γιατί λόγω της μνημονιακής κατάστασης, είχαν αρχίσει να γίνονται εντατικοί έλεγχοι από την ΕΕ και να πέφτουν σωρηδόν τα πρόστιμα για τη χώρα μας. Μείωσαν κατά 40%-50% τα βοσκοτόπια και η τεχνική λύση ήταν επιβαλλόμενη. Ήταν όμως προσωρινή. Καλώς πάρθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 και ήταν με την σύμφωνη γνώμη της ΕΕ για ένα χρόνο, αλλά συντηρήθηκε και μετά. Για να κλείσει έπρεπε να ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και το κτηματολόγιο», είπε.

Στην ερώτηση του κ Λαζαρίδη, πόσο εξαρτημένος ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο, ανέφερε ότι «για να ανταποκριθεί στην ΚΑΠ είχε πλήρη εξάρτηση καθώς δεν μπορούσε να κάνει ούτε το 10% των δεσμεύσεων που είχε η χώρα».

«Είχε εξαιρετικό προσωπικό ο Οργανισμός αλλά δεν είχε τις υλικοτεχνικές υποδομές. Όταν αναλάβαμε βρήκαμε ενεργή την σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο. Όταν έληξε, κάναμε νέα σύμβαση τέλος του 2014 για το 2015 που υλοποίησε η καινούργια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε.

Ερωτώμενος για τα ΚΥΔ, ανέφερε ότι «τότε έγιναν 150 αιτήσεις, πιστοποιήσαμε, μετά από αξιολόγηση, 120, -κόπηκαν 30- και ήταν 84 συνεταιρισμοί και 36 ιδιωτικοί φορείς… σήμερα είναι πάνω από 500».

Ο κ. Αποστολάκος υποστήριξε ότι «η εκτίναξη των παρανομιών ήταν προϊόν έλλειψης εποπτείας και ελέγχου της όλης διαδικασίας με αποτέλεσμα τη θεσμική κατάρρευση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενός μηχανισμού ελεγκτικών και πληρωμών».

Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, έκανε λόγο για εφιαλτικές στιγμές που έζησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να είμαστε συνεπείς στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας.

«Ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές τότε. Οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν άτεγκτοι, θηρία ανήμερα... Υπήρχαν όμως τεράστια προβλήματα. Η ΕΕ έβαλε και περιορισμό στις χρηματοδοτήσεις και η κυβέρνηση συνεργασίας αναγκάστηκε να πάει στην τεχνική λύση για να πάρει ο κοσμάκης τα λεφτά του. Οι δήμαρχοι που κλήθηκαν να βοηθήσουν, βγάλανε την ουρά τους απέξω και δεν θέλησαν να συμμετάσχουν στην κατανομή των βοσκοτόπων. Έτσι πήγαμε στην τεχνική λύση, που ήταν ένας διοικητικός μηχανισμός ο οποίος επέλεγε τις δημόσιες εκτάσεις και έδινε τη δυνατότητα να τις πάρουν κτηνοτρόφοι και αγρότες για να πληρωθούν… Ο τεχνικός σύμβουλος ήταν αποτέλεσμα της αγωνίας της κυβέρνησης να πληρωθούν.

Ζούσαμε μαρτύριο τότε με τους ελέγχους της ΕΕ λόγω μνημονιακών δεσμεύσεων. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αρνήθηκε να βοηθήσει και η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου αναγκάστηκε να εφαρμόσει αυτή τη λύση για να σωθεί ο κοσμάκης», είπε μεταξύ άλλων.

Σε ερώτηση της κ. Αποστολάκη τι μέτρο θα έπαιρνε για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, σε σχέση με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας από τις επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική:

«Δεν ξέρω τι έκανε ο κ. Μπαμπασίδης μετά. Εκείνο τον καιρό έκανε άψογα τη δουλειά του. Ο κ. Μπαμπασίδης, όταν ανέλαβα τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν γενικός διευθυντής, μετά αναβαθμίστηκε σε αντιπρόεδρο. Τότε είχα άριστη εικόνα… Δεν έκανε το παραμικρό εκείνο το διάστημα, από όσα του καταλογίζει η ευρωπαϊκή εισαγγελία… αν έπαθε μετάλλαξη, ενδεχομένως. Ο κ. Μπαμπασίδης το 2012-2013 έκανε με εξαιρετικά τρόπο και άριστα τη δουλειά του».

Σε άλλη ερώτηση της κ. Αποστολάκη τόνισε ότι «κανένας Ξυλούρης και κανένας από αυτούς δεν είχαν πατήσει ποτέ το πόδι τους στον Οργανισμό».

Πρόσθεσε δε ότι δεν δέχτηκε να συναντήσει βουλευτές κομμάτων που του το ζήτησαν εκείνη την περίοδο της υπηρεσιακής κυβέρνησης, «γιατί ήξερα ότι αυτά που ήταν να μου πούνε ήταν παράνομα… δεν λέω ονόματα… ένας είναι εν ενεργεία βουλευτής».

Σε διευκρινιστική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, για πώς αποφάσισε να κάνει πρόσκληση στις 17 Δεκεμβρίου 2013 για τα ΚΥΔ, απάντησε «ότι έγινε με εντολή υπουργού και με βάση τις οδηγίες του έγινε η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο ίδιος έβγαλε την πιστοποίηση τον Μάρτιο και άρχισε να λειτουργεί το σύστημα».

«Πήγε καλά ένα χρόνο και μετά πήγε κατά διαόλου…» πρόσθεσε.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Μεϊκόπουλου για την τεχνική λύση, επεσήμανε ότι «ήταν αναγκαία τότε, ήταν μια προσωρινή λύση για ένα χρόνο και το κράτος όφειλε να φτιάξει διαχειριστικά σχέδια και κυρίως το κτηματολόγιο, όμως βολεύτηκαν οι κυβερνήσεις και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα».