Γκίλφοϊλ για συνάντηση με Μητσοτάκη: Η Ελλάδα αποτελεί ζωτικό εταίρο των ΗΠΑ

Σε θετικό και θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως επιβεβαίωσε και η ίδια με ανάρτηση που έκανε στο Χ.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δυναμική των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, βρίσκονται «σε ιστορικά υψηλά», με προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης σε ενέργεια, επενδύσεις, ασφάλεια και περιφερειακή συνεργασία.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ηγείται με θάρρος και αυτοπεποίθηση και αποτελεί ζωτικό εταίρο των ΗΠΑ. Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις δύο χώρες μας», αναφέρει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ανάρτησή της.