«Γκάφα» στην Εξεταστική από την Μ. Αποστολάκη: Ρωτούσε γιατί εκκλήθη μάρτυρας τον οποίον είχε καλέσει η ίδια (vid)

Σε πολιτική «γκάφα» υπέπεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εισηγήτρια του κόμματος στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μιλένα Αποστολάκη, αφού ρωτούσε επανειλημμένα γιατί εκλήθη ένας μάρτυρας τον οποίον ωστόσο… είχε καλέσει η ίδια.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης του Χαράλαμπο Κασίμη, πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Αποστολάκη, εμφανίστηκε να τον ρωτά για τον ρόλο του και τη σχέση με τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον κ. Κασίμη να σημειώνει πως άλλοι ήταν αυτοί που ασχολούνταν με το θέμα.

Η κ. Αποστολάκη συνέχισε το ερώτημά της σημειώνοντας πως ήταν ρητορικό και μέσω αυτού θα αναδείξει μία μεθόδευση.

Ωστόσο, η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή όταν τον λόγο πήρε ο Μακάριος Λαζαρίδης, εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική. Όπως είπε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, ζήτησε και έλαβε τη λίστα με τους μάρτυρες που ήθελε να καλέσει το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Κασίμης ήταν ανάμεσα σε αυτούς, τον οποίον μάλιστα είχε προετείνει η ίδια η κυρία Αποστολάκη.

Πηγές της ΝΔ έκαναν λόγο για γκάφα, σημειώνοντας ότι «μπορεί ενδεχομένως να “χαλάμε” ένα tik tok της κ. Αποστολάκη αλλά καλό θα ήταν να είναι πιο προσεκτική και κυρίως να μην κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση ακόμα και για στοιχειώδη ζητήματα».