Γιατί κωφεύουν οι πολίτες στα κελεύσματα του ΠΑΣΟΚ

Το αίτημα για εκλογές, πολιτική αλλαγή και προοδευτική κυβέρνηση, εν είδη ενός ασαφούς και άχρονου αιτήματος είναι ένα ξεπερασμένο πολιτικάντικο τέχνασμα. Αρθρώνεται από το Νίκο Ανδρουλάκη αφενός για να υποδηλώνει ετοιμότητα και αποφασιστικότητα και αφετέρου για να μπορεί να επαίρεται ότι ζήτησε εκλογές πρώτος και «εξανάγκασε» τον Κυριάκο Μητσοτάκη αν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να πάει σε εκλογές πριν το τέλος της τετραετίας.

Αν και ξεπερασμένο το τέχνασμα θα είχε κάποια λογική εάν το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του, έδιναν έστω και προοπτικά, εικόνα κυβέρνησης και πρωθυπουργού εν αναμονή. Όμως τα δημοσκοπικά ευρήματα ουδόλως βοηθάνε τη Χαριλάου Τρικούπη να εδραιώσει ως λογικό επακόλουθο το αίτημα για εκλογές ή ως φυσική συνέπεια μιας συντεταγμένης πολιτικής διαδικασίας που ακολουθείται πιστά όπως υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega μόλις το 10% αξιολογεί θετικά την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ ενώ το 81% έχει καθαρά αρνητική άποψη και ένα 6% ουδέτερη.

Σε ό,τι αφορά στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη αρνητικά τοποθετείται το 78% των ερωτηθέντων με τις θετικές κρίσεις να περιορίζονται στο 13%. Σε αυτή την έρευνα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ισοβαθμεί σε δημοτικότητα με τον Σωκράτη Φάμελλο κάτω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κάτω από τον Κυριάκο Βελόπουλο, κάτω από τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Η αρνητική εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του αρχηγού της παραμένει σχεδόν παγωμένη, παρά το κύμα δυσαρέσκειας που χτυπάει την κυβέρνηση και παρά το γεγονός ότι κανένα από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν «τσιμπάει» σε ποσοστά ή εμπιστοσύνη. Ο βερμπαλισμός της ηθικής δεν χτίζει κυβερνητική αξιοπιστία, οι πομφόλυγες ότι ο ΠΑΣΟΚ «χαράζει ένα φωτεινό μονοπάτι ελπίδας για κάθε πολίτη» δεν μεταμφιέζει το μήνυμα που εκπέμπει η Χαριλάου Τρικούπη, μήνυμα που απογοητεύει το εκλογικό κοινό, το οποίο κατά βάση στήριξε το ΠΑΣΟΚ στα πέτρινα χρόνια.

Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει «εμείς, δεν ζητάμε απλώς εκλογές· καλούμε ταυτόχρονα τους πολίτες να εμπιστευθούν μια πραγματικά ικανή προοδευτική κυβέρνηση που θα ανοίξει νέα σελίδα προοπτικής για τον τόπο» γυρίζει την πλάτη στο 37% των πολιτών που δηλώνει ότι θέλει πολιτική σταθερότητα. Μέσα σε αυτό το 37% που δεν θέλει πολιτική αλλαγή είναι ένα 43% κεντρώων ψηφοφόρων και το 21% κεντροαριστερών.

Στην αντίληψη αυτών των πολιτών, το αίτημα της πολιτικής σταθερότητας – ειδικά μέσα στο συγκεκριμένο αποσαθρωμένο πολιτικό σκηνικό με τα πολλά κόμματα και κομματίδια - δεν καλύπτεται με την υπόσχεση Ανδρουλάκη ότι θα φτιάξει μια κάποια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα βαδίσει σε ένα κάποιο φωτεινό μονοπάτι, και κάποια στιγμή θα φέρει καλύτερες μέρες για όλους.

Διαισθητικά ίσως, ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική αστάθεια - που σχεδόν προεξοφλείται εξαιτίας της στάσης του ΠΑΣΟΚ - μπορεί να πυροδοτήσει την οικονομική κατάρρευση. Δηλαδή να πάρει η χώρα με αντίστροφη φορά το μονοπάτι της οικονομικής καταστροφής.