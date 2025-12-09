Δ. Καντεράκη

Όσα διαδραματίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες αποδεικνύουν με τον πλέον περίτρανο τρόπο ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη ελπίδα για την επιτυχή πρόοδο της πατρίδας μας. Και εξηγούμαστε :

Τόσο στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα όσο και στα sites και στις εφημερίδες αναλώσαμε ατελείωτες ώρες διαβάζοντας και ακούγοντας αναλύσεις για το περίφημο βιβλίο του κ.Τσίπρα. Την ίδια ώρα που ο πρώην Πρωθυπουργός προσπαθούσε να μας εξηγήσει τι και γιατί έκανε στο παρελθόν, ο σημερινός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του κατά τη συνεδρίαση του πλέον πρόσφατου Υπουργικού Συμβουλίου περιέγραψε και καθόρισε την πορεία της οικονομίας για το επόμενο διάστημα.

Ο ένας ασχολήθηκε με το παρελθόν, ο άλλος προδιαγράφει το μέλλον.

Ο ένας εξηγούσε γιατί τελικά «κατάφερε» να μην μας…πετάξουν έξω από την Ευρωζώνη, ο άλλος εξηγούσε γιατί θα είναι μεγάλη εθνική επιτυχία η υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών. Ο ένας δηλαδή μας μίλαγε για το «ουάου» του κ.Βαρουφάκη και ο άλλος για την καθολική αποδοχή του Κυριάκου Πιερρακάκη από τους Ευρωπαίους ομολόγους του!

Ο ένας περιέγραφε τις λεπτομέρειες της… «περιφανούς διαπραγμάτευσης» που οδήγησε στο τρίτο αχρείαστο, πανάκριβο και πλέον επώδυνο μνημόνιο και ο άλλος παρουσίαζε τις φοροαπαλλαγές που θα ισχύσουν για πλατιά στρώματα της κοινωνίας βάσει των μέτρων του επόμενου προϋπολογισμού.

Ο ένας κατηγορούσε τους υπουργούς του για ανικανότητα και έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα – τους υπουργούς που ο ίδιος επέλεξε! – και ο άλλος επαινούσε τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, έδινε τα εύσημα στο Υπουργείο Οικονομικών για την επιστροφή ενός ολόκληρου ενοικίου σε χιλιάδες ενοικιαστές, αξιολογούσε ως άριστη την ίδρυση μιας νέας Ανεξάρτητης Αρχής για τον έλεγχο των τιμών στην αγορά.

Την ώρα που ο ένας προσπαθούσε να μας δικαιολογήσει γιατί δεν κατάφερε να… «σκίσει το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο», ο άλλος ανέλυε τα οφέλη που θα έχει η κοινωνία από την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, αποκαθιστώντας έτσι μια μεγάλη αδικία που είχαν φέρει τα μνημόνια την προηγούμενη δεκαετία.

Αυτή η σύγκριση αφορά όλους τους Έλληνες.

Ένας πρώην Πρωθυπουργός επιχειρεί με ένα βιβλίο 712 σελίδων να δικαιολογήσει το παρελθόν αναμασώντας τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα την ώρα που ο νυν Πρωθυπουργός και μια αξιόμαχη Κυβέρνηση φέρνουν κάθε μέρα και ένα καινούργιο μέτρο, προτείνουν ιδέες, διαμορφώνουν λύσεις, ώστε να καταστεί επιτέλους η Πατρίδα μας αυτό που όλοι επιθυμούμε : ένα σύγχρονο, κανονικό, ευρωπαϊκό κράτος.

Και αυτός είναι και ο λόγος που η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες, αλλά και τα δικαιολογημένα παράπονα και τις καθυστερήσεις που ενδεχόμενους έχουν οι πολίτες μετά από επτά χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση και την εγγύηση για την ασφαλή πορεία της χώρας μας τα επόμενα χρόνια.

* Η Δήμητρα Καντεράκη είναι Οικονομολόγος, Πολιτεύτρια Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και Συντονίστρια Νοτίου Τομέα στη Γραμματεία Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας.