Γιατί η διαπλοκή δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυρ. Μητσοτάκη

Στον απόηχο της ομιλίας του στη ΔΕΘ και έχοντας παρουσιάσει μια από τις σημαντικότερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, φαίνεται να ενισχύει την πολιτική του κυριαρχία. Η πιο επικίνδυνη αμφισβήτησή του δεν προέρχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά από επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα που συνασπίζονται στο παρασκήνιο εναντίον του.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, μετά την ομιλία Μητσοτάκη, συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: το κυβερνών κόμμα ενισχύει τη θέση του και αυξάνει τη διαφορά από τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης έτυχαν θετικής υποδοχής από την κοινή γνώμη.

Αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι πολίτες βλέπουν και αναγνωρίζουν ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια επιχειρείται μια τομή στην άμεση φορολογία. Στόχος, όχι μόνο μερικές αποσπασματικές ελαφρύνσεις φόρων, αλλά η ουσιαστική στήριξη των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, των οικογενειών με παιδιά και των νέων μας στα πρώτα χρόνια της εργασιακής τους πορείας.

Βλέπουν και αναγνωρίζουν, επίσης, ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση καλά σχεδιασμένη, που δεν χρηματοδοτείται από ελλείμματα και χρέη εις βάρος των παιδιών μας, αλλά από την ισχυρή αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσα από την ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Με τα σημερινά δεδομένα, η πρωτοκαθεδρία Μητσοτάκη στην πολιτική ζωή της χώρας δεν αμφισβητείται και φαίνεται, εκτός πολύ σοβαρού απροόπτου, ότι στις επόμενες εκλογές, που θα πρέπει να γίνουν ως το 2027, η Νέα Δημοκρατία θα διατηρήσει την πρώτη θέση και θα διεκδικήσει με αξιώσεις μια τρίτη κυβερνητική θητεία.

Οι άσπονδοι φίλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον επιχειρηματικό και εκδοτικό χώρο βλέπουν ότι, παρά τους κλυδωνισμούς που προκάλεσαν στην κυβέρνηση πολυσυζητημένες υποθέσεις, από την τραγωδία των Τεμπών ως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός δεν εγκαταλείπει τον στόχο του για μία ακόμη θητεία στη διακυβέρνηση, αφού διατηρεί την εμπιστοσύνη των πολιτών που θέλουν οικονομική και πολιτική σταθερότητα, ανάπτυξη και ενίσχυση των εισοδημάτων.

Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρηματικοί κύκλοι που επιδιώκουν να μην σχηματισθεί μετά τις επόμενες εκλογές μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά να μπει η χώρα σε μια περίοδο ασταθών κυβερνήσεων συνεργασίας, μέσα από τις οποίες οι ίδιοι θα ενισχύουν τη θέση τους, φαίνεται ότι… δίνουν τα ρέστα τους για να σχηματισθεί ένα νέο κόμμα στον χώρο της κεντροαριστεράς, που θα «θολώσει» τα νερά της πολιτικής και θα γίνει παράγοντας αστάθειας.

Ισχυροί παράγοντες των επιχειρήσεων και της ενημέρωσης, όπως έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο άρθρο φαίνεται ότι δεν μπορούν να συμβιβασθούν με την ιδέα ότι υπάρχει ένας ισχυρός πρωθυπουργός που ασκεί εξουσία στο όνομα και προς το συμφέρον των πολιτών και επιδιώκουν την ανατροπή ή την πολιτική του αποδυνάμωση, πιστεύοντας ότι έτσι θα προσαρμόσουν την κυβερνητική πολιτική στα δικά τους συμφέροντα και επιδιώξεις.

Rebranding του Τσίπρα με χορηγούς

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μάσησε τα λόγια του και αναφέρθηκε ευθέως σε «χρυσούς χορηγούς» που βρίσκονται πίσω από το rebranding του Αλέξη Τσίρα.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απέτυχε τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει αφήσει ένα κενό στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αυτό το κενό, όπως υποστήριξε, προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν ορισμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Τα συμφέροντα αυτού του κύκλου, εκτός από τη συστηματική προώθηση του Αλέξη Τσίπρα και του -ανύπαρκτου, ακόμη- πολιτικού του σχηματισμού, προσπαθούν να προωθήσουν κάθε σενάριο αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης και της ΝΔ, όπως αυτό που θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να παραιτείται πριν τις επόμενες εκλογές για να αφήσει το «δαχτυλίδι» σε ένα νέο αρχηγό της ΝΔ.

Ο Κ. Μητσοτάκης, απάντησε με σαφήνεια και σε αυτά τα υπονομευτικά σενάρια, τονίζοντας ότι «κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, για δικούς τους λόγους, ευρισκόμενα απέναντι στην κυβέρνηση, θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως κάποιες υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής. Και αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι».

«Αλλά πιστεύετε πραγματικά», πρόσθεσε, «ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, του οποίου το κόμμα εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις -με κάποια φθορά, το αναγνωρίζω- με παραπάνω από 10 μονάδες από το δεύτερο, θα ξεκινούσε με οποιονδήποτε τρόπο μια τέτοια συζήτηση»;

«Ασπίδα» οι πολίτες

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφερθεί διεξοδικά στον ανταρτοπόλεμο που διεξάγεται εναντίον του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης από πολιτικές και επιχειρηματικές δυνάμεις που προσπαθούν να «κοντύνουν» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση και να προωθήσουν πιο εύκολα τα σχέδιά τους.

Μέχρι στιγμής έχουμε δει κάθε είδους υπονομευτικές προσπάθειες με μεγάλο… ρεπερτόριο από την πλευρά των συμφερόντων που θέλουν, αν όχι να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τουλάχιστον να αποδυναμώσουν την κυβέρνηση όσο θεωρούν ότι χρειάζεται για να της υπαγορεύσουν την πολιτική που θα ασκήσει στα θέματα ενδιαφέροντός τους.

Οι υπερβολές στην επικοινωνιακή διαχείριση σοβαρών θεμάτων (Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ), που επιχειρήθηκε να μετατραπούν σε όπλα κατά της κυβέρνησης, η υπερβολική προβολή παρεμβάσεων από τους πρώην πρωθυπουργούς, Σαμαρά, και Καραμανλή, η συντονισμένη προώθηση του… αναπαλαιωμένου Αλέξη Τσίπρα, είναι μερικές μόνο από τις προσπάθειες των κέντρων της νέας διαπλοκής για το «κόντεμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός παραμένει ανθεκτικός σε αυτές τις επιθέσεις υπονόμευσης, εξακολουθεί να εστιάζει στο κυβερνητικό έργο και καταφέρνει, με βάση τα απτά επιτεύγματα της πολιτικής του, να κερδίζει εκεί που μετράει, δηλαδή να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πολιτών που είναι και οι τελικοί κριτές.

Η Δημοκρατία στην Ελλάδα μπορεί να πέρασε μια σοβαρότατη κρίση στα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κατάρρευσης, αλλά οι πολίτες είναι ώριμοι και οι Θεσμοί αρκετά σταθεροί για να μην αφήνουν περιθώρια επανόδου σε φαινόμενα άλλων εποχών, όταν η διαπλοκή μπορούσε να ρίχνει εκλεγμένες κυβερνήσεις.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «με τους πολίτες συνομιλούμε και αυτούς πρέπει να πείσουμε τελικά ότι η δική μας κυβερνητική πρόταση είναι η πιο αξιόπιστη, για να μας τιμήσουν τελικά με την εμπιστοσύνη τους». Αυτή η ανοικτή γραμμή επικοινωνίας που διατηρεί η σημερινή κυβέρνηση με τους πολίτες είναι και η ασφαλέστερη εγγύηση ότι τα σχέδια των συμφερόντων θα πέσουν στο κενό.

*Ο Γρηγόρης Σαμπάνης είναι οικονομολόγος, πρώην στέλεχος τραπεζών.