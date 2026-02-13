Ν. Γιαννακοπούλου σε Ανδρουλάκη: Πάρε πίσω τον τρόπο εκλογής συνέδρων, προκαλείς προβλήματα

Το ζήτημα της εκλογής συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μετατρέπεται σε μείζον εσωκομματικό πρόβλημα, καθώς από το πρωί, στη συνεδρίαση της Γραμματείας της ΚΟΕΣ υπό τον Νίκος Ανδρουλάκης, διατυπώνονται έντονες διαφωνίες μεταξύ των μελών.

Νωρίτερα, η Νάντια Γιαννακοπούλου πήρε αποστάσεις από την πρόταση του προέδρου του κόμματος για την εκλογή των συνέδρων, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να την πάρει πίσω διότι, όπως είπε, είναι αντικαταστατική.

Η παρέμβαση της κ. Γιαννακοπούλου για την εκλογή συνέδρων:

«Ωστόσο το νέο σύστημα [σσ. που προτείνει ο κ. Ανδρουλάκης] είναι απλά αντικαταστατικό, αφού χτυπάει την αυτονόητη ισοτιμία των μελών. Κατανοώ τι επιδιώκεται, κατανοώ το προσπάθησες να μας εξηγήσεις πρόεδρε αλλά να είναι γνωστό ότι ο κόσμος του κόμματος που άντεξε στα δύσκολα, δεν αντέχει αυτή την εικόνα να συμβαίνουν διάφορα και εμείς να ασχολούμαστε με κάτι που ήταν πάντα λυμένο.

Πρόεδρε κάνε μια υπέρβαση. Τράβηξε πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα. Έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στη βάση του κόμματος. Θα είναι μια πράξη σύνθεσης από τη μεριά σου».

Υπενθυμίζεται, ότι κατά τη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη επέμειναν στη διατήρηση της διαδικασίας που είχε εφαρμοστεί και στο προηγούμενο Συνέδριο και απέρριψαν την εκλογή βάσει του μητρώου μελών και προκρίνοντας την κατανομή με κριτήριο τα εκλογικά αποτελέσματα του κόμματος ανά περιφέρεια.

Στο κείμενο που διένειμε η προεδρική πλευρά τονίζεται ότι η κατανομή θα γίνει «χωρίς κανένα αλγόριθμο, ποσοστό ή εξίσωση», απορρίπτοντας ρητά τις αιτιάσεις περί μηχανισμών - αλγόριθμο είχε καταγγείλει ο Χάρης Δούκας. Τελικά, η προεδρική πρόταση πέρασε, παρά την έντονη διαφωνία της Τόνιας Αντωνίου, η οποία ήταν παρούσα εκ μέρους του κ. Δούκα.

Αιχμές Ανδρουλάκη κατά Δούκα και Γερουλάνου: Πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει

Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στους εσωκομματικούς του αντιπάλους, οι οποίοι ζητούν οι σύνεδροι να εκλεγούν από το μητρώο μελών, λέγοντας χαρακτηριστικά «Πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει».

«Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο "κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας"», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ανοίγοντας τη συζήτηση στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, που συνεδριάζει από το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, ενόψει της συνεδρίασης της την Κυριακή, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι έχει χρέος να απαντήσει σε δυο πράγματα, τα οποία δημιουργούν από τη μία αμφιβολίες, από την άλλη δεύτερες σκέψεις. «Εδώ θα υπάρχουν καθαρά λόγια. Και όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε. Ακούω να λέγεται "μα, συνεδριάζουν τα όργανα;".

Έχουν γίνει εκατοντάδες συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα. Προσυνεδριακός διάλογος σε πρωτοφανή έκταση. Έχει ξαναγίνει συνέδριο με δέκα περιφερειακά συνέδρια; Να συνεδριάζει και η Γραμματεία πιο συχνά. Το δέχομαι. Αλλά σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σχετικά με την ουσία των διαφωνιών ξεκαθάρισε ότι 4.000 θα είναι οι εκλεγμένοι σύνεδροι συν οι σύνεδροι από τους αποδήμους. «Μεγάλο, λοιπόν, συνέδριο. Για να τελειώσουν οι ψίθυροι ότι θέλουμε μικρό συνέδριο. Αναλογία εκλεγμένων-αριστίνδην, ούτε ένας πάνω, ούτε ένας κάτω», ανέφερε κι απάντησε στις προσωπικές αιχμές που, όπως είπε, δέχθηκε. «Πάμε τώρα σε αυτό που με θίγει προσωπικά. Τα περί Ηρακλείου. Τι υπονοείτε;

Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο; Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α' Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, όμως. Με τον τρόπο που προτείνουμε σήμερα την κατανομή, το Ηράκλειο σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο χάνει 40 με 50 συνέδρους. Άρα, όχι μόνο δεν ευνοείται, αλλά χάνει! Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα;».

Συμπλήρωσε ότι η κατανομή που προτείνει βάσει των ψήφων, δεν είναι αλγόριθμος, όπως ειπώθηκε. «Είναι η αναλογία που στήριξε η κοινωνία το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος και όποιος το έθεσε στον δημόσιο διάλογο δεν βοηθάει την παράταξη. Δεν είναι αλγόριθμος πώς ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είναι η βούλησή του», τόνισε ενώ επισήμανε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας.

Το πρόβλημα είναι μεταξύ της ίδιας της Αθήνας κι έδωσε παραδείγματα πόσων ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές και στις Ευρωεκλογές και πόσοι στις εσωκομματικές. «Να το βάλουμε και στο καταστατικό μας, ώστε να καταλάβουν κάποιοι ότι η κατανομή από εδώ και πέρα στους συνέδρους θα γίνεται βάσει της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού για να μην έχουμε αυτά τα παραδείγματα», προσέθεσε.

Σαφείς αιχμές από στελέχη της Αχαΐας προς τον Ν. Ανδρουλάκη: «Περιμέναμε διόρθωση πορείας, αλλά δεν συνέβη»

Μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας θέτουν με ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο του Κινήματος, Νίκο Ανδρουλάκη, ζητήματα σχετικά με τη δημοκρατική λειτουργία και την τήρηση των καταστατικών διαδικασιών.

Αφορμή για την επιστολή στάθηκε η χθεσινή ανακοίνωση της Επιτροπής Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, την ίδια ημέρα που - όπως καταγγέλλεται - ο ορισμένος Συντονιστής της Νομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου συγκάλεσε «Γραμματεία» χωρίς προηγούμενο ορισμό της Ολομέλειας από το κόμμα.

Σύμφωνα με την επιστολή, τα μέλη της συγκεκριμένης Γραμματείας δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως, ενώ εκλεγμένα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής έχουν αποκλειστεί από αυτήν.

«Ελπίζαμε ότι ενόψει του Συνεδρίου θα υπήρχε ουσιαστική διόρθωση πορείας. Δυστυχώς, αυτό δεν συνέβη», αναφέρουν τα μέλη.