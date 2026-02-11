Άνω-κάτω το ΠΑΣΟΚ για τους συνέδρους - Πέρασε η γραμμή Ανδρουλάκη, τι καταγγέλλει ο Δούκας

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε κατά τη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στους προεδρικούς και την εσωκομματική αντιπολίτευση.

Η διαφωνία αφορούσε τους όρους διεξαγωγής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη επέμειναν στη διατήρηση της διαδικασίας που είχε εφαρμοστεί και στο προηγούμενο Συνέδριο και απέρριψαν την εκλογή βάσει του μητρώου μελών και προκρίνοντας την κατανομή με κριτήριο τα εκλογικά αποτελέσματα του κόμματος ανά περιφέρεια.

Στο κείμενο που διένειμε η προεδρική πλευρά τονίζεται ότι η κατανομή θα γίνει «χωρίς κανένα αλγόριθμο, ποσοστό ή εξίσωση», απορρίπτοντας ρητά τις αιτιάσεις περί μηχανισμών - αλγόριθμο είχε καταγγείλει ο Χάρης Δούκας. Τελικά, η προεδρική πρόταση πέρασε, παρά την έντονη διαφωνία της Τόνιας Αντωνίου, η οποία ήταν παρούσα εκ μέρους του κ. Δούκα.

Η διαδικασία εκλογής των συνέδρων έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. Την οργάνωση και επίβλεψη της διαδικασίας θα αναλάβει η ΕΔΕΚΑΠ, η οποία θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος.

Περισσότεροι από 3.500 υπολογίζονται οι σύνεδροι. Με το μοντέλο που επιλέγει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ παρά τις αντιδράσεις από Δούκα και Γερουλάνο, θα κυριαρχήσουν οι σύνεδροι από την περιφέρεια και όχι από τα αστικά κέντρα, όπου είχε αρνητικές επιδόσεις ενώ στην περιφέρεια και ειδικά στην Κρήτη τις υψηλότερές της. Κατά συνέπεια το Ηράκλειο θα έχει πάνω από 200 συνέδρους, περισσότερους από μεγάλες περιοχές της Αθήνας.

Η συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία δίνει απόλυτη κυριαρχία στον Νίκο Ανδρουλάκη και αποδυναμώνει τους εσωκομματικούς του αντιπάλους, αφού Γερουλάνος και Δούκας βασίζονται ειδικά στην Αθήνα.