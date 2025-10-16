Ο Ανάλγητος

Δύο ήταν τα μεγάλα προβλήματα που «έσκασαν» στις προηγούμενες δέκα ημέρες. Ένα ήταν το μεγάλο κενό στις θέσεις καθηγητών στα σχολεία και παρά τις 10.000 προσλήψεις που είχαν προηγηθεί. Και το δεύτερο η διάρρηξη των σχέσεων της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, λόγω της έμπνευσης του κ. Τάκη να μοιράσει πρόστιμα δια ασήμαντον αφορμή. Το πρώτο, το πρόβλημα των σχολείων, λύθηκε, αλλά χρειάστηκαν μερικές ακόμη προσλήψεις. Μεγάλος αριθμός μου λένε. Το δεύτερο δεν ξέρουμε αν λύθηκε, αλλά ο κ. Τάκης έχει μεγάλες προσδοκίες από την προσπάθεια του υπουργείου να μειωθούν οι τιμές σε 2.180 προϊόντα στο ράφι. Η ακρίβεια απειλεί σοβαρά την κυβέρνηση.

Αύριο ενημερώνεται η Βουλή για την εξωτερική πολιτική. Θέλω να ακούσω τον Κυριάκο Βελόπουλο για τις χειραψίες με τα κέρινα.

Η στήλη δεν έδωσε μεγάλη βάση στα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Και δικαιώθηκε...

Ικανοποίηση στους βουλευτές της περιφέρειας της ΝΔ φέρνει η έναρξη των πληρωμών από τον ΟΠΕΚEΠΕ. Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί τους αγρότες, καθώς μαζί με τα ξερά δεν ήθελαν να καούν και τα χλωρά. Το όλο περίπλοκο project υλοποιείται μετά από αγώνα δρόμου από τον Κωστή σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό.

Σηκώθηκε σκόνη στην αγορά για το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Προφανώς και διευκολύνεται η επικείμενη εξαγορά της ΕΧΑΕ από την Euronext, όμως όσα γράφηκαν δεν ισχύουν. Δηλαδή μαθαίνω πως ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε ενημερώσει την Επιτροπή και τον Γιάννη Στουρνάρα.

Αυτήν τη στιγμή ο Γιάννης Στουρνάρας συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για μια τρίτη θητεία στην Τράπεζα της Ελλάδος. Υποψηφιότητα, πάντως, έχει θέσει και ο Αλέξης Πατέλης, ενώ η επιλογή του Θόδωρου Σκυλακάκη φαίνεται να τοποθετείται - προς ώρας- στο ράφι. Πρόβλεψη της στήλης: Μέχρι να φτάσουμε στην 27η Ιουνίου του 2026 έχουμε πολύ δρόμο. Η εκλογή θα έχει γίνει μερικούς μήνες νωρίτερα, αλλά οι ημερομηνίες είναι οριακές σε σχέση με τις εκλογές και τις πολιτικές εξελίξεις. Και επειδή ακριβώς πρόκειται για μια «πολύ καλή δουλειά», είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν πολλές άλλες υποψηφιότητες. Για να καταλάβετε, κάποιος περιμένει να φτάσει στην Αθήνα η νέα πρέσβειρα για να φτάσει το αίτημά του στο Μαξίμου μέσω Ουάσιγκτον!

Να ξεμπλέξουν το καλώδιο επιχειρούν Κύπρος και Ελλάδα. Σήμερα θα υπάρξει συνάντηση των υπουργών Ενέργειας με τον Ευρωπαίο Επίτροπο. Την Παρασκευή θα συναντηθούν Παπασταύρου και Παπαναστασίου για να προσπαθήσουν να λύσουν τις ρυθμιστικές εκκρεμότητες. Σίριαλ…

Ασκούνται πιέσεις στον πρόεδρο Φάμελλο να υποστείλει τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και να πάει συντεταγμένα ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα. Έτσι και ο Παυλάρας θα είναι εκεί και ο Νίκος ο Παπάς και τα άλλα παιδιά. Προς τι τόση φασαρία τότε; Έλα ντε!

Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης είδε τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αρκετοί μιλούν για επαναδραστηριοποίησή του. Με τον Βαγγέλη συμπορεύονται και ορισμένα στελέχη του φιλελεύθερου χώρου που δεν είχαν αξιοποιηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάποιοι εξ αυτών έχουν ήδη κάνει την «υπέρβαση» και βοηθούν στα επικοινωνιακά τον πρόεδρο Νίκο.

Υπάρχουν επαφές του «περιβάλλοντος» του προέδρου Νίκου με το νέο κόμμα Τσίπρα. Γνωστός δημοσιογράφος έχει αναλάβει τον ρόλο του γεφυροποιού.

Εκδοτικός όμιλος οφείλει μέχρι και τρεις μισθούς στους εργαζομένους του.

Ο Ανάλγητος