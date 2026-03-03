Α. Γεωργιάδης: Παράταση της δωρεάν θεραπείας για την παχυσαρκία πέραν των 8 μηνών

Ακόμη και μετά τους πρώτους 8 μήνες με τις δωρεάν καινοτόμες θεραπείες για την παχυσαρκία θα υποστηρίξει το υπουργείο Υγείας όσους εντάσσονται στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας». Αυτό ανέφερε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Α. Γεωργιάδης, μιλώντας σε εκδήλωση για την παχυσαρκία εξηγώντας πως «όσοι από τους ασθενείς με παχυσαρκία πηγαίνουν καλά με την θεραπεία και την παρακολούθηση, θα μπορούν, όπως σκεφτόμαστε, να συνεχίζουν την θεραπεία με τα καινοτόμα φάρμακα και μετά το πέρας του οκταμήνου. Δεν θα εγκαταλείψουμε τους ασθενείς που βλέπουμε ότι θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους».

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πριν από δυόμιση περίπου μήνες το «Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας», παρέχοντας δωρεάν φάρμακα (καινοτόμες θεραπείες) για 8 μήνες σε δικαιούχους. Η διαδικασία περιλαμβάνει ιατρική παρακολούθηση, SMS για ραντεβού, και στοχεύει σε ενήλικες με νοσογόνο παχυσαρκία και υψηλό Δείκτη Μάζας Σώματος.

Το πρόγραμμα συγκεκριμένα παρέχει δωρεάν συνταγογράφηση φαρμάκων για την παχυσαρκία (όπως σκευάσματα με σεμαγλουτίδη ή λιραγλουτίδη) για διάστημα 8 μηνών, συνοδευόμενη από ιατρική συμβουλευτική. Οι δικαιούχοι είπαν ενήλικες με νοσογόνο παχυσαρκία ή με παχυσαρκία που συνοδεύεται με συνυπάρχοντα νοσήματα (π.χ. διαβήτης τύπου 2, υπέρταση), οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ιατρικά κριτήρια.

Οι δικαιούχοι και σε αυτή την περίπτωση , ειδοποιούνται μέσω SMS ή από τον Προσωπικό Ιατρό. Γίνεται προγραμματισμός ραντεβού σε ιατρείο παχυσαρκίας (σε Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία) και ακολουθεί η δωρεάν συνταγογράφηση φαρμάκων από τον ιατρό. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του σωματικού βάρους και η πρόληψη συνοδών νοσημάτων και αποτελεί μέρος της Εθνικής Δράσης για την Δημόσια Υγεία.

Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, χιλιάδες πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί γεγονός που καταδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον για δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο σκέλος της πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων και στοχεύει στην έγκαιρη παρέμβαση απέναντι στην παχυσαρκία, έναν από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου για σοβαρά χρόνια νοσήματα. Μέσα από οργανωμένες δράσεις και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να λάβουν υποστήριξη και καθοδήγηση για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα, καθώς πολλά άτομα συνεχίζουν να λαμβάνουν τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά μέσω SMS, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις παροχές του,

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας που επηρεάζει την υγεία τους, δηλαδή με Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από 40 ή μεταξύ 37-40 με συνοδά προβλήματα υγείας. Οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα σε δωρεάν ιατρική εξέταση σε συνεργαζόμενη δημόσια μονάδα, διατροφικές συμβουλές από ειδικό, συνταγογράφηση θεραπείας και επόμενο ραντεβού για παρακολούθηση της εξέλιξης. Σκοπός είναι η σταδιακή μείωση του σωματικού βάρους, η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής και η μακροπρόθεσμη διατήρηση των αποτελεσμάτων, με απώτερο στόχο την πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων.