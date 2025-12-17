Α. Γεωργιάδης: Καμία ανοχή στον αντισημιτισμό - Σταθερή η στήριξη του Ισραήλ στη χώρα μας

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην Ελλάδα και πρέπει να αντιμετωπίζεται αποφασιστικά», τόνισε ο Αδ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος χαιρετισμό, ως κεντρικός ομιλητής, στην ετήσια εκδήλωση των American Friends of ANU - Museum of the Jewish People, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Χάνουκα, στη Νέα Υόρκη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε καθαρά τη στήριξή του στο Ισραήλ, αναδεικνύοντας τις δημοκρατικές αξίες του, τα επιτεύγματά του και τους ιστορικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Τόνισε ότι «σε τέτοιους ταραγμένους καιρούς δεν χωρούν ούτε μισόλογα ούτε μεσοβέζικες στάσεις».

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στην Ελλάδα και πρέπει να αντιμετωπίζεται αποφασιστικά, υπογραμμίζοντας τη συνεχή στήριξη του Ισραήλ προς τη χώρα μας σε διεθνές επίπεδο.