Αδ. Γεωργιάδης για Τέμπη: Η ανακοίνωση του ΚΚΕ επιβεβαιώνει όσα έχω γράψει

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ΚΚΕ και όσα είχε πει ο Νίκος Καραθανασόπουλος κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής τους εμφάνισης, υποστήριξε ότι σύμφωνα με το ΚΚΕ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων προχώρησε σε συγκάλυψη ώστε να προστατεύσει εταιρείες από βαριά πρόστιμα και αποζημιώσεις. Κατά τον ίδιο, αυτό συνεπάγεται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ευθύνεται για συγκάλυψη, αλλά αντιθέτως υπήρξε θύμα της.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «η ανακοίνωση του ΚΚΕ είναι η πλήρης επιβεβαίωση όσων έχω γράψει (σ.σ. στην ανάρτησή του στο X) διότι δεν λέει τίποτα για αυτό που είπε ο κ. Καραθανασόπουλος».

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι «ο κ. Καραθανασόπουλος αποφάσισε ότι το ΚΚΕ πιστεύει ότι το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που έγραψε ως αιτία της πυρόσφαιρας άγνωστες ουσίες δεν είναι πραγματικό, αλλά ήταν κατευθυνόμενο από την Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων με σκοπό να γλιτώσουν μεγάλες εταιρείες που παράγουν τα έλαια σιλικόνης τα μεγάλα πρόστιμα και τις δικαστικές διεκδικήσεις από όλα τα τρένα της Ευρώπης».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για την ανακοίνωση του ΚΚΕ σχετικά με την ανάρτησή του, ο υπουργός σημείωσε: «Μα είναι ποτέ δυνατόν το ΚΚΕ να πει μπράβο στον Άδωνι Γεωργιάδη. Το ΚΚΕ έχει αντικειμενικά σπάσει ένα πολύ σημαντικό σημείο από την προπαγάνδα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη χωρίς να το θέλει».

Στην ίδια παρέμβαση, υπογράμμισε πως «δεν μπορεί οι άνθρωποι που κάηκαν στα Τέμπη από την έκρηξη, να κάηκαν και από τα έλαια σιλικόνης και από το δήθεν ξυλόλιο. Ή έχουμε κάποιο άγνωστο πτητικό υγρό που εξερράγη, γιατί τα έλαια σιλικόνης δεν εκρήγνυται και άρα μπαίνουμε στη λογική Βελόπουλου και Κωνσταντοπούλου και όλα αυτά που ακούγαμε επί ενάμιση χρόνο ή τα έλαια σιλικόνης τελικώς αναφλέγονται και ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων είχε σκοπό να συγκαλύψει ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό σκάνδαλο. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο».

Ο Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι «εγώ είμαι πεπεισμένος ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο. Ο κ. Καραθανασόπουλος φώτισε κάτι που έχει λεχθεί, δεν το έβγαλε από το μυαλό του. Απλώς είπε ότι αυτό το οποίο φώτισε χθες το ΚΚΕ γκρεμίζει όλη τη θεωρία περί συγκάλυψης από την κυβέρνηση».

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης, ανέφερε ότι «το 80% που έλεγε για συγκάλυψη στις δημοσκοπήσεις εννοούσε ότι έγινε το μπάζωμα άρων άρων με σκοπό να κρύψει ο Μητσοτάκης τα ίχνη του λαθρεμπορίου και να καλύψει κάποιον λαθρέμπορο στην εμπορική αμαξοστοιχία που ήταν φίλος του», προσθέτοντας πως «η συγκάλυψη εδράζεται στη θεωρία που πρώτος εισήγαγε στην πολιτική σκηνή ο Κυριάκος Βελόπουλος στη συνέχεια το γιγάντωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και δυστυχώς χτύπησε και το ΠΑΣΟΚ όλους τους άλλους. Τη θεωρία για μεγάλο διάστημα πίστεψε η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού».

Τέλος, σχετικά με τις κατηγορίες για το «μπάζωμα» του σημείου του δυστυχήματος, ο υπουργός είπε: «Το μπάζωμα, μπορεί και κακώς να έχει γίνει υπό την έννοια ότι μπορεί ο χώρος να έπρεπε να έχει ιεροποιηθεί. Αλλοίωση του χώρου δεν έγινε για να κρυφτεί κανένας λαθρέμπορος και καμία συνωμοσία, έγινε γιατί εκείνη τη στιγμή επικράτησε η σκέψη ότι έπρεπε να αποκατασταθεί ο χώρος ενός δυστυχήματος. Ήταν εδραιωμένη η πεποίθηση σε όλους ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από τον σταθμάρχη που έβαλε λάθος τα τρένα και ότι έπρεπε να ξαναπάρει μπρος η γραμμή γρηγορότερα για να μην μείνει η Ελλάδα κομμένη στα δύο».