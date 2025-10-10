Άδ. Γεωργιάδης: Συνταρακτική η αποκάλυψη από το ΚΚΕ για το αίτιο της έκρηξης στα Τέμπη - Τώρα, πώς θα αντιδράσει η Κοινή Γνώμη;

Μια σοβαρή καταγγελία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, Νίκου Καραθανασόπουλου για τα αίτια της έκρηξης στα Τέμπη αναδεικνύει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αυτό το βίντεο δεν υπάρχει», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας που επικαλείται όσα είπε το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή του Ν. Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1 ο κ. Καραθανασόπουλος.

«Ο βουλευτής του ΚΚΕ καταγγέλλει ότι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων, επίτηδες κατηύθυνε την έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΜ προς το ξυλόλιο και άρα προς την Κυβέρνηση, έτσι ώστε να συγκαλύψει το αληθινό αίτιο της εκρήξεως στα Τέμπη που ήταν τα έλαια σιλικόνης της επιβατικής αμαξοστοιχίας», ανέφερε, αρχικά, ο κ. Γεωργιάδης.

«Σύμφωνα με τον κ. Καραθανασόπουλο αυτό έγινε διότι τα συμφέροντα των εταιριών παραγωγής τους και των τρένων στην Ευρώπη είναι τεράστια και θα έχαναν πολλά λεφτά», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι «εκατομμύρια κόσμου κατέβηκαν στους δρόμους επειδή πίστευαν στο σενάριο συνωμοσίας και συγκάλυψης από την Κυβέρνηση» που ξεκίνησε ο Κ. Βελόπουλος με το ξυλόλιο και συνέχισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου «με την σύμπραξη δυστυχώς του ΠΑΣΟΚ που κατάπιε αμάσητα τα παραμύθια αυτά».

«Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη» τονίζει ο υπουργός Υγείας.

κατάφεραν με την σύμπραξη δυστυχώς του ΠΑΣΟΚ που κατάπιε αμάσητα τα παραμύθια αυτά, να πείσουν το 80% του Ελληνικού λαού ότι ο @kmitsotakis προσωπικά μέσω του νεκρού μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος στα νειάτα του ήταν εθελοντής στο γραφείο του, οργάνωσαν το «μπάζωμα» για να καλύψουν έναν κάποιον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη που μετέφερε παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία. Εκατομμύρια κόσμου κατέβηκαν στους δρόμους επειδή πίστευαν σε αυτό το σενάριο συνωμοσίας και συγκάλυψης από την Κυβέρνηση.

Έρχεται χθες στην εκπομπή του @NChatzinikolaou ο κ. Καραθανόπουλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του @gt_kke και καταγγέλλει εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι τελικά υπήρχε συγκάλυψη και συνωμοσία αλλά όχι από την Κυβέρνηση για το ξυλόλιο, αλλά από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων, ο οποίος επίτηδες κατηύθυνε την έρευνα του ΕΟΔΑΣΑΜ προς το ξυλόλιο και άρα προς την Κυβέρνηση, έτσι ώστε να συγκαλύψει το αληθινό αίτιο της εκρήξεως στα Τέμπη που ήταν τα έλαια σιλικόνης της επιβατικής αμαξοστοιχίας, διότι τα συμφέροντα των εταιριών παραγωγής τους και των τρένων στην Ευρώπη είναι τεράστια και θα έχαναν πολλά λεφτά…

Καταλαβαίνετε τώρα τί σας λέω; Σύμφωνα με το ΚΚΕ όχι μόνον η Κυβέρνηση δεν κάνε καμμία συγκάλυψη αλλά αντιθέτως έχουμε πέσει θύμα οργανωμένης συγκάλυψης χωρίς να αποκλείεται και τα ΜΜΕ και οι πολιτικοί που ενεπλάκησαν και ακόμη υποστηρίζουν αυτή την ιστορία, να είναι ενεχόμενοι σε αυτήν και να έχουν και οικονομικά συμφέροντα αφού εδώ παίζονται κατα το ΚΚΕ τεράστια συμφέροντα. Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;».