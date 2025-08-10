Α. Γεωργιάδης για παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων: Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ

«Καμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με την υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων από δύο ειδικευόμενους ιατρούς δημόσιου νοσοκομείου.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο υπουργός Υγείας, αναφέρει: «Η σύλληψη των ειδικευόμενων ιατρών που συνταγογραφούσαν παράνομα το 2024, έγινε μετά από καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. ιατρού του Νοσοκομείου ''Γ. Γεννηματάς'' τον οποίο και συγχαίρω. Έχουμε δώσει και δίνουμε διαρκώς οδηγίες στους ιατρούς του ΕΣΥ να προσέχουν τη μυστικότητα των κωδικών τους, για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς αποτελεί μεγάλη ευθύνη η κατοχή τους.

Καμία τέτοια παράνομη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ και όσοι πολίτες δουν στον ηλεκτρονικό τους φάκελο να έχουν γραφτεί φάρμακα που δεν έχουν λάβει, τους παρακαλούμε να το καταγγέλλουν αμέσως».

ΕΛ.ΑΣ. Εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων - Δικογραφία σε βάρος ειδικευόμενων ιατρών δημόσιου νοσοκομείου

Υπενθυμίζεται ότι το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου - Χολαργού, της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εξιχνίασε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ειδικευόμενων ιατρών δημόσιου νοσοκομείου για νόθευση συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία, από τη διερεύνηση της οποίας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων, ταυτοποίησαν τους δύο ειδικευόμενους ιατρούς ως δράστες.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, τον Δεκέμβριο του 2024 σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους και την πρόσβασή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης ιατρών άλλης κλινικής και προέβησαν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος μεγάλης αξίας, σε ασθενείς της εν λόγω κλινικής που το ιστορικό τους δικαιολογούσε τη χορήγησή του.

Στη συνέχεια μετέβησαν σε φαρμακεία της Αττικής, όπου εκτέλεσαν τη συνταγή, ώστε να προμηθευτούν το εν λόγω φαρμακευτικό σκεύασμα, με σκοπό τη μεταπώληση του σε άλλα άτομα, αποκομίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος.

Σημειώνεται ότι οι συνταγογραφήσεις εκτελέστηκαν εν αγνοία των εν λόγω ασθενών, αλλά και των ιατρών της άλλης κλινικής.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.