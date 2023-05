Στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία γιατί η Ελλάδα δεν έχει χρόνο για χάσιμο, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας τις δυσκολίες του εγχειρήματος συγκυβέρνησης.

«Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία και αυτό δεν είναι αλαζονικό. Δεν είναι γιατί θέλουμε να κυβερνάμε μόνοι μας, είναι γιατί τα προβλήματα της χώρας είναι τέτοια, άκουγα πριν τον κύριο Ανδρουλάκη που τον είχατε εδώ. Τώρα, ειλικρινά, κυρία Ζαχαρέα, όσο τον ακούτε αυτόν τον άνθρωπο βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα να συνεννοηθούμε για να κάνουμε Κυβέρνηση που να λειτουργεί; Δηλαδή είναι δυνατό να κάνεις συγκυβέρνηση και όλη μέρα να τσακώνεσαι με τον άλλο για το πώς θα περάσεις ένα νόμο και μία τροπολογία;», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης στο κεντρικό δελτίο του Star.

«Έχει η Ελλάδα χρόνο για χάσιμο κατά αυτό τον τρόπο; Άρα, πρέπει να πάμε για την αυτοδυναμία. Εάν ο ελληνικός λαός στις 21 Μαΐου μάς δώσει αυτή την εντολή που χρειαζόμαστε, πιστεύω ότι θα ανοίξουμε τον δρόμο για μία νέα 4ετία του Κυριάκου Μητσοτάκη με σταθερότητα. Εάν η χώρα μας έχει πολιτική σταθερότητα και βγούμε από τις εκλογές αυτές με μία αυτοδύναμη Κυβέρνηση η οικονομία του 2023 θα πάει καταπληκτικά καλά. Πιστεύω συνολικά πάνω από 3% θα είναι η ανάπτυξη στην Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια, θα πάμε καταπληκτικά. Θα είναι κρίμα να έχουμε φτάσει στην πηγή, μετά από τόσες θυσίες ως

ελληνικός λαός και να μην πιούμε νερό.», κατέληξε ο υπουργός.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του Άδ. Γεωργιάδη:

Μάρα Ζαχαρέα: Έχουμε στο στούντιο του STAR τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υποψήφιο Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κύριο Άδωνι Γεωργιάδη. Καλησπέρα σας.

Άδωνις Γεωργιάδης: Καλησπέρα, κυρία Ζαχαρέα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.

Μάρα Ζαχαρέα: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας απόψε. Είδατε το ρεπορτάζ, η ακρίβεια παραμένει, το «Καλάθι του Νοικοκυριού» λειτουργεί μεν, αλλά όχι τόσο ώστε να καλύψει αυξήσεις που έχουμε δει τον τελευταίο ενάμισι χρόνο και το ερώτημα είναι εάν η Νέα Δημοκρατία είναι ξανά κυβέρνηση αν υπάρχουν και άλλες εφεδρείες για να ανακουφιστούν οι συμπολίτες μας.

Άδωνις Γεωργιάδης: Κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω, το ρεπορτάζ ήταν πολύ σωστό που κάνατε και είναι σωστό γιατί δείχνει και τις δύο πλευρές. Η μια πλευρά της πολύ ακριβής τιμής στο ελαιόλαδο είναι ότι το πληρώνουμε όλοι μας ακριβότερα κι αυτό μας πονάει. Η άλλη πλευρά όμως είναι ότι οι παραγωγοί μας που δεν είναι λίγοι, κερδίζουν επιτέλους τιμές που τους αξίζουν και καταφέρνουν και πληρώνουν χρέη του παρελθόντος από τις τιμές των τελευταίων δύο ετών.

Άρα, η αύξηση αυτή της τιμής δεν είναι μόνο αρνητική για την Ελλάδα, είναι και θετική. Αν σκεφτείτε δε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της σοδιάς και της παραγωγής είναι εξαγωγές και άρα, κάνουμε εξαγωγές σε καλύτερη τιμή, αυτό συμβάλλει και στην άνοδο των εξαγωγών. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα στη ζωή έχουν δύο όψεις, εξαρτάται από ποια πλευρά τις βλέπεις.

Πάμε τώρα στην ερώτησή σας. Ακούστε, με όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει, κάτι το «Καλάθι του Νοικοκυριού», κάτι το περιορισμένο κέρδος που βάλαμε με το νόμο, κάτι η ΔΙΜΕΑ που κάνει τους ελέγχους, κάτι το «market pass», έχουμε καταφέρει να είμαστε στους πέντε χαμηλότερους σε πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη και στα τρόφιμα και στον γενικό πληθωρισμό. Άρα, τα μέτρα που λαμβάνουμε κυρία Ζαχαρέα δουλεύουν.

Όσον αφορά το καλάθι που λοιδορήθηκε όσο τίποτα όταν το ξεκίνησα, θυμάστε τι είχα ακούσει όταν το ξεκίνησα, τώρα το έχουν αντιγράψει η Γαλλία, το Βέλγιο, ζητάει τώρα η Κύπρος, η Ισπανία έχει πει στη Βουλή ότι θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο με το καλάθι και προχθές διάβαζα ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο Υπουργός τους είπε ότι πρέπει να κάνουν κάτι σαν το καλάθι.

Λοιπόν είναι δυνατόν όλοι οι άλλοι να αντιγράφουν την ιδέα που είχαμε στο γραφείο μου κι εμείς όλη την ώρα να γκρινιάζουμε; Θες να πάρεις γάλα; Πας στο καλάθι και παίρνεις γάλα επώνυμο 1,19. 1,19 από την 1η Νοεμβρίου.

Μάρα Ζαχαρέα: Έχετε στοιχεία για το ποιος είναι ο τζίρος στο καλάθι και ο τζίρος στα υπόλοιπα των σούπερ μάρκετ; Δηλαδή πως πάει αυτή η διαφορά;

Άδωνις Γεωργιάδης: Βεβαίως, έχει βγάλει ο ΙΕΛΚΑ πολύ αναλυτική μελέτη, τρεις φορές έχει κάνει τη μελέτη αυτή, κατά την εξέλιξη δηλαδή του καλαθιού. Πλέον, οι έξι στους δέκα πελάτες των σούπερ μάρκετ αγοράζουν τουλάχιστον τρία προϊόντα από το καλάθι, άρα λοιπόν το καλάθι πουλάει. Γιατί πουλάει; Γιατί επαναλαμβάνω αγοράζεις τα προϊόντα στην ίδια τιμή και σε πολλές περιπτώσεις σε χαμηλότερη τιμή από 1η Νοεμβρίου.

Μάρα Ζαχαρέα: Τώρα, στις 30 Ιουνίου εκπνέει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για βασικά είδη διατροφής και για πρώτες ύλες. Τι θα γίνει μετά, με δεδομένο ότι οι ανοδικές τάσεις εξακολουθούν να καταγράφονται.

Άδωνις Γεωργιάδης: Έχω δώσει, με το νόμο που έχουμε ψηφίσει, το περιθώριο στον διάδοχό μου Υπουργό Ανάπτυξης, όποιος είναι αυτός, είτε είναι υπηρεσιακός, είτε οτιδήποτε άλλο αποφασίσει ο ελληνικός λαός, να αποφασίσει με μια υπουργική του απόφαση αν θέλει να παρατείνει αυτά τα μέτρα μέχρι το Σεπτέμβριο ή όχι.

Εγώ δεν έχω δεσμεύσει τον επόμενο Υπουργό, γιατί δεν θέλω να φαίνεται ότι δρω τυραννικά. Έχουμε εκλογές στις 21 Μαΐου. Εγώ θα παραδώσω τέλος Μαΐου όπως και να ’χει στο διάδοχό μου και ο διάδοχός μου θα αποφασίσει τι θέλει να κάνει με αυτά τα μέτρα.

Μάρα Ζαχαρέα: Τώρα τα χθεσινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που ανακοινώθηκαν έδειξαν ότι το 22,3% των νοικοκυριών με παιδιά και το 37,7% των μονογονεϊκών οικογενειών ζουν στα όρια της φτώχειας και αυτά τα στοιχεία βγήκαν με βάση τα εισοδήματα του 2021. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να δείτε αλλαγές στην επιδοματική πολιτική, εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι ξανά κυβέρνηση;

Άδωνις Γεωργιάδης: Τώρα θέλω να σας πω ότι κατηγορούμαστε από τους αντιπάλους μας ότι δίνουμε υπερβολικά επιδόματα. Την ανάποδη κατηγορία ακούω, ότι πάμε λέει να μάθουμε στους συμπολίτες μας, και από τον κύριο Ανδρουλάκη εδώ σε εσάς που έλεγε ότι τα 150 ευρώ στους νέους ότι είναι κακή ιδέα.

Μου κάνει εντύπωση, ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ που θέλει να βοηθήσει τη νεολαία να θεωρεί κακή ιδέα οι νέοι μας να παίρνουν 150 ευρώ για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν σε κάτι, να πάνε σε ένα χώρο πολιτισμού, σε ένα μουσείο, να αξιοποιήσουν τα χρήματα με κάποιο τρόπο. Γιατί είναι τόσο κακό και έπεσαν να φάνε τον Μητσοτάκη;

Μάρα Ζαχαρέα: Το συνέδεσε με την ψήφο, ότι είναι σαν εξαγορά.

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν ισχύει γιατί έχουμε κάνει το αντίστοιχο πράγμα και πέρσι και πρόπερσι. Είναι ψέματα ότι το κάνουμε για τις εκλογές. Είναι σταθερή πολιτική του Μητσοτάκη να βοηθάει τους νέους, σταθερή πολιτική.

Λοιπόν, ως προς την ερώτησή σας. Κοιτάξτε, πρώτα από όλα πρέπει να πω ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είχαν ένα πάρα πολύ καλό νέο. Έπεσε το ποσοστό των Ελλήνων που είναι στα όρια της φτώχειας κατά 2 μονάδες. Και τώρα είμαστε στο χαμηλότερο σημείο, πολύ πιο κάτω από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό τι σημαίνει; Ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε αρχίζουν και αποδίδουν. Έχω πει πολλές φορές ότι το 2022, παρά τον πληθωρισμό, το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε. Αυξήθηκε διότι αυξήθηκε ο βασικός μισθός, καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης άρα, μειώθηκαν οι κρατήσεις, μειώσαμε μια σειρά φόρων, όπως τον ΕΝΦΙΑ, τον φόρο εισοδήματος και τα λοιπά. Άρα, τελικά το εισόδημά μας αυξήθηκε.

Κυρία Ζαχαρέα, θα σας πω τι πιστεύω στα αλήθεια. Καταλαβαίνω τώρα ότι στα κανάλια, όχι στο δικό σας, πραγματικά έχετε πολύ ισορροπημένο δελτίο, εννοώ η γενική τάση είναι να λένε ότι όλα πάνε χάλια γιατί αυτό πουλάει περισσότερο στην τηλεόραση, το καταλαβαίνω και το σέβομαι.

Αλλά να σας πω τώρα κάτι. Πάσχα, είχαμε την μεγαλύτερη έξοδο των τελευταίων 15 ετών. Δεν έβρισκες ράντζο. Τώρα, στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς δεν υπήρχε κατάλυμα σε κανένα τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα. Στα εστιατόρια, πας σαββατοκύριακο να μπεις σε ένα εστιατόριο, πηγαίνετε όπου θέλετε, στο Πασαλιμάνι, στη Γλυφάδα, στη Βούλα….

Μάρα Ζαχαρέα: Καλά, κύριε Υπουργέ, κάποιοι μπορούν, κάποιοι δεν μπορούν όμως.

Άδωνις Γεωργιάδης: Στον Πειραιά, δεν μπορείς να πλησιάσεις, περιμένεις ουρά να κάτσεις. Δεν είναι πλέον η Ελλάδα η χώρα της μιζέριας και της καταστροφής που παρουσιάζουν όλη τη μέρα. Προβλήματα υπάρχουν; Πολλά προβλήματα υπάρχουν. Φτώχεια υπάρχει; Βεβαίως και υπάρχει. Πληθωρισμός υπάρχει και ακρίβεια υπάρχει. Και ακρίβεια και πληθωρισμός.

Αλλά έρχεται μία Κυβέρνηση που σε όλα αυτά είναι από πάνω. Εγώ το καλάθι που με κατηγόρησαν από την πρώτη στιγμή, θα μιλήσω λίγο επί προσωπικού….

Μάρα Ζαχαρέα: Σας έχει μείνει λίγο το θέμα με το καλάθι.

Άδωνις Γεωργιάδης: Κάνω το click away όταν είχε έρθει η πανδημία και οι γιατροί έκλεισαν τα καταστήματα, τρεις βδομάδες με βρίζατε που έκανα το click away. Δούλεψε μία χαρά το click away, σώθηκε η αγορά τότε. Μετά, αρχή του 2021 τελειώνουμε την καραντίνα και το click away. Οι ίδιοι που με βρίζανε για το click away στις 20 Δεκεμβρίου με έβριζαν στις 5 Ιανουαρίου γιατί το σταμάτησα. Ε, σταματήστε λίγο, εντάξει.

Μάρα Ζαχαρέα: Κύριε Υπουργέ, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε να τελειώσουμε με την πολιτική σας εκτίμηση αν θα πάμε οπωσδήποτε σε δεύτερη κάλπη;

Άδωνις Γεωργιάδης: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία και αυτό δεν είναι αλαζονικό. Δεν είναι γιατί θέλουμε να κυβερνάμε μόνοι μας, είναι γιατί τα προβλήματα της χώρας είναι τέτοια, άκουγα πριν τον κύριο Ανδρουλάκη που τον είχατε εδώ.

Τώρα, ειλικρινά, κυρία Ζαχαρέα, όσο τον ακούτε αυτόν τον άνθρωπο βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα να συνεννοηθούμε για να κάνουμε Κυβέρνηση που να λειτουργεί; Δηλαδή είναι δυνατό να κάνεις συγκυβέρνηση και όλη μέρα να τσακώνεσαι με τον άλλο για το πώς θα περάσεις ένα νόμο και μία τροπολογία;

Έχει η Ελλάδα χρόνο για χάσιμο κατά αυτό τον τρόπο; Άρα, πρέπει να πάμε για την αυτοδυναμία.

Εάν ο ελληνικός λαός στις 21 Μαΐου μάς δώσει αυτή την εντολή που χρειαζόμαστε, πιστεύω ότι θα ανοίξουμε τον δρόμο για μία νέα 4ετία του Κυριάκου Μητσοτάκη με σταθερότητα, και με αυτό μπορώ να κλείσω, κυρία Ζαχαρέα. Θα μου επιτρέψετε, σας μιλώ εν τιμή ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αυτής της χώρας, εάν η χώρα μας έχει πολιτική σταθερότητα και βγούμε από τις εκλογές αυτές με μία αυτοδύναμη Κυβέρνηση η οικονομία του 2023 θα πάει καταπληκτικά καλά. Πιστεύω συνολικά πάνω από 3% θα είναι η ανάπτυξη στην Ελλάδα και τα επόμενα χρόνια, θα πάμε καταπληκτικά.

Θα είναι κρίμα να έχουμε φτάσει στην πηγή, μετά από τόσες θυσίες ως ελληνικός λαός και να μην πιούμε νερό.

Μάρα Ζαχαρέα: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.

Άδωνις Γεωργιάδης: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.